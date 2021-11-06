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Разбор погадок

Разбор погадок

Эта дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus) широко раскрыла рот и выдвинула вперед язык для того, чтобы отрыгнуть погадку. Погадками называют комки из частей пищи, которую птица не смогла переварить. В составе погадок разных птиц находят кости, перья, шерсть, косточки ягод, части панцирей насекомых и даже иглы ежей.


Разбор погадок

Погадки черного коршуна с иглами ежа (слева) и серой вороны с косточками степной вишни и черемухи. Рисунки из книги А. Н. Формозов, 1989. Спутник следопыта


Как правило, погадки отрыгивают совы и другие хищные птицы, но, как мы видим на фото, не только они. Насекомоядные птицы, такие как щурки и козодои, тоже замечены за этим делом. Из воробьиных птиц, к которым относится камышевка, выплевывание погадки задокументировано у тиранна.


Разбор погадок

Западный тиранн (Tyrannus verticalis) срыгивает погадку. Остров Антилопы (Antelope Island), штат Юта, США, 28 мая 2015 года. фото © Ron Dudley с сайта featheredphotography.com


Как же образуются погадки? Из клюва проглоченная пища попадает в пищевод, оттуда в железистый желудок, где обрабатывается соляной кислотой и пепсиногеном, а оттуда — в мускульный желудок, стенки которого покрыты рогоподобным слоем, напоминающим наждачную бумагу. В нем происходит механическая обработка. Из мускульного желудка пища может вернуться в железистый, а затем обратно в мускульный, и так несколько раз. Тем временем жидкое содержимое поступает в кишечник, а твердые частицы спрессовываются стенками желудка и с помощью обратной перистальтики — волнообразного сокращения стенок в обратном направлении — отправляются назад.

Разбирая погадки, можно узнать о рационе питания птиц. У меня, например, есть такая игра с маленькими экскурсантами, она называется «Совиный конструктор, или Собери полевку». Мы подбираем погадки ушастой совы (Asio otus) под теми местами, где она любит сидеть, разбираем их содержимое и пытаемся понять, скольким грызунам оно принадлежит.


Разбор погадок

Погадки ушастой совы и их содержимое: шерсть и кости. Длина масштабного отрезка — 5 см. фото с сайта en.wikipedia.org


По погадкам можно судить не только о видовом и количественном составе пищи, но и о биологических особенностях пойманных птицами животных. Выдающийся советский зоолог Александр Николаевич Формозов в своей книге «Спутник следопыта» писал о том, что, изучая погадки хищников, можно судить о сроках весеннего прилета и сроках подъема на крыло птиц, служащих хищникам пищей, а также о редких залетах птиц из одних местообитаний в другие.

Погадки можно найти у гнезд или там, где птицы обычно отдыхают, переваривая добычу. Цапли, чайки, крачки отставляют их на отмелях; орлы, ястребы, соколы — под столбами и одинокими деревьями, а еще там, где они разделывают добычу для птенцов недалеко от гнезда: на больших пнях, кочках, стогах. Погадки сов можно найти там, где те проводят дневное время: под дуплами, в пустых гнездах сорок, в пещерах.


Разбор погадок

Белая сова (Bubo scandiacus) выплевывает погадку, сидя на столбе. фото © Leslie Abram с сайта flickr.com, Канада, 14 января 2014 года


Зимородки часто оставляют погадки в своих норах. Интересно, что птенцы зимородка сначала не отрыгивают кости рыб, а переваривают их полностью. Видимо, им в больших количествах нужен фосфор и кальций для формирования собственного скелета. Когда скелет уже сформировался, они начинают делать из костей погадки и отрыгивать их.

У зимородков в погадках находят не только кости, но и частицы пластика, и таким образом оценивают степень загрязненности пресных водоемов. В погадках у крачек пластик находили еще в 70-х годах прошлого века. Уже тогда он путешествовал по пищевым сетям морских и пресноводных обитателей, но в меньшем количестве, чем сейчас. Не только пластик встречается в погадках птиц. Бывают и вещи, которые представляют собой опасность не в перспективе, а здесь и сейчас: погадки цапель иногда содержат рыболовные крючки.


Разбор погадок

Черная крачка (Chlidonias niger) языком помогает себе отрыгнуть погадку. фото Антона Мироненко-Маренкова, Виноградово, Московская область, август 2018 года


А что же наша камышевка? Что может быть в той погадке, которую она сейчас выплюнет? Дроздовидные камышевки — самые крупные в своем роде: их длина тела составляет 19–20 см. Они живут по берегам в зарослях околоводной растительности. Поэтому в их рационе есть не только пауки, жуки и другие насекомые, но также пресноводные моллюски и даже лягушки и мелкая рыба. Так что в погадке могут быть жесткие крылья, раковины, кости и чешуя.

фото Антона Мироненко-Маренкова, станица Ивановская под Краснодаром, май 2021 года.

Мария Монахова

06 ноябрь 2021 /
Фоторепортаж
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