Во все времена жили люди, предсказания о будущем, которых сбывались полностью или частично. Весьма много пророчеств о судьбах целых городов и стран таит в себе Библия. Наиболее известными прорицателями являются Нострадамус, болгарская ясновидящая Ванга и Матрона Московская, которая причислена клику Святых, и сегодня мы можем явно наблюдать знаки исполнения пророчеств.

Чекистский знак

Чекисты имеют свой нагрудный знак, обладающий, по мнению многих экстрасенсов, и эзотериков магией. Для «идейных» революционеров этот знак причислял их к закрытому обществу. В нем шифровалось множество разных символов, позволяющих выиграть соперника. Когда в 1940 году к значку были добавлены красные лучи Солнца, появились новые знаки пророчества, символизирующие единство церкви и победу над фашистами. В 1992 году ленточку было решено перекрасить в черный цвет, что повлекло за собой «темные» времена для России.

Пророчество о России

Что говорят знаки исполнения пророчеств о России? Пророчество Василия Немчина говорят о том, что Россия освободится от демонов и наступит эпоха возрождения из руин. Весь славянский народ объединится, создав твердую основу мира. Ванга также видела, что Россия соединится с православными государствами, тем самым нарастит свою мощь. Народ будет жить благополучно, а страна процветать. Что касается Европы, то ясновидящая видела ее холодной и опустевшей. Русское государство будет править миром, Европа станет пустой, Америка падет. Эдгаром Кейси – американский прорицатель видел, как Россия занимает мировое лидерство уже в 2012 году. С того момента, как говорил Кейси, Русь начнет становиться центром цивилизации.

Ванга говорила, что после падения Сирии начнется Третья мировая война и только Россия сможет предотвратить в мире общую катастрофу.

Как относиться к пророческим знакам?

Человек без веры во что-то жить не может, ему нужна какая-то опора в многочисленных вопросах, возникающих в жизни. Что-то происходит случайно, мы называем это совпадением, что-то по воле судьбы. Для верующего человека есть объяснение – на все воля Божья это касается совершенно любых событий. Неверующим в этом плане сложнее, их жизнь полна страхов и сомнений, потому что все происходящее они не могут ничем объяснить. Человек не способен из себя родить истину – истина в Боге.

Свою волю, Бог нередко передает через людей, наделяя их особым даром, который мы называем ясновидением, только человек этот должен быть чистым душой и делом. Поэтому в том, что многие предсказания экстрасенсов, магов можно как угодно называть этих людей, сбываются, нет ничего удивительного. Библейские пророчества мы можем растолковать только после того, как произойдет какое-то событие. И созданы они были не для удовлетворения любопытства человеческого.

Возвращение Храмовой горы – это один из основных моментов и знаков, говорящих о том, что Иисус Христос вернется на землю. И это было только начало исполнения библейского пророчества про возведение третьего храма в Иерусалиме. Начало этой истории принято считать 1967 год.

Барак Обама

В Евангелии от Луки говорится – Я увидел сатану славшего как молния с неба». В переводе с древнееврейского «молния с неба» переводится, как «барак обама». Вполне возможно, что Иисус сказал – «я видел сатану как барак обама». Во время присяги была допущена ошибка из-за чего текст президентской присяги пришлось повторить. Еще один знак – во время инаугурации Обама надел черные перчатки. В пророчестве сказано, что анархист венчаться будет, надев перчатки, дабы скрыть когти.