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Винторогий козел

Винторогий козел

На фото — самец винторогого козла, или мархура (Capra falconeri). Мархуры обитают в горах Афганистана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Населяют крутые склоны скал, ущелий, забираются на высоту 500–3500 метров. Правда, чтобы его сфотографировать, мне не пришлось лезть так высоко. Фотография сделана в Московском зоопарке, на «Турьей горке», где мархуры живут с 1990 года.

Раньше я не особо обращала внимание на этих животных. Ну, козлы и козлы. А тут, пока фотографировала, разглядела, до чего же красивые и величественные звери. Герой фото как седобородый восточный мудрец, да еще увенчанный великолепными, закрученными винтом, рогами. Отсюда и название «винторогий козел».

Слово «мархур» происходит от персидского ???? (mar) — «змея» и ???? (xor) — «поедать». Когда-то жители Афганистана и Таджикистана верили, что винторогие козлы ищут змей и едят их. Они верили, что мясо мархура нейтрализует действие змеиного яда. Если же к месту змеиного укуса приложить безоаровый камень (инородное тело из сваленных волос или растительных волокон, иногда встречающееся в желудках жвачных), то он вытянет из раны яд. Ну и, конечно же, именно благодаря змеиной диете рога козла получают силу и способность так изящно закручиваться в штопор. Но, увы, змей винторогие козлы не едят. Питаются они травой и листьями. А что касается рогов, то дело тут не в змеях, а в генах.

Винторогий козел относится к семейству полорогих (Bovidae). Кроме них рога есть у оленевых, вилороговых и жирафовых (их рога называются оссиконами). У полорогих рог — это костный стержень на лобной кости, одетый в роговой чехол, вырабатываемый наружным слоем кожи — эпидермисом. Рога растут всю жизнь, снизу вверх. Верхняя часть рога наиболее старая, возникшая на ранних стадиях формирования. Периодически происходит замедление и усиление роста рогов (в зависимости от обилия пищи, сезонности; во время гона рост замедляется из-за большого количества тестостерона). Это заметно по кольцам на поверхности рогового чехла (они разной толщины, как и годичные кольца деревьев). Рога полорогих, в отличие от оленьих, не сбрасываются.

У полорогих рогами увенчаны и самцы, и в большинстве своем самки. Но у самок рога меньше — у самцов мархура они вырастают до 160 см, у самок — до 25 см. Самцы и весят в два раза больше самок — 104 кг против 55 кг. Самцы полигамны и используют рога в турнирах за самок, а также при защите от хищников.


Винторогий козел

Самки мархуров носят короткую черную бородку и более короткие тонкие рога, чем у самцов но тоже закрученные


У полорогих рога либо прямые, либо изогнутые. Размер рогов — от небольших, не превышающих размер черепа, до огромных. Рога не ветвятся, но форма их весьма разнообразна. Есть два типа роста таких рогов — гомонимия и гетеронимия. Гомонимия — дугообразный способ скручивания: правый и левый рога закручены внутрь, навстречу друг другу, вершины рогов загнуты назад и вовнутрь. Гетеронимия — улиткообразный способ закручивания: рога закручены наружу в противоположном направлении друг от друга, вершины наружу и вверх. У мархура рога гетеронимные: левый рог закручен вправо, правый — влево. Число оборотов спирали достигает двух и даже трех. По величине, массивности, крутизне спирали рога сильно индивидуально изменчивы.


Винторогий козел

Изменчивость рогов мархуров. Рисунок Н. Н. Кондакова из книги: В. Г. Гептнер, А. А. Насимович, А. Г. Банников, 1961. Млекопитающие Советского Союза. Т. 1. Парнокопытные и непарнокопытные


У горных козлов (род Capra) за форму рогов отвечают несколько аллелей (см. Множественный аллелизм) одного гена. Аллель прискообразной формы рогов (слегка изогнутые с одним оборотом вокруг своей оси) доминирует над аллелем безоаровой формы рогов (как у безоарового козла, саблевидные рога) и винторогости. Безоаровая форма доминирует над винторогой. Поэтому, несмотря на то что мархуры являются родоначальниками некоторых пород коз, винторогие козы по сельхозугодьям стадами не разгуливают. Иногда, правда, появляются козлята с необычной формой рогов. Эта весточка от далеких предков возможна в том случае, если козленку достанется ген винторогости от папы и мамы.


Винторогий козел

Юный мархур


И чтобы сохранять свою винторогость, мархурам нужно «жениться» только на себе подобных. И это важно для сохранения занесенного в Красную книгу животного: как показал анализ митохондриальной ДНК мархуров из четырех европейских зоопарков, около трети из них имеют гены домашних коз.

фото Виктории Шляховой, Московский зоопарк, сентябрь 2010 года.

Виктория Шляховая

17 февраль 2022 /
Фоторепортаж
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