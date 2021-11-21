Этот снимок сделан 6 января 2021 года спутником НАСА «Терра» на западе китайской провинции Юньнань, на границе с Мьянмой. Спектрорадиометр (см. Spectroradiometer) MODIS, установленный на борту «Терры» и предназначенный для наблюдения за динамикой атмосферы, фиксировал во время съемки активное движение окружающих воздушных масс. При этом длинные ряды параллельных облаков, расположенных над гребнями хребтов Сино-Тибетских гор, будто бы оставались неподвижными.

Такие орографические — то есть отражающие рельеф горной поверхности — облака представляют собой результат гравитационно-волновых процессов в атмосфере. Поэтому их еще называют волновыми облаками (см. Wave cloud). Когда приземный атмосферный поток, несущий влажный воздух , встречает на своем пути препятствие (в данном случае хребты), он вынужден подниматься вверх, где температура ниже, а водяной пар конденсируется, образуя облака. После того как влажный воздух проходит через гребни, он снова опускается вниз, так как он тяжелее окружающей среды. По мере спуска воздух нагревается, и облака рассеиваются до тех пор, пока другой гребень снова не заставит его подниматься вверх.

Полосчатые линейные орографические облака остаются неподвижными, пока поток влажного воздуха находится в движении. Если поток замедляется или снижается его влажность, облака исчезают. Еще одно важное условие — расслоенность (стратификация) по влажности и плотности среды, в которой возникают внутренние инерционно-гравитационные волны, приводящие к образованию волновых облаков.

После прохождения горного хребта инерционные колебания сохраняются, переходя в стоячие атмосферные волны, которые называют подветренными, потому что связанные с ними облака возникают не только над самим препятствием, но и с его подветренной стороны.

Механизм образования орографических облаков. Стратификация воздушного потока по плотности приводит к выделению внутри него сухих (Dry air) и влажных (Moist air) слоев. Когда поток поднимается над горами, во влажных слоях начинается процесс конденсации (Droplets condense), а когда опускается — взвешенные капли влаги снова испаряются (Droplets evaporate). С подветренной стороны орографические облака, образованные волнами, возникшими над горами, дополняются расположенными выше них подветренными облаками (Lee wave cloud), связанными со стоячими волнами. За первым спуском горной волны при переходе ее в стоячую возникает турбулентный горизонтальный вихрь — ротор (Rotor) — очень опасное место для небольших летательных аппаратов. Рисунок с сайта факультета наук об атмосфере Университета Северного Вермонта

Примерно такой же механизм приводит к образованию лентикулярных облаков, которые, в отличие от орографических, образуются над отдельно стоящими вершинами или с их подветренной стороны (см. картинку дня Лентикулярные облака).

У подветренных волн типичная длина волны составляет от 2 до 8 км. Если это расстояние соответствует расстоянию между холмами, волны могут усиливаться, если нет — колебания, пройдя препятствие, быстро затухают. Но иногда первоначальное возмущение, подобно расходящейся ряби на воде, создает волну, распространяющуюся на сотни километров.

Волновые облака на северо-восточном побережье США. Красной стрелкой показано направление ветра. Рисунок с сайта факультета наук об атмосфере Университета Северного Вермонта

Чтобы это произошло, нужен достаточно сильный ветер. Для северо-восточного побережья США характерно струйное течение — постоянно действующая в этом регионе зона сильного ветра, спускающаяся из верхней тропосферы к поверхности. В ситуации, изображенной на фото , спускающееся с Аппалач струйное течение создало мощные гравитационные волны на восточной, подветренной стороне гор. Ударившаяся о поверхность земли струя реагирует так же, как подвеска автомобиля, наехавшего на препятствие, — начинает колебаться. Впадины волны, возникающей при этом колебании, расположены ниже уровня конденсации, а пики — выше него, и здесь образуются облака. В восточных Аппалачах есть места, где волновые облака висят над хребтами постоянно, а долина между ними почти всегда безоблачна.

Волновое окно над долиной Белоголового Орла (см. Bald Eagle Valley) в центральной Пенсильвании. Вид с планера, смотрящего на север. Ветровой поток идет сверху слева направо. Расстояние между краями окна составляет 3–4 км. фото с сайта en.wikipedia.org

Волновые облака могут возникать не только в горах. Иногда препятствием на пути распространения потока теплого влажного воздуха может стать встречная волна холодного воздуха. Именно такую картину наблюдал спутник «Терра» 4 октября 2020 года в районе острова Гуадалупе в Тихом океане у берегов Мексики:

Волновые облака в районе острова Гуадалупе образовались при столкновении потока теплого влажного воздуха, двигающегося с юго-востока, с встречной волной холодного воздуха. Видно, как рельеф самого острова меняет конфигурацию волнового фронта. фото с сайта eoimages.gsfc.nasa.gov

Вернемся к главному фото , снятому 6 января 2021 года спутником «Терра». Снимок сделан в Китае в районе национального парка «Три параллельные реки», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории парка располагаются верховья трех крупнейших рек Азии: Янцзы, Меконга и Салуина, которые протекают в ущельях глубиной до 3000 м. На данном участке реки текут почти параллельно с севера на юг на расстоянии 20–60 км друг от друга. После этого они резко расходятся по разным сторонам света.

Ущелье Прыгающего Тигра в национальном парке «Три параллельные реки» в Китае. Так цепочки орографических облаков выглядят с земли. фото с сайта ru.wikipedia.org

фото с сайта earthobservatory.nasa.gov.

Владислав Стрекопытов