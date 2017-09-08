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«В начале было Слово…» или След на воде (часть 6)

Результат, полученный в январе 1985 года. «Если при кооперировании множества материальных образований в сообщество, достигается их критическое число, то над сообществом создается единое информационно-энергетическое поле — сознание сообщества».

Результат, полученный в январе 1986 года. «Каждое материальное образование во вселенной имеет свою программу создания и развития».

А теперь рассмотрим всё по порядку. Наша планета имеет многослойную разноматериальную структуру и состоит из слоя сознания, информационного слоя, энергетического слоя и физического слоя.

Физический слой — это слой твердой материальности, в котором мы живем.

Энергетический слой — энергетическая сфера нашей планеты, через которую осуществляется энергетическое взаимодействие Земли со Вселенной и с каждым существом, живущим на Земле.

Информационный слой — информационная сфера планеты, содержащая всю информацию о нашей планете и о каждом существе, живущем на ней. Этот слой обеспечивает информационный обмен Земли со всей Вселенной и информационный обмен Земли с каждым существом, населяющим ее. Энергетическое взаимодействие между Землей и Вселенной и все планетарные процессы на Земле протекают, в зависимости от информации, поступившей в информационный слой Земли из Вселенной.

Слой сознания — информационно-энергетическая сфера, созданная совокупным взаимодействием сознаний всех существ Земли.

Для лучшего понимания рассмотрим примеры из жизни в природных условиях хорошо нам всем известных сообществ (материальных образований): пчел, муравьев, птиц. С раннего детства пчелиная семья была для меня большой загадкой, и многие вопросы оставались без ответа долгие годы.

Откуда пчела знает фигуры своего танца, когда она показывает другим пчелам, в каком месте она нашла хороший медоносный луг? Откуда пчела знает, что шестигранник — самая оптимальная пространственная структура, как по геометрии, так и по прочности? Почему большая (где много пчел) семья работает очень слаженно, у маленькой семьи организация работы плохая, а совсем маленькая семья погибает?

Когда я бывал в лесу, то подолгу наблюдал жизнь больших муравейников. Ведь муравейник — это очень сложное инженерное сооружение, имеющее сложную вентиляционную систему и сложную систему путепроводов, обеспечивающих постоянную температуру в центре муравейника круглый год. Но больше всего меня поражала слаженная, до синхронности, деятельность муравьев, которой я не мог дать объяснение.

Каждую осень на больших Камских озерах я наблюдал отлетающие на юг косяки птиц и не мог ответить на вопрос: почему ежегодно косяки содержат одно и то же количество птиц? Причем у журавлей одно количество птиц в косяке, у гусей — другое, у уток — третье. Грачи летят на юг большой стаей, а скворцы — огромным скоплением или как говорят в народе — летят «тучей».

Над заливными лугами Камы я наблюдал подготовку грачей к отлету. Перед самым отлетом они «сбиваются» в огромную стаю. Эта стая поднимается в воздух, образует плотный диск диаметром в 200…300 метров и начинает выполнять фигуры «высшего пилотажа».

Стая в несколько тысяч птиц абсолютно синхронно, практически мгновенно выполняет такие пируэты и выделывает такие «кренделя», что можно часами любоваться этим зрелищем. Причём, звуковые или визуальные сигналы в принципе не могут обеспечить такой мгновенности в действиях каждой птицы и такой синхронности в действиях стаи. Объяснить это явление я тоже был не в силах.

Ответы на все эти вопросы я смог дать, только получив вышеизложенные результаты своей работы.

Одна пчела не сможет построить улей и выжить. Не смогут и сто и тысяча пчел. Необходимо критическое число пчёл в рое (критическое число взаимодействий), после чего над роем пчёл создается единое информационно-энергетическое поле — сознание.

Сознание превращает пчелиный рой в высокоорганизованную семью. Это сознание устанавливает связь с сознанием планеты и получает всю необходимую информацию по организации жизни пчелиной семьи. Это сознание устанавливает связь с каждой пчелой и превращает пчелиный рой в сообщество (материальное образование) с высоким уровнем организации.

Один муравей никогда не построит муравейник, не построят его и сто и тысяча муравьев. Необходимо критическое число муравьев (критическое число взаимодействий), после чего над муравейником создается единое информационно-энергетическое поле — сознание муравейника, которое устанавливает связь с сознанием планеты.

С одной стороны, сознание муравейника получает всю необходимую архитектурную и инженерную информацию, информацию по жизнеобеспечению муравейника и его защите. С другой стороны, сознание муравейника устанавливает связь с каждым муравьем и управляет всеми процессами в муравейнике.

Точно так же одна птица не сможет улететь на юг. Не смогут улететь на юг и две и десять птиц. Нужно критическое число птиц (критическое число взаимодействий), когда над стаей создается единое информационно-энергетическое ноле — сознание стаи, которое, устанавливает связь с сознанием планеты и получает всю необходимую информацию по навигации полета и по жизнеобеспечению стаи при перелете.

 

Ув. читатель, продолжение читайте тут: http://secrets-world.com/prorok/17072-v-nachale-bylo-slovo-ili-sled-na-vode-chast-7.html

08 сентябрь 2017 /
Пророчества
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