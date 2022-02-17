На фото — самец винторогого козла, или мархура (Capra falconeri). Мархуры обитают в горах Афганистана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Населяют крутые склоны скал, ущелий, забираются на высоту 500–3500 метров. Правда, чтобы его сфотографировать, мне не пришлось лезть так высоко. Фотография сделана в Московском зоопарке, на «Турьей горке», где мархуры живут с 1990 года.

Раньше я не особо обращала внимание на этих животных. Ну, козлы и козлы. А тут, пока фотографировала, разглядела, до чего же красивые и величественные звери. Герой фото как седобородый восточный мудрец, да еще увенчанный великолепными, закрученными винтом, рогами. Отсюда и название «винторогий козел».

Слово «мархур» происходит от персидского ???? (mar) — «змея» и ???? (xor) — «поедать». Когда-то жители Афганистана и Таджикистана верили, что винторогие козлы ищут змей и едят их. Они верили, что мясо мархура нейтрализует действие змеиного яда. Если же к месту змеиного укуса приложить безоаровый камень (инородное тело из сваленных волос или растительных волокон, иногда встречающееся в желудках жвачных), то он вытянет из раны яд. Ну и, конечно же, именно благодаря змеиной диете рога козла получают силу и способность так изящно закручиваться в штопор. Но, увы, змей винторогие козлы не едят. Питаются они травой и листьями. А что касается рогов, то дело тут не в змеях, а в генах.

Винторогий козел относится к семейству полорогих (Bovidae). Кроме них рога есть у оленевых, вилороговых и жирафовых (их рога называются оссиконами). У полорогих рог — это костный стержень на лобной кости, одетый в роговой чехол, вырабатываемый наружным слоем кожи — эпидермисом. Рога растут всю жизнь, снизу вверх. Верхняя часть рога наиболее старая, возникшая на ранних стадиях формирования. Периодически происходит замедление и усиление роста рогов (в зависимости от обилия пищи, сезонности; во время гона рост замедляется из-за большого количества тестостерона). Это заметно по кольцам на поверхности рогового чехла (они разной толщины, как и годичные кольца деревьев). Рога полорогих, в отличие от оленьих, не сбрасываются.

У полорогих рогами увенчаны и самцы, и в большинстве своем самки. Но у самок рога меньше — у самцов мархура они вырастают до 160 см, у самок — до 25 см. Самцы и весят в два раза больше самок — 104 кг против 55 кг. Самцы полигамны и используют рога в турнирах за самок, а также при защите от хищников.

Самки мархуров носят короткую черную бородку и более короткие тонкие рога, чем у самцов но тоже закрученные

У полорогих рога либо прямые, либо изогнутые. Размер рогов — от небольших, не превышающих размер черепа, до огромных. Рога не ветвятся, но форма их весьма разнообразна. Есть два типа роста таких рогов — гомонимия и гетеронимия. Гомонимия — дугообразный способ скручивания: правый и левый рога закручены внутрь, навстречу друг другу, вершины рогов загнуты назад и вовнутрь. Гетеронимия — улиткообразный способ закручивания: рога закручены наружу в противоположном направлении друг от друга, вершины наружу и вверх. У мархура рога гетеронимные: левый рог закручен вправо, правый — влево. Число оборотов спирали достигает двух и даже трех. По величине, массивности, крутизне спирали рога сильно индивидуально изменчивы.

Изменчивость рогов мархуров. Рисунок Н. Н. Кондакова из книги: В. Г. Гептнер, А. А. Насимович, А. Г. Банников, 1961. Млекопитающие Советского Союза. Т. 1. Парнокопытные и непарнокопытные

У горных козлов (род Capra) за форму рогов отвечают несколько аллелей (см. Множественный аллелизм) одного гена. Аллель прискообразной формы рогов (слегка изогнутые с одним оборотом вокруг своей оси) доминирует над аллелем безоаровой формы рогов (как у безоарового козла, саблевидные рога) и винторогости. Безоаровая форма доминирует над винторогой. Поэтому, несмотря на то что мархуры являются родоначальниками некоторых пород коз, винторогие козы по сельхозугодьям стадами не разгуливают. Иногда, правда, появляются козлята с необычной формой рогов. Эта весточка от далеких предков возможна в том случае, если козленку достанется ген винторогости от папы и мамы.

Юный мархур

И чтобы сохранять свою винторогость, мархурам нужно «жениться» только на себе подобных. И это важно для сохранения занесенного в Красную книгу животного: как показал анализ митохондриальной ДНК мархуров из четырех европейских зоопарков, около трети из них имеют гены домашних коз.

фото Виктории Шляховой, Московский зоопарк, сентябрь 2010 года.

Виктория Шляховая