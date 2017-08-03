Невозможно себе представить Китай, идущего на Россию отбирать земли, при этом практически мирным путем. Когда именно начнется война с Китаем пророчества ясновидящих, не открывают конкретных дат.

Предсказания Схиархимандрита Серафима

Во времена, когда настанет война с Китаем пророчества Серафима сулят страшное развитие событий. Во время беседы со старцем женщина не поверила, что почти всю Сибирь захватят Китайцы. На что старец ей ответил: ты умрешь мучительной смертью от рук китайского народа, вместе с теми, кто будет не согласен с их правлением. Старец не называл конкретных дат, когда произойдут эти события, говорил что все в Божьих руках. Он видел, что Россия быстро ослабеет и будет разрушена как государство. В первую очередь произойдет разделение славянского народа, затем отделятся союзные республики, автономные области.

Но самым страшным событием станет захват Сибири, причем войны не будет. Китайский народ будет массово заселять русские земли, скупать здесь недвижимость, развивать бизнес. Произойдет все постепенно, но быстро в один прекрасный миг россияне проснутся уже не в России, а в Китае. И те, кто проявит сопротивление, будет уничтожен, поэтому судьба русского человека, по видениям старца трагична и неизбежна.

Какой будет война с Китаем пророчества православных старцев, описывают подробно. Ведь на этом Китай останавливаться не будет, и пойдет дальше до Урала. Остановить ход событий и даже предотвратить их сможет только сильнейшее землетрясение, которое сотрет с Земли китайское государство.

Китай уже готов к нападению

Противник давно подготовлен и может в любой момент наступить и здесь не нужны пророчества о войне России с Китаем. Военные войска России отведены от границы на расстоянии до 100 километров. Самих воинских частей уменьшилось в несколько раз. В то время как военный потенциал Китая наращивается непрерывно, при этом войска оснащаются самыми мощными видами оружия и Россия является не последним поставщиком в этом деле.

Границы России практически оголены, строятся транспортные пути сообщения, поэтому для внезапного вторжения преград нет. Военная мобилизация соперника с востока позволяет поставить до 200 млн. человек под ружье в течение трех дней. Огромный численный перевес, четкий план военных действий неприятеля не оставляет шансов России, народу которого придется только гибнуть честью. Скорость нашествия не даст возможности сконцентрироваться.

Особенно ясно говорят святоотеческие пророчества о войне с Китаем, согласно которым сражения будут вестись с относительно небольшим перерывом до начала следующего столетия. А начнутся первые военные действия после того, как произойдет тектонический катаклизм. После чего перестанут соблюдаться международные соглашения и постановления ООН.

Что видела Ванга

Война с Китаем пророчества Ванги конкретно не описывают эти события, самая известная прорицательница, которая предсказала смерть Сталину, поражение в войне Гитлеру и увидела начало перестройки, рассказала о будущем страны. Болгарская ясновидящая предсказала великое будущее Китаю, уже в 2018 году страна укрепит сильно свою экономику и станет мировой державой.