На фото — зяблик (самец), самый многочисленный вид по итогам Евразийского учета птиц 2021 года. Этих пичуг насчитали более 1,6 млн особей (это 22% от всех учтенных птиц, то есть от 7,3 млн). Учет вот уже 29 лет традиционно проводится в первые выходные октября. За эти годы около 1,3 млн человек по всей Европе посчитали почти сто миллионов пернатых.

3 марта 1993 года первая международная организация по охране природы под названием Международный совет по охране птиц была реорганизована в Международный совет по сохранению птиц (BirdLife International). В октябре 1993 года совет организовал первый Евразийский учет птиц. Его целью было повышение осведомленности людей о необходимости сохранения перелетных птиц, охраны мест их размножения, остановок на путях миграций и мест зимовок. В первый год в акции приняло участие 17 стран и 17 тыс. человек, которые насчитали 5 млн птиц. Это был успех, и учет стал проводиться ежегодно. В 2021 году учет провели 28 тыс. жителей 35 стран (кроме 30 европейских стран это Россия, Узбекистан, Грузия, Казахстан и Турция).

Россия присоединилась к Евразийскому учету не так давно — в 2017 году. В 2021 году более пяти тысяч наблюдателей (на тысячу больше, чем в 2020-м) вышли на учет в 61 регионе. Птиц насчитали много — больше 190 тыс.

Учет птиц проводят как орнитологи, так и простые любители птиц (или бёрдвотчеры). Они считают всех встреченных особей каждого вида и вносят в анкету подробную информацию: дату, время, описание места наблюдения, включая адрес ближайших домов. Также прилагается фотоснимок (если он есть). Конечно, точно определить, какие особи уже были посчитаны, а какие нет, невозможно. Если учет проводит группа, то результаты записывает один человек. Далее анкеты наблюдателей загружаются на сайт учета и проверяются специалистами, в частности выбраковываются явные ошибки. Например, однажды из Приморья пришла анкета с описанием более чем полусотни воробьиных сычиков, но эти совы не собираются в столь большие группы, и это наблюдение не стали учитывать для достоверности статистики. В определении видов птиц помогают волонтеры и орнитологи (например, можно писать на почту организации «Птицы и люди»). Специалисты смотрят на типовые признаки каждого вида на фото или на описании (форму и размер клюва, окраску разных частей оперения, размер птицы), на место встречи и дают ответ. Но обычно наблюдатели справляются сами при помощи полевых определителей или знакомых бёрдвотчеров.

Не всегда удается хорошо разглядеть птицу, и если определить вид никак не получается, на помощь приходят специалисты. На фото — длиннохвостая синица, или ополовник: у нее действительно длинный хвост, грязно-розовая грудка, маленький клюв. Важно также место съемки, поскольку у каждого вида свой ареал и предпочитаемый биотоп. фото Анны Лукьянчиковой

В этом году первое место по количеству особей занял зяблик, сместив прошлогоднего лидера — белощекую казарку — на второе место. Интересно, что именно благодаря Евразийскому учету птиц белощекая казарка была исключена из списка угрожаемых видов: множество особей наблюдатели фиксировали из года в год. Численность белощеких казарок стала быстро расти с середины XX века, после принятия мер по ее охране. Еще в 1950-х годах мировая популяция казарок насчитывала всего около 70 тыс. птиц, а к 2016 году — уже около миллиона (см. картинку дня Белощекая казарка и статью Арктические гуси (Anser) и казарки (Branta) Евразии: анализ факторов динамики численности и ареалов).

Белощекая казарка — не самый многочисленный вид в 2021 году, но зато их количество стабильно растет. фото Анны Лукьянчиковой, Финляндия, 2019 год

В России уже второй год подряд первенство достается обыкновенному скворцу — наблюдатели зафиксировали 51,5 тыс. этих птиц, что в два раза больше, чем в 2020 году, а в Евразии он на третьем месте. А как же зяблик? Это же одна из самых многочисленных птиц нашей страны! Всё дело в том, что у нас зяблики к октябрю уже улетели на зимовку, а скворцы в это время собирались в крупные стаи, только готовясь к отлету.

Молодой обыкновенный скворец. У него еще нет пестрин, как у взрослых, и окраска коричневая, а не черная. фото Анны Лукьянчиковой, Москва, 2018 год

Наверняка вам интересно, на каком месте оказались сизые голуби. На втором — их насчитали около 19 тысяч, почти в три раза меньше, чем скворцов. Так что если вам казалось, что в городах живут только голуби, знайте: это не так. И стоит смотреть не только под ноги, но и на осеннее небо, где огромные стаи скворцов формируют всевозможные фигуры (это называется мурмурация; см. картинку дня Мурмурация скворцов). Кстати, в тройку лидеров сизый голубь вошел только в России — в десяти странах Европы (например, в Австрии, Германии, Словении) в лидеры выбился вяхирь. Это лесной голубь, но в европейских городах вяхири спокойно «пасутся» на газонах вместо сизых голубей и практически не боятся людей, чего не скажешь о наших городах.

Третье месте по численности в России заняла кряква — около 12,5 тысяч птиц. Кстати, если вы хотите посчитать крякв и других водоплавающих раньше, чем в следующем октябре, присоединяйтесь к ежегодному учету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка», который проводится в выходные в середине января.

Среди интересных наблюдений в России отмечены встречи рогатого жаворонка, орлана-белохвоста, белой лазоревки, японского баклана, иглоногой совы, орла-могильника, черного грифа.

Красавец орлан-белохвост — редкая для России птица. фото Анны Лукьянчиковой, Астраханский заповедник, май 2021 года

Страны в ходе учета тоже соревнуются — по числу наблюдателей, видов и посчитанных особей. По количеству участников Россия в этом году уступила первенство Венгрии, хотя разница не превышала сотню человек. Бронза у Швейцарии. Победитель по общему количеству птиц — Финляндия с полутора миллионами особей. Зато по количеству мероприятий Россия второй год становится лидером — мы их провели 729 (это, например, соревнования между школами, бёрдинг-ралли на 140 км в Тюменской области).

В России по числу участников первенство у Москвы — более 1,7 тысячи человек посчитали своих пернатых соседей, второе место досталось Нижегородской области, а третье — Приморскому краю. По числу птиц на первом месте Республика Крым, где видели почти 67 тысяч особей 129 разных видов. На втором месте Московская область (более 15 тысяч и 117 видов), а на третьем — Краснодарский край.

Самые «урожайные» места для наблюдателей — парки и леса с водоемами. И это неудивительно — ведь птицы мигрируют вдоль русел крупных рек, для них это важные ориентиры. фото Анны Лукьянчиковой, Серебряный бор, Москва, 2021 год

Массовый учет — это не просто развлечение: полученные статистические данные используют специалисты для анализа динамики численности популяций мигрирующих и оседлых птиц, а затем предлагают меры по их сохранению. Как мы помним, основная цель учета — привлечение внимания к проблемам перелетных птиц.

Чтобы в следующем году принять участие в учете птиц, нужно в первые выходные октября: 1) выйти на улицу — можно наблюдать за птицами в ближайшем парке, лесу или даже во дворе; 2) зафиксировать в полевом дневнике (а можно сразу онлайн, в мобильном приложении eBird или iNaturalist) количество особей и видов (можно сделать фото или запомнить основные признаки — размер птицы, форму клюва, окраску, голос и другие, — чтобы определить вид птицы позже); 3) после завершения учета занести данные в электронную анкету на сайте eurobirdwatch.ru, перед этим получив там свой идентификатор при регистрации.

фото Анны Лукьянчиковой, Москва, 2020 год.

Анна Лукьянчикова