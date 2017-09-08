«В начале было Слово…» или След на воде (часть 7)

Фигуры «высшего пилотажа» при подготовке грачей к отлету — это работа сознания стаи. Сознание формирует из стаи единый абсолютно управляемый организм и проверяет результаты своей работы на практике, подавая сигналы к какому-либо действию одновременно всем птицам стаи.

Точно так же, нужно критическое количество живых существ — людей в человечестве Земли, животных, птиц, насекомых, растений, причем всё это — в великом многообразии, чтобы над планетой образовалось единое информационно-энергетическое поле — сознание планеты, которое устанавливает связь с сознанием вселенной и с сознанием каждого живого существа на Земле.

Вывод января 1986 года показал, что неживой материи нет — материя вся живая. Материя — это форма, которую приняла энергия, согласно информации, то есть, согласно программе создания и развития данного материального образования.

Как же теперь быть с законом естественного отбора Дарвина? Закон естественного отбора основан на случайных мутациях. Но во Вселенной нет ничего случайного. Случайным явление выглядит только в нашем физическом мире — в мире следствий.

В глобальной взаимосвязи миров Вселенной любое явление строго закономерно. Каждый вид живых существ создается и развивается строго по своей программе.

Сформулирую результат, полученный в мае 1988 года: «Программа развития вида, заложенная в клетку физического тела существа, определяет строгое направление развития вида, формирует в этом направлении программный „коридор“, внутри которого допускаются мутации для достижения необходимого разнообразия и для развития наследственных признаков вида, мутации, выходящие за границы программного „коридора“, отсекаются».

Это тоже отбор, но отбор запрограммированный, идущий в строго заданном направлении. Природа живёт именно по этому закону. Покажу это на примерах. В лесах России существует несколько видов глухарей. Основные из них: черный (мошник), сизый (песчаник) и каменный глухарь. Все остальные — это их помесь (подвиды).

У глухарей, являющихся помесью этих трех видов, — промежуточная окраска, промежуточные формы и размеры. Подвиды дают потомство и размножаются. Это говорит о том, что внутривидовые мутации не выходят из программного коридора развития вида.

А вот помесь тетерева и глухарки (в народе кополух) имеет странный внешний вид: размеры глухарки, формы тетерева и непонятная окраска. Кополух бесплоден и никогда не даёт потомства. Это значит, что данная мутация вышла за границы программного коридора развития вида.

Тумак — помесь зайца русака с зайцем беляком, всегда бесплоден и потомства не дает, так как это тоже выход за границы программного коридора развития данного вида.

Читатель! Я вас огорчу. Вы не произошли от обезьяны и не могли произойти при всём вашем желании и при всём старании обезьяны. Это две совершенно разные программы создания и развития двух совершенно независимых видов!

Закон естественного отбора — это не закон! Это следствие Вселенского Принципа программирования создания и развития материального образования!

Результат, полученный в июне 1986 года, кратко можно сформулировать так: «Как и вселенная, человек — многослоен, представляет собой информационно-энергетическую систему сфер (слоев) и состоит из ядра, сферы сознания, информационной сферы, энергетической сферы и физической сферы (физического тела)».

Ядро, сфера сознания, информационная сфера и энергетическая сфера человека существуют всегда — это система тонких энергий. Отмирает только последняя, самая грубая и самая кратковременная сфера — физическое тело человека.

В свое время, будучи убежденным материалистом, я считал выдумкой и откровенным обманом такие понятия Христианского Учения, как Дух, душа, бессмертие души. А ведь Дух — это ни что иное, как ядро человека. Душа — это ни что иное, как совокупность трех сфер: сознания, информационной и энергетической.

Бессмертие души — это ни что иное, как выполнение закона сохранения энергии: «Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно».

То, что мы привыкли считать смертью человека, это только отмирание его внешней оболочки. Произошел разрыв связей высших информационно-энергетических сфер человека с его низшей сферой — физической. Не стало физического тела, а человек, как система тонких энергий будет существовать всегда, пока существует Вселенная.

Более глубокое исследование человека, как многослойной информационно-энергетической системы, дало в январе 1987 года совершенно неожиданный результат: «Мозг человека — это система управления физическим телом человека и канал связи физического тела с сознанием человека».

Мозг человека не имеет никакого отношения к сознанию человека. Он приводит в действие физическое тело человека и обеспечивает информационную связь со сферой сознания.

Мозг воспринимает информацию из сферы сознания и формирует ее в последовательность воздействий на нервные центры, а уж они — на мышцы того или иного органа физического тела. То, что мы сегодня называем инстинктами — это и есть основной набор функций мозга человека.

Информационная сфера — сфера информационного взаимодействия между человеком и Вселенной. В информационной сфере человека сосредоточена вся информация о человеке, программа его жизни и все поступки человека, совершенные им в жизни. Энергетическая сфера — сфера энергетического взаимодействия между человеком и Вселенной.

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17073-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-8.html