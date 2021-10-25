«Галерея красавиц» Людвига I Баварского

По заказу короля Людвига I Баварского немецкий художник Йозеф Карл Штилер написал серию портретов самых красивых женщин Германии. Написанные в 1827–1850 годах картины ориентировались на идеалы красоты Людвига I, а не на социальный статус портретируемых. В галерее есть и немецкие принцессы, и простые горожанки как, например, Хелена Зедльмайр, дочь мюнхенского сапожника...Если король выбирал для портрета дочь почетного гражданина, она получала в подарок платье, в котором позировала художнику. Именно поэтому многие дамы на портретах одеты намного богаче, чем позволяло их социальное положение.Штилер был модным портретистом, и в его «портфолио» не только красавицы: он писал портреты большинства известных людей своего времени, включая Гёте и Бетховена. Многие из написанных им дам также были широко известны современникам, причем далеко не только своей красотой.Сегодня галерея, в которой 38 портретов, расположена в бывшей столовой южного крыла главного дворца дворцово-паркового ансамбля Нимфенбург, предназначенного для личных апартаментов супруг курфюрстов из дома Виттельсбахов (в XIX веке — баварских королев).Несколько раз в неделю Людвиг I обходил галерею, любуясь прекрасными лицами и черпая вдохновение в их прелести, чтобы создавать свои «отвратительные стихи», как назвал его вирши один биограф. Известно, что Г. Гейне зло высмеивал этого «великого поэта» — короля, усиленно домогавшегося славы и выпустившего четыре тома своих стихотворений. По поводу королевской «Галереи красавиц» Г. Гейне писал:Когда Людвиг I услышал о красоте леди Элленборо, прибывшей в его «Новые Афины», он изъявил горячее желание встретиться с ней. Она была представлена королю, и тот приказал своему придворному художнику Карлу Штилеру увековечить ее классические черты для «Галереи красавиц».Ей не раз предлагали написать книгу воспоминаний и всякий раз она отказывалась: «Список моих мужей и любовников будет читаться как испорченное издание готского альманаха». Леди Джейн Элленборо недвусмысленно намекала, что дипломатический и статистический ежегодник, издававшийся в немецком городе Готе, ненамного длиннее перечня ее интимных друзей. И уж точно менее увлекателен.В «друзьях» у нее числились немцы, французы, австрийцы, англичане, греки, итальянцы... Поговаривали, на родине бессмертного Данте леди Джейн как-то особенно везло на мужей и их насчитывалось не то трое, не то пятеро. В общем, страсти вокруг нее бушевали.Среди ее любовников и мужей были дипломаты, аристократы всех мастей и короли с принцами, но свое счастье она нашла на Востоке, выйдя замуж за бедуина. Живя с ним в шатре, Джейн наравне со всеми вступала в схватки — ее прозвали «белым дьяволом». Когда ей стукнул 51 год, некий шейх пытался отбить ее от мужа. Джейн деликатно ему намекнула, что не стоит переоценивать свои силы.Ей было 67 лет, когда путешествующий англичанин о ней написал: «В комнату вошла высокая женщина, поразившая меня своей красотой». Когда Джейн перевалило за 70, ее безуспешно пытался совратить юный переводчик. Наконец, в 73 года леди Джейн недоумевала: «Что бы могло быть причиной того, что уже прошло два месяца почти, как в последний раз Миджваль спал со мной?»Посыльная в игрушечном магазине торгового дома «Auracher Briennerstrasse», дочь сапожника. Она была изображена художником в костюме девушки из состоятельной семьи города Мюнхена.В 1831 году ёе портрет был помещен в «Галерею красавиц» короля, и она считалась воплощением красивейшей из женщин Мюнхена. Через год она вышла замуж за камердинера короля Людовика, Миллера, и родила десятерых детей (девять сыновей и одна дочь). Брак считался счастливым. Их потомки, семья Миллер, сегодня живет в Берхтесгадене.О Каролине Лициус почти ничего не известно: кто описал ее Людвигу в 1842 году как «самую красивую женщину в Мюнхене» и оставил ей 24 000 гульденов (более 3 миллионов долларов) с условием, что она никогда не выйдет замуж? Последнее упоминание о ней было в мюнхенской телефонной книге в 1904 году, который предполагается годом ее смерти.Йозеф Штилер написал два ее портрета: первый — в 1841 году, когда Каролине было 16 лет, второй портрет Людвиг заказал художнику в 1843 году, когда ей исполнилось 18 лет, и она «стала еще красивее».Швея. Ее портрет является последним (написано два её портрета), написанным художником для «Галереи красавиц». Ее отношения с королем Людвигом I Баварским в настоящее время неясны, тем более что она, по словам Штилера, «не была обладательницей большой красоты».