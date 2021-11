Горбатый динозавр

На этой реконструкции изображен ящеротазовый динозавр конкавенатор (Concavenator corcovatus). Его нашли в 2003 году на востоке Испании в провинции Куэнка, отсюда его родовое название — «охотник из Куэнка». Видовое название сообщает о том, что динозавр был горбат — быть может, не в той же степени, что знаменитый спинозавр (см. Гигантский динозавр Spinosaurus aegyptiacus оказался водоплавающим, «Элементы», 06.05.2020), но 30-сантиметровый вырост в районе крестца животного был достаточно велик, чтобы силуэт конкавенатора можно было назвать одним из самых странных среди хищных динозавров.

На самом деле, если не считать «горба», конкавенатор был довольно обычным плотоядным ящером начала мелового периода, он жил около 130 миллионов лет назад. К началу позднего мела дальние родственники этого «малыша» — кархародонтозавры, мапузавры и гиганотозавры — станут одними из крупнейших плотоядных, когда-либо ходивших по нашей планете, однако конкавенатор был одним из самых мелких представителей семейства кархародонтозаврид: всего около шести метров в длину и ростом в холке по плечо взрослому человеку.

Скелет конкавенатора. фото из статьи F. Ortega et al., 2010. A bizarre, humped Carcharodontosauria (Theropoda) from the Lower Cretaceous of Spain

У конкавенатора были увеличены верхние отростки 11-го и 12-го спинных позвонков, благодаря чему на спине красовался довольно высокий, хоть и узкий «горб», возможно служивший основой для кожного «паруса» (такого же, как «парус» спинозавра) или настоящего мясистого горба наподобие бизоньего. Точное назначение этого выроста остается неясным: в то время как одни ученые предполагают, что конкавенаторам «горбы» были нужны в основном для демонстрации и ухаживаний, первооткрыватели этого животного придерживаются мысли, что «горб» также мог использоваться для терморегуляции, как знаменитые «паруса» пермских синапсид — диметродонов и эдафозавров.

Конкавенатор на рассвете, подставивший «горб» лучам восходящего солнца. Рисунок © Emily Willoughby с сайта emilywilloughby.com

Также при более внимательном изучении скелета выяснилось, что «горб» — не единственная занятная особенность конкавенатора, и не меньшего внимания заслуживают его внешние покровы. Во-первых, на локтевых костях этого животного нашли рядки загадочных выпуклых шишечек — таких, какие ранее уже обнаруживали на локтевых костях велоцираптора (см. Как велоцираптор разучился летать, «Элементы», 27.09.2007)! Аналогичные образования — их называют «перьевыми бугорками» (quill knobs) — формируются и на костях современных птиц в местах прикрепления крупных маховых перьев, поэтому их наличие у конкавенатора предполагает, что у этого динозавра развились если не перья, то какие-то перьеподобные структуры. Впрочем, не все ученые согласны с этой точкой зрения: высказывались мнения, что на самом деле эти шишечки отличаются по строению от перьевых бугорков птиц и птицеподобных динозавров, а потому скорее служили для прикрепления сухожилий, а не сложных покровных структур.

Сцена нападения конкавенатора на молодого игуанодона: обратите внимание на перьеподобные структуры на его передних лапах. Рисунок © JELSIN с сайта deviantart.com

Во-вторых, на породе, сохранившей скелет конкавенатора, отпечатались его мягкие ткани, благодаря чему ученые узнали, что нижнюю сторону хвоста животного покрывали широкие прямоугольные чешуйки, на лапах имелись щитки (scutes), напоминающие птичьи, а на нижней стороне ступней были подошвенные подушечки, чем-то напоминающие подушечки стопы у человека. Всё это говорит о том, что конкавенатор не был полностью покрыт перьями: возможно, его шкуру покрывала мозаика чешуи и перьев, либо же перьевидные структуры имелись только на передних лапах животного и полностью отсутствовали на остальных частях тела.

Следы внешних покровов конкавенатора: a–c — перьеподобных структур (длина масштабного отрезка — 1 см), d–e — чешуи. a — предплечье конкавенатора; b — перьевые бугорки на локтевой кости конкавенатора (отмечены стрелочками) и аналогичные структуры на локтевой кости современного грифа-индейки; c — отпечатки подошвенных подушечек (plantar pads) на правой ноге; d — отпечатки щитков рядом с пятой плюсневой костью (mt V); e — часть хвоста животного с отпечатком контура тела; f — часть хвоста животного с сохранившимися отпечатками прямоугольных чешуек. Рисунок из статьи F. Ortega et al., 2010. A bizarre, humped Carcharodontosauria (Theropoda) from the Lower Cretaceous of Spain

Если «перьевая» гипотеза о внешнем виде конкавенатора верна, то возникает сразу несколько вопросов, и один из самых простых — а зачем столь крупному животному в принципе могло понадобиться оперение? Уж точно не для полета или сохранения тепла: конкавенатор жил в условиях субтропического климата, где дополнительная теплоизоляция едва ли пригодилась бы активному хищнику весом в пару центнеров. Тогда, быть может, «перья» нужны были для демонстрации (см. Перья сначала служили для красоты, а для полета пригодились позже, «Элементы», 01.11.2008)? Вообразить подобное совсем не сложно: в сочетании с ярко раскрашенным «горбом» в наличии у самца конкавенатора (или, быть может, самки, как у современных плавунчиков; см. картинку дня Круглоносые плавунчики) были весьма эффектные инструменты для привлечения внимания противоположного пола или отпугивания соперников.

Брачное поведение конкавенаторов: на этой реконструкции оба животных окрашены довольно скромно, за исключением оранжевых пятен на «горбу» того, что слева. Рисунок Андрея Атучина с сайта deviantart.com

Второй вопрос, связанный с возможным оперением конкавенатора, гораздо сложнее. Дело в том, что этот ящер (как и все кархародонтозавриды) — представитель карнозавров, клады хищных динозавров, приходящихся «двоюродными братьями» современным птицам и их ближайшим родственникам — целурозаврам (см. Найденный в янтаре оперенный хвост динозавра вряд ли годился для полета, «Элементы», 12.12.2016). До открытия конкавенатора никаких признаков наличия перьев у карнозавров найдено не было, однако перьеподобные структуры находили у еще более отдаленных от птиц птицетазовых динозавров — например, тяньюйлуна или кулиндадромея. Так, может быть, наличие перьев является общим признаком всех динозавров, вне зависимости от их родства с птицами? Или же у конкавенатора на передних лапах были какие-то особые структуры, не имеющие аналогов у современных животных?

Пара конкавенаторов на закате: у того, что стоит, сломан кончик хвоста, из-за чего образовался шишковидный нарост. Рисунок © Mark Witton из твиттера палеонтолога и художника

В любом случае, конкавенатор, как и вся формация Уэргина (La Huerguina Formation), где были найдены его остатки, всё еще таит в себе немало секретов меловой Европы. Палеонтологам уже удалось отыскать там горбатого динозавра, а также спинолестеса (Spinolestes) — млекопитающее с колючей шкуркой и толстым позвоночником, сохранившееся вместе с отпечатками шерсти, наружных ушей и внутренних органов; европеяру (Europejara) — необычного птерозавра размером с орла и с головой, украшенной гребнем; пелеканимима — примитивного орнитомимозавра с роговым «хохолком» на голове и горловым мешком под клювом. Но многие тайны, сокрытые под нашими ногами, еще ждут своих первооткрывателей.

Рисунок © Scott Reid с сайта a-dinosaur-a-day.com.

Анна Новиковская