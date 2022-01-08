Офринительные пауки

Когда смотришь на это фото самки фрина, или жгутоногого паука, с детенышами на спине, сразу вспоминается Джеральд Даррелл и его Вильгельмина. Помните, как он трогательно описывает в книге «По всему свету» свою дружбу со жгутоногой паучихой? «Это было благовоспитанное маленькое дитя из числа десятка жгутоногих паучат, с которыми я близко познакомился после того, как — можно сказать, совершенно случайно — поймал их мамашу... Я успел сильно привязаться к Вильгельмине и гордился ею: насколько мне было известно, до меня никто не содержал в неволе жгутоногого паука. К тому же она стала вполне ручной. Стоило мне постучать пальцами по коробке, как Вильгельмина выходила из-под кусочка коры и отвечала взмахами ногощупалец. Если я затем просовывал руку в ее убежище, она забиралась на мою ладонь и преспокойно поедала столь любимых ею слизней».

Я люблю пауков и держу паука дома. Но жутковатого на вид фрина, наверное, не рискнула бы завести. Хотя это несправедливо — оценивать кого бы то ни было только по внешнему виду. Ведь фрины безобидны (для человека уж точно), но при этом они нежные и заботливые родители. На лицо ужасные, добрые внутри. Так, наверное, можно сказать про фринов. Хотя «добрые» они очень условно и только на фоне остальных паукообразных.

Фрин — это жгутоногий паук, похожий на скорпиона. Но при этом он не скорпион и не совсем паук, а относится к собственному отряду фрины — Amblypygi, от греческих слов ?????? — «тупой» и ???? — «хвост, зад». В их брюшном отделе нет последнего сегмента. Выглядят фрины как ночной кошмар арахнофоба. У них плоское тело длиной 4,5–5 см, благодаря которому они могут протискиваться в узкие щели. Ноги несуразно длинные — размахом до 28 см. Ноги первой пары похожи на длинные хлысты, состоящие из тонких члеников, соединенных между собой. В некоторых странах фринов так и называют — «хлыстоногие скорпионы». Этими ногами они ощупывает дорогу и встречающиеся на пути предметы. Функцию ноги выполняют осязательную. В этом фрины похожи на наших сенокосцев, только жить предпочитают не у нас, а в странах с тропическим и субтропическим климатом, где тепло и влажно.

Очаровашка фрин. Взяли бы такого в руки? фото © Jordan Cadiot с сайта dailymail.co.uk

Несмотря на страшный облик, фрин застенчив и безобиден. У него нет ядовитых желез. При встрече с врагом он предпочитает сбежать. Ловит добычу фрин «клешнями» — педипальпами, или ногощупальцами, которые так же нелепы, как и сам фрин. Если педипальпы пауков — это маленькие хорошенькие «ручки» (но только не у Walckenaeria acuminata, см. картинку дня Фантастические твари), которые паук аккуратно держит перед «носом», то у фрина это длинные конечности, сложенные пополам и увенчанные клешнями (вот вам и сходство со скорпионом). Отсутствие яда фрины компенсируют большими и сильными конечностями. Ловить-то добычу приходится в прямом смысле «голыми руками». Размер клешней зависит от вида.

Фрин — животное ночное, днем предпочитает прятаться, а с наступлением темноты отправляется на охоту. Задумчиво шагает боком (аки краб), щупая окружающий мир ногами-хлыстами. При встрече с потенциальной едой немедленно заключает ее в свои смертоносные объятия и отправляет в рот. Пищу перемалывает челюстями, как жерновами. Питается разными членистоногими: кузнечиками, бабочками, сверчками и другими. Фрины, обитающие по берегам водоемов, ловят на обед креветок.

Фрин закусывает тараканом. фото © Jordan Cadiot с сайта dailymail.co.uk

У пауков, как правило, самки крупнее самцов. У фринов всё наоборот: их самки мельче. Семейная жизнь начинается с турнирных боев. Хотя нет. У них сперматофорное оплодотворение. Поэтому самец сначала готовит сперматофор — капсулу со сперматозоидами. Далее претенденты на руку (руки? ноги?) и сердце прекрасной дамы бьются не на жизнь, а на смерть. Ну, так себе бьются: толкаются и пихаются. Более слабый, уступая место сильному противнику, покидает ринг. Победитель же, призывно овевая даму «хлыстами», предлагает ей пройти с ним «в номера» — к месту, где лежит сперматофор. Потом самец при помощи педипальп переносит сперматофор в половые пути самки.

Впоследствии самка откладывает до 60 яиц. Столь ценное имущество оставить без присмотра никак нельзя. А сидеть, не отходя от кладки, вольнолюбивая дама тоже позволить себе не может. Поэтому носит их с собой. Самки большинства пауков таскают с собой яйца, упакованные в кокон из паутины (см. картинку дня Яйца и коконы пауков). Паутинных желез у фринов нет, и паутину плести они не умеют. Приходится сооружать «авоську» из подручных средств. Яйца крепятся к брюшку в специальном мешке, сделанном из выделений половых путей.

Слева — самка фрина с яйцами, фото Павла Кириллова с сайта flickr.com, Эквадор, 20 июля 2014 года. Справа — «мешок» с яйцами на брюшке самки (вид снизу). фото © Jordan Cadiot с сайта dailymail.co.uk

«Новорожденные» паучата перебираются на спину своей мамы и катаются на ней до первой своей линьки. Но не только фрины таскают свою детвору на спине — такой способ защиты и «присмотра» за потомством характерен также для пауков-волков и скорпионов. Держаться нужно очень крепко: «деточку», свалившуюся со спины, мама съест. Это не потому, что она такая бессердечная. Упавший паучок обречен: самостоятельно взобраться на маму он не может, без нее погибнет. Приходится его есть. Не пропадать же просто так бедолаге. Паучата — нежные, зеленоватого цвета, с ногами «на вырост». Тонкие полупрозрачные ножки похожи на макаронные изделия. Со стороны кажется, что на маму-фрина опрокинули кастрюлю вермишели с фисташками.

Мама-фрин «катает» детишек. фото © Jordan Cadiot с сайта dailymail.co.uk

Все знают, что пауки не терпят себе подобных. А вот некоторые виды фринов, наоборот, собираются в группы. Так им удобно защищать потомство. Встретить такие группы можно на входе в пещеры или на краю расщелин. Любители пауков подметили эту особенность: в неволе в одной емкости можно держать пару разнополых фринов. Или, например, одного самца и двух–трех самок. А вот двух самцов вместе сажать нельзя: затолкают друг друга.

Но вернемся к диким видам фринов-тусовщиков. Юные фрины, покинувшие родительскую спину, остаются с родительницей в общей группе до наступления половозрелости, то есть три года (живут фрины до 15 лет). Эксперименты, проведенные в неволе на видах Phrynus marginemaculatus и Damon diadema (этот вид изображен на главном фото ), показали, что если фринов одного помета поместить в непривычную обстановку, они смущаются, стесняются, ищут своих сестер и братьев и стараются держаться вместе. В стрессовой ситуации «детей» успокаивает мама — поглаживает их ногами-хлыстами. В случае опасности она их защищает. Но такой заботы удостаиваются только перелинявшая «детвора». Неперелинявшие «младенцы» могут, как уже говорилось выше, стать обедом для родной матери.

Юный фрин. фото © Jordan Cadiot с сайта dailymail.co.uk

Вот такие интересные родственники есть у пауков. Не ядовитые, не умеющие плести паутину, в меру миролюбивые. А уж какие у них мамы заботливые!

фото © Jordan Cadiot с сайта dailymail.co.uk.

Виктория Шляховая