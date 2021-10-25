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«Галерея красавиц» Людвига I Баварского

«Галерея красавиц» Людвига I Баварского






По заказу короля Людвига I Баварского немецкий художник Йозеф Карл Штилер написал серию портретов самых красивых женщин Германии. Написанные в 1827–1850 годах картины ориентировались на идеалы красоты Людвига I, а не на социальный статус портретируемых. В галерее есть и немецкие принцессы, и простые горожанки как, например, Хелена Зедльмайр, дочь мюнхенского сапожника...



Если король выбирал для портрета дочь почетного гражданина, она получала в подарок платье, в котором позировала художнику. Именно поэтому многие дамы на портретах одеты намного богаче, чем позволяло их социальное положение.


Штилер был модным портретистом, и в его «портфолио» не только красавицы: он писал портреты большинства известных людей своего времени, включая Гёте и Бетховена. Многие из написанных им дам также были широко известны современникам, причем далеко не только своей красотой.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Принцесса Мари, портрет написан 1843 году. С 1848 года королева Баварии, мать королей Людвига II и Отто III



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Амалия фон Шинтлинг. Она умерла вскоре после написания этой картины, ей было 19 лет. 1831 г.







«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Нанетт Каула, которая была известна как «самая красивая еврейка Мюнхена», дочь банкира Рафаэля Каула, 1829 г.


Сегодня галерея, в которой 38 портретов, расположена в бывшей столовой южного крыла главного дворца дворцово-паркового ансамбля Нимфенбург, предназначенного для личных апартаментов супруг курфюрстов из дома Виттельсбахов (в XIX веке — баварских королев).


Несколько раз в неделю Людвиг I обходил галерею, любуясь прекрасными лицами и черпая вдохновение в их прелести, чтобы создавать свои «отвратительные стихи», как назвал его вирши один биограф. Известно, что Г. Гейне зло высмеивал этого «великого поэта» — короля, усиленно домогавшегося славы и выпустившего четыре тома своих стихотворений. По поводу королевской «Галереи красавиц» Г. Гейне писал:


Он любит искусство, чтоб с лучших дам

Портреты рисовали;

Как евнух искусства, гуляет он

В своем расписном серале.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Портрет маркизы Марианны Флоренци, 1831 год. Итальянская аристократка была подругой и, очевидно, любовницей Людвига I.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского

 Софи, эрцгерцогиня Австрии (урожденная принцесса Баварии).1832 г.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Лола Монтес,1847 г. Фаворитка Людвига I, увлечение которой привело короля к отречению от престола



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Амалия Крюденер, одна из возлюбленных Ф. Тютчева. 1827 г.







«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Катерина Роза Ботцарис, дочь Маркоса Ботцариса, 1841 г. Её отец — известный греческий военачальник, герой Освободительной войны Греции 1821-1829 гг.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Леди Джейн Элизабет Дигби, в 1831 году леди Джейн Элленборо.


Когда Людвиг I услышал о красоте леди Элленборо, прибывшей в его «Новые Афины», он изъявил горячее желание встретиться с ней. Она была представлена королю, и тот приказал своему придворному художнику Карлу Штилеру увековечить ее классические черты для «Галереи красавиц».


Ей не раз предлагали написать книгу воспоминаний и всякий раз она отказывалась: «Список моих мужей и любовников будет читаться как испорченное издание готского альманаха». Леди Джейн Элленборо недвусмысленно намекала, что дипломатический и статистический ежегодник, издававшийся в немецком городе Готе, ненамного длиннее перечня ее интимных друзей. И уж точно менее увлекателен.


В «друзьях» у нее числились немцы, французы, австрийцы, англичане, греки, итальянцы... Поговаривали, на родине бессмертного Данте леди Джейн как-то особенно везло на мужей и их насчитывалось не то трое, не то пятеро. В общем, страсти вокруг нее бушевали.


Среди ее любовников и мужей были дипломаты, аристократы всех мастей и короли с принцами, но свое счастье она нашла на Востоке, выйдя замуж за бедуина. Живя с ним в шатре, Джейн наравне со всеми вступала в схватки — ее прозвали «белым дьяволом». Когда ей стукнул 51 год, некий шейх пытался отбить ее от мужа. Джейн деликатно ему намекнула, что не стоит переоценивать свои силы.


Ей было 67 лет, когда путешествующий англичанин о ней написал: «В комнату вошла высокая женщина, поразившая меня своей красотой». Когда Джейн перевалило за 70, ее безуспешно пытался совратить юный переводчик. Наконец, в 73 года леди Джейн недоумевала: «Что бы могло быть причиной того, что уже прошло два месяца почти, как в последний раз Миджваль спал со мной?»



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Анна Хиллмайер. 1829 г. Она никогда не была замужем.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Хелен Зедльмайр. 1831 г.


Посыльная в игрушечном магазине торгового дома «Auracher Briennerstrasse», дочь сапожника. Она была изображена художником в костюме девушки из состоятельной семьи города Мюнхена.


В 1831 году ёе портрет был помещен в «Галерею красавиц» короля, и она считалась воплощением красивейшей из женщин Мюнхена. Через год она вышла замуж за камердинера короля Людовика, Миллера, и родила десятерых детей (девять сыновей и одна дочь). Брак считался счастливым. Их потомки, семья Миллер, сегодня живет в Берхтесгадене.







«Галерея красавиц» Людвига I Баварского

Регина Даксенбергер, портрет написан в 1829 году



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Баронесса Розали Джули Бонар, 1840 г.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Ирен, графиня, урожденная Берг, маркиза Паллавичини. 1834 г.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Каролина фон Холнштейн. 1834 г.



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Августа Штробль, в замужестве Хильбер, 1831 г.







«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Каролина Лициус, 1843


О Каролине Лициус почти ничего не известно: кто описал ее Людвигу в 1842 году как «самую красивую женщину в Мюнхене» и оставил ей 24 000 гульденов (более 3 миллионов долларов) с условием, что она никогда не выйдет замуж? Последнее упоминание о ней было в мюнхенской телефонной книге в 1904 году, который предполагается годом ее смерти.


Йозеф Штилер написал два ее портрета: первый — в 1841 году, когда Каролине было 16 лет, второй портрет Людвиг заказал художнику в 1843 году, когда ей исполнилось 18 лет, и она «стала еще красивее».



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Александра Амалия Баварская, дочь Людвига I



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского
Мария Дайтш. 1850 г.


Швея. Ее портрет является последним (написано два её портрета), написанным художником для «Галереи красавиц». Ее отношения с королем Людвигом I Баварским в настоящее время неясны, тем более что она, по словам Штилера, «не была обладательницей большой красоты».



«Галерея красавиц» Людвига I Баварского


Людвиг I Баварский
25 октябрь 2021 /
Фоторепортаж
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