Сегодня век информационной доступности уже все знают, что такое эзотерика, проводятся мастер-классы по этому направлению, порождается массовый интерес к стороне жизни, которая скрыта от обычного человека.

Людям всегда хочется знать, что будет с ними в будущем, с государством в котором они живут и о развитиях мировых событий. Поэтому мы обращаемся к магам, ведьмам, экстрасенсам. Кто-то зарабатывает на этом деньги мошенническим способом, другие реально видят будущее. Все чаще можно услышать о том, что скоро будет Третья мировая война, и когда начали разворачиваться недавние события на Донбассе, все думали, что наступило то, время.

Многие астрологи высказывались по этому вопросу, и часто мнения их совпадали. Но знает ли кто-нибудь когда наступит мир? Что говорила Ванга предсказания и пророчества о Донбассе практически все сбылись. События, касающиеся Украины для нас сейчас наиболее интересны и актуальны.

Предсказания Ванги

Всемирно известная прорицательница, предугадала много событий, которые сбылись в мире. По ее словам, 2014 год стал точкой отсчета в разрешении конфликта. Она видела, что произойдет на украинской земле, и какой ужас придется пережить народу. Дословно, ясновидящая говорила так – «Когда падет Украина, Россия воспрянет духом». Что собственно и происходит, несмотря на внешние удары со стороны США и европейских стран в виде санкций, Россия переживает сейчас не самые худшие времена.

Ванга говорила, что Украина полностью разрушится как страна до 2020 года, но в ее предсказаниях не было, ни слова об образовании двух отдельных государств – ДНР и ЛНР. Ванга практически не называла конкретные даты, поэтому многие воспринимали ее видения скептически. Хотя всегда найдутся люди, которые верят ясновидящим и не верят. Однако, прислушавшись к астрологам, некоторые разрушительные события можно было предотвратить.

Ванга предсказания и пророчества о Донбассе – послание на 2015 года вкратце:

Донбасс под жестким давлением превратится в самостоятельную единицу правления и будет связан с Россией и Украиной.

Начавшаяся в 2014 году война, не закончится в 2015, подойдет новая волна кровопролитий и России ничего не останется, как пустить свои силы на защиту донбасского народа.

Политологи и историки также могут сопоставить все факты и спрогнозировать ситуацию, опираясь на прошлый опыт. Поэтому здесь не нужно быть предсказателем, чтобы «прощупать» события 2015 года. Несмотря на то, что пророчества Ваги тесно переплетаются с выводами экспертов, она и многие другие ясновидящие отказывались от работы на государство, потому как превыше всего для них интересы народа. В большинстве своем предсказания прорицательницы на 2015 год сбылись. А, если что-то еще не исполнилось, возможно, она перепутала год, или какую-то катастрофу удалось избежать. В итоге Донбасс хоть и не войдет в состав России, но отношения между государствами будут весьма близкими.

Современный мир совсем лишен стабильности, политической, экономической, в воздухе веет страх перед войной. Все это приводит к разрушительным стихийным бедствиям и народ все чаще стал обращаться к астрологам и предсказателям, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, узнать, что ждет в будущем.