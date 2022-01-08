В том, что в Заполярье некогда жили динозавры, сомнений уже не возникает: и в Арктике, и в Антарктиде найдены многочисленные остатки этих животных, от причудливого криолофозавра начала юрского периода до миниатюрного родственника тираннозавра рекса — нанукзавра, жившего уже в конце мела (см. картинку дня Полярные динозавры). Объясняется это, в первую очередь, более мягким климатом мезозойской эры, благодаря чему даже в приполярных регионах широко разрослись пышные леса (см. Полярные леса мелового периода). Ну а там, где есть еда, обязательно найдутся и едоки — как мигрирующие с юга в поисках летних пастбищ, так и живущие за полярным кругом на постоянной основе. Изображенная на этом рисунке лиеллиназавра (Leaellynasaura amicagraphica), скорее всего, была слишком маленькой, чтобы выдерживать многокилометровые миграции, поэтому круглый год вынуждена была оставаться в бескрайнем хвойно-папоротниковом лесу, росшем на территории нынешней Южной Австралии около 110 миллионов лет назад, в середине мелового периода.

Условия в тех краях, несмотря на теплый климат , оставались достаточно суровыми: тогда Австралия была частью огромного суперконтинента — Восточной Гондваны (в ее состав входили также Антарктида, Мадагаскар и Индостан) — и находилась за Южным полярным кругом, то есть в течение нескольких месяцев лиеллиназаврам приходилось выживать в условиях полярной ночи, когда земля промерзала, а значит, у маленьких растительноядных динозавров было куда меньше пищи и куда больше шансов замерзнуть насмерть. Как им удавалось справляться с этими проблемами — всё еще большая загадка.

Стайка лиеллиназавр подверглась атаке хищной амфибии кулазуха (на самом деле эти два вида были найдены в разных формациях и жили в разное время); на этой реконструкции динозавры изображены в «классическом» стиле без внешних покровов. Рисунок © Jacek Major с сайта deviantart.com

Впрочем, начинать положено с истории, а именно с разбора, почему же этому динозавру дали такое странное имя — «лиеллиназавра»? Слово «завра» (?????, женская форма слова ?????? — «ящер») в названиях вымерших рептилий встречается, хотя и не слишком часто: например, знаменитую майазавру так назвали, чтобы подчеркнуть значимость обнаруженных вместе с ней свидетельств заботы о детенышах, ведь «майазавра» означает «мать-ящерица»; а о том, как стала женского рода бертазавра, читайте в новости Берта Леопольдиновна, где ваши зубы? («Элементы», 02.12.2021). В случае же с лиеллиназаврой причина употребления ее названия в женском роде связана не с особенностями динозавра, а с пожеланиями супружеской пары, впервые описавшей его остатки. Дело в том, что у австралийских палеонтологов Тома (Tom Rich) и Патриции Викерс-Рич (Patricia Vickers-Rich) двое детей — сын Тим и дочь Лиеллин, в честь которых любящие родители и назвали два новых вида динозавров: загадочного хищного тимима (Timimus) и не менее загадочную растительноядную лиеллиназавру.

К слову, ее загадочность во многом обусловлена малым количеством сохранившихся костей и невозможностью точно определить, какому животному они принадлежат. Дело в том, что изначально лиеллиназавра была описана лишь по фрагментированному черепному материалу, тогда как все прочие окаменелости — например, кости задних конечностей и чрезвычайно длинный хвост — не могут быть с абсолютной уверенностью отнесены именно к этому виду динозавров. Поэтому любые данные о внешнем виде и поведении лиеллиназавры, не основанные на строении черепа, следует принимать с определенной долей осторожности.

Прорисовка силуэта лиеллиназавры: найденные элементы скелета выделены белым. Рисунок © PLASTOSPLEEN с сайта deviantart.com

Лиеллиназавра была маленьким динозавром: судя по размеру найденных окаменелостей, животное было длиной всего около 90 см, хотя, вполне возможно, в руки ученых попали остатки неполовозрелой особи, и взрослые лиеллиназавры были несколько крупнее — до двух метров в длину. Судя по размеру глазниц, у лиеллиназавры были относительно крупные глаза, а изучение эндокрана (рельефа, сохранившегося на внутренней поверхности черепной коробки) показало, что больше всего у лиеллиназавр были развиты именно зрительные доли мозга. Возможно, острое зрение помогало этим динозаврам находить пищу и общаться с сородичами в условиях низкой освещенности — под плотным пологом леса или в условиях полярной ночи. Есть, впрочем, и альтернативное объяснение: поскольку остатки лиеллиназавры принадлежат неполовозрелой особи, большие глазницы могут являться ювенильными признаками, не наблюдаемыми у взрослых животных.

О том, как лиеллиназавры переживали полярную ночь, однозначного мнения все еще нет: первоначальный гистологический анализ среза кости показал отсутствие линий остановки роста (см. Lines of arrested growth, LAGs), и авторы сделали вывод о непрерывном росте динозавров в течение года, однако дальнейшие исследования все же обнаружили LAGs в костях лиеллиназавры и других полярных динозавров. Впадали ли лиеллиназавры в зимнюю спячку, или линии остановки роста свидетельствуют лишь о скудном зимнем питании, — сказать сложно. В любом случае, полярному динозавру точно не помешали какие-то внешние теплоизолирующие покровы, защищающие от холода, и хотя отпечатки шкуры самой лиеллиназавры найдены не были, у ряда других примитивных птицетазовых динозавров — например, российского кулиндадромея и китайского тяньюйлуна, — подобные покровы известны, так что реконструкция лиеллиназавры в виде мелкого «пушистого шарика» выглядит вполне реалистичной.

Реконструкция лиеллиназавры в зимнем и летнем наряде. Среди современных животных Заполярья сезонная линька — отнюдь не редкое явление, свойственное, в том числе, ближайшим родственникам динозавров — птицам, таким как, например, белая куропатка. Рисунок © KirbyniferousRegret с сайта deviantart.com

В раннем меловом периоде места обитания лиеллиназавры представляли собой рифтовую долину на границе между Антарктидой и Австралией, образовавшуюся в процессе распада Восточной Гондваны и начала расхождения континентов. Обширные прибрежные поймы были покрыты араукариями, гинкго и подокарпами, под которыми теснились папоротники, мхи и хвощи, составлявшие основу питания растительноядных динозавров. Возможно, лиеллиназавры собирались в небольшие группы ради коллективной безопасности, рылись в лесной подстилке и обкусывали низкорослую растительность, а зимой в поисках тепла забирались в норы (подземные укрытия, предположительно вырытые мелкими динозаврами, были обнаружены в Южной Австралии, хотя точно установить их владельцев пока невозможно).

С необычным образом жизни может быть связана еще одна предполагаемая анатомическая особенность лиеллиназавры — ее невероятно длинный хвост, состоящий более чем из 70 позвонков! И мало того, что хвост почти втрое длиннее остального туловища, так он еще и был невероятно гибким из-за отсутствия окостеневших сухожилий, у большинства других птицетазовых динозавров служащих для поддержания хвоста в горизонтальном положении и балансировки. Добавим гипотетический покров из волосоподобных структур — и вот уже в распоряжении лиеллиназавры оказывается настоящий «живой шарф», которым она могла укутываться в особо холодные ночи, а при общении с сородичами хвост мог служить флажком, сигнализирующим о появлении хищника (например, того же тимима) или использующимся во время брачных игр.

Реконструкция лиеллиназавры с «хвостом-флагштоком»: в то время как основная часть тела динозавра окрашена в маскирующий белый цвет, ярко-желтый «флажок» служит для опознавания и общения с сородичами в условиях полярной зимы. Рисунок © John Conway с сайта johnconway.art

К сожалению, судьба динозавров Антарктики всё еще нам неизвестна. Однако вполне возможно, что эти уникальные животные могли пережить массовое вымирание на рубеже мезозойской эры. Во всяком случае, в австралийских и антарктических отложениях позднего мелового периода не наблюдается столь же резкого уменьшения разнообразия растений и моллюсков, как в более теплых регионах Земли (возможно, южное Заполярье вымирание затронуло слабее), а сами полярные динозавры были изначально адаптированы к жизни при недостатке света и пищи во время глобальной зимы (см. Impact winter). Впрочем, никаких доказательств существования кайнозойских динозавров в Австралии и Антарктиде пока не найдено, и потребуются новые раскопки, чтобы окончательно прояснить этот вопрос.

Рисунок © Zackary Herbst с сайта palaeonews.tumblr.com.

Анна Новиковская