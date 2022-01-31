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Сфинксы Каралезской долины

Сфинксы Каралезской долины

На фото — каменные фигуры на холме Узун-Тарла в Каралезской долине Крыма. В отличие от моаи — истуканов острова Пасхи — эти изваяния целиком и полностью изготовлены природой.

Местные жители также называют их куклами и некоторым даже дали имена на крымскотатарском языке: крайняя справа — Юкле-Кая (Беременная гора), далее расположены Сююрю-Кая (Остроконечная гора), Чуюн-Кая (Гора-череп), Сындык-Кая (Сундук-гора) и Шепке-Кая (Гора-шапка).


Сфинксы Каралезской долины

Куклы с именами. Слева направо: Шепке-Кая (Гора-шапка), Сындык-Кая (Сундук-гора), Чуюн-Кая (Гора-череп), Сююрю-Кая (Остроконечная гора), Юкле-Кая (Беременная гора). Видны поперечные «канавки» на «постаменте» — следы карстовых процессов, и желтые нуммулитовые известняки. фото с сайта krbm.ru


Но больше эти фигуры известны как каралезские сфинксы — впервые их так назвал крымский краевед профессор Василий Георгиевич Ена в 50-е годы прошлого века. А в 1964 году они стали памятником природы регионального значения «Природные сфинксы Каралезской долины».

Группа из 14 фигурных камней высотой от 8 до 15 метров расположена на южном склоне Внутренней гряды Крымских гор, возле села Залесное Бахчисарайского района. Своими очертаниями останцы напоминают различных животных и/или предметы, в зависимости от ракурса, с которого на них смотрят. Их появлением полуостров обязан артезианским водам и процессам гипогенного карста.


Сфинксы Каралезской долины

Вид на каралезкие сфинксы. фото Алёны Шурпицкой, июнь 2021 года


Карст — это совокупность процессов, связанных с растворением горных пород водой и последующим образованием на поверхности и в толще пород углублений, каналов, полостей, пещер. Растворение может сопровождаться кристаллизацией растворенных веществ (выпавшие в осадок минералы в таких случаях называют «вторичными»), размыванием (эрозией), обрушением отдельных блоков пород с потолка и/или стен полостей. Карст бывает эпигенный, когда растворение веществ идет под действием нисходящих вод — осадков, рек, и гипогенный, когда породу размывают восходящие потоки, например артезианские воды, как в случае с Внутренней грядой Крыма. Необходимые условия для протекания этих процессов — это наличие растворимых пород, их водопроницаемость, наличие движущихся вод и их достаточная растворяющая способность.

Сейчас в горной системе Крыма различают три гряды: Главную, самую высокую и близкую к морю, и две входящие в Предгорье — Внутреннюю и Внешнюю, самую северную и невысокую. В разрезе Внутренней гряды, к которой относится Узун-Тарла со сфинксами, четко выделяют два комплекса хорошо карстующихся пород — верхнемеловые и палеоценовые мшанковые и эоценовые нуммулитовые известняки (они желтого цвета), которые перемежаются некарстующимися песчано-глинистыми породами и слабо карстующимися мергелями и глинистыми известняками. Последние ограничивают развитие карста.

Артезианские воды находятся между двумя водонепроницаемыми слоями. Под давлением вышележащих пород они поднимаются по трещинам и образуют восходящие каналы шириной от десятков сантиметров до нескольких метров и высотой до десятков метров. А при пересечении восходящих и латеральных (боковых) потоков воды образуются крупные полости различной формы.


Сфинксы Каралезской долины

Схема образования каналов и карстогенных структур. А: 1 — восходящий канал в маастрихтских мергелях; 2 —локальное латеральное перераспределение по контакту маастрихтских мергелей и вышележащих датских известняков; 3 — восходящий поток в  датских известняках; 4 — латеральный поток вдоль активной плоскости напластования; 5 — крупная полость в прослое повышенной проницаемости, которая образовалась благодаря взаимодействию восходящего и латерального потоков в средней части толщи — это возобновило растворяющую способность вод (механизм «коррозии смешивания») и вызвало эффекты плотностной конвекции; 6 — восходящие потоки через трещины в нижнеэоценовых глинистых отложениях; 7, 8, 9 — зоны кавернозности. Рисунок из автореферата диссертации Е. И. Тимохина, 2014. Спелеогенез Внутренней гряды горного Крыма и его геоморфологическое значение


Под действием силы тяжести блоки пород часто обламываются либо вдоль плоскости каналов, либо под углом к ней. И тогда на поверхностях разломов мы можем видеть следствие карстовых процессов — остатки камер и каналов, каверны, сквозные отверстия. Именно так сформировался уникальный рельеф Внутренней гряды полуострова.


Сфинксы Каралезской долины

Реликты крупных восходящих каналов в маастрихстской толще в обрывах горы Ак-Кая. А — в южном обрыве; БД — в различных фрагментах западного обрыва. фото Д (увеличенный фрагмент Г) показывает полость, образованную соединением фронтального канала с каналом в глубине массива. В области соединения видна мощная зона губчатого растворения. Такая же зона видна в верхней половине канала на фото В. Синими стрелками показано направление движения вод. Изображение из статьи А. Б. Климчук и др., 2012. Гипогенный карст восточной части внутренней гряды Предгорного Крыма


И именно так родились сфинксы Каралезской долины. Их часто путают с другой группой каменных истуканов — «сфинксами» долины реки Чурук-Су. Эти массивнее, высотой до 20 метров, и больше напоминают лица древних людей, нежели животных, поэтому в народе их еще прозвали «бахчисарайскими бабами», по аналогии с половецкими каменными бабами. Расположены они на горе Сувлу-Кая в Бахчисарае неподалеку от Ханского дворца. Механизм образования этих исполинов такой же, как и у их «сородичей» из Каралезской долины, и они точно так же в 1964 году внесены в список памятников природы регионального значения.


Сфинксы Каралезской долины

Сфинксы долины реки Чурук-Су. фото с сайта bahleshoz.ru


А по дороге от одних сфинксов к другим можно встретить еще несколько десятков полуостанцов — выступающих, не полностью отделившихся кусков горной породы, которые нависают над селом Красный Мак, бывшим Биюк-Каралез (Большой Каралез). Все они — детища гипогенного карста и обрамляют восточный склон куэсты Баш-Кая. Куэста — типичная для Крыма форма горного рельефа, продолговатая гора с пологим склоном с одной стороны и крутым обрывом с другой. Село Залесное, где живут наши герои с главного фото, раньше носило название Юхары Каралез — Верхний Каралез. Сёла давно сменили имя, а долина так и осталась Каралезской.


Сфинксы Каралезской долины

Восточный склон горы Баш-Кая, обрамленный полуостанцами, многие из которых напоминают голову слона или мамонта. Отсюда и название горы — Голова-гора. фото Алёны Шурпицкой, июнь 2021 года


В результате процессов карста появились не только каменные изваяния, но и целые города. Огромные останцы Чуфут, Тепе-Кермен, Мангуп, Эски-Кермен, затронутые процессами растворения пород, стали в Средневековье городами-крепостями, благо песчаник и известняки в составе этих гор достаточно мягкие и позволяли работать с ними киркой и молотком. Мангуп и Эски-Кермен расположены недалеко от сфинксов Каралеза — в 20 и 30 минутах езды на машине соответственно, один — на восток, другой — на запад.


Сфинксы Каралезской долины

Часть древнего города Эски-Кермен, построенного на вершине одноименной горы-останца. фото Алёны Шурпицкой, июнь 2021 года


Гипогенный карст виновен также в образовании каверн, пещер, «дырявых» гротов и такой интересной формы, как тафони (см. Tafoni). Это ячеистые, сотовые или губчатые структуры на поверхности трещинно-карстовых каналов. Чаще они встречаются на склонах Внутренней гряды, но иногда их можно встретить и в пределах Главной гряды. Наиболее известное место с тафони — Сырные скалы в поселке Малореченское.


Сфинксы Каралезской долины

Сырные скалы в поселке Малореченское. фото Алёны Шурпицкой, июнь 2021 года


Сегодня большая часть древних карстовых систем находится в реликтовом (неактивном) состоянии, при этом карстовые воды остаются очень важным источником пресной воды для населения полуострова. Изменения в нынешнем ландшафте горного Крыма происходят в большей степени благодаря эпигенному карсту и выветриванию. Со временем внешние факторы меняют форму карстогенных образований, убирая перемычки, увеличивая полости и сквозные отверстия, сглаживая крутизну склонов и остроту бровок. Однако сфинксы Каралезской долины, благодаря физико-химическим свойствам нуммулитовых известняков, считаются достаточно устойчивыми к разрушению.

фото Алёны Шурпицкой, июнь 2021 года.

Алёна Шурпицкая

31 январь 2022 /
Фоторепортаж
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