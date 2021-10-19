Кустарниковая собака

На фото — подросший щенок кустарниковой собаки (Speothos venaticus) переплывает пруд в вольере Московского зоопарка. Эти звери редкие и очень скрытные в природе, поэтому большая часть наблюдений за ними происходит в неволе. А изучать их предельно интересно: кустарниковые собаки хорошо плавают, телосложением и короткими ушами напоминают выдру, у них даже перепонки между пальцами имеются. Кроме того, они очень социальны, живут и охотятся группами до 12 животных.

У этого щенка хорошо заметны светлые перепонки между пальцами. Особенно в момент, когда он вот-вот упадет в воду. Чтобы увеличить фото , кликните по нему. фото Юлии Михневич, Московский зоопарк, 16 апреля 2021 года

Кустарниковые собаки обитают в Центральной и Южной Америке, в тропических дождевых лесах с густым подлеском, с обилием водоемов и затапливаемых участков. Изучать их в таких условиях удается в основном с помощью фотоловушек, да и то камеры их регистрируют довольно редко: например, в Панаме собаки попали на фото всего 11 раз за 32 000 фотоловушко-дней (то есть число рабочих дней, умноженных на число камер). Также какие-то данные, например, о диете, можно получить путем опроса местных жителей, которым случается иногда встречать кустарниковых собак.

Группа кустарниковых собак идет по тропинке через сухие леса Чикитано возле ранчо в восточной Боливии. Фотоловушка стоит на ранчо с 2013 года, и только спустя шесть лет, 8 июля 2019 года, на нее попали собаки

У кустарниковых собак большой участок обитания (3,8–10,0 км2, это примерно как парк Коломенское или половина Битцевского леса в Москве), и используют они на нем регулярно одни и те же тропы. Не исключено, что такие размеры связаны с групповым образом жизни и распределением добычи.

Редкий случай наблюдения кустарниковых собак в природе, в биосферном заповеднике Ясуни, Эквадор. фото со страницы в Фейсбуке Центра дикой природы Напо, 20 марта 2018 года

Кустарниковые собаки — плотоядные, питаются практически только мясом. Они охотятся на грызунов пака, преследуя и убивая их в воде, агути, пунчан (Myoprocta); девятипоясных броненосцев, добывая их из нор; мелких млекопитающих, водных беспозвоночных и позвоночных. Также есть сообщения, что эти небольшие собаки (высотой 30 см и массой 5–7 кг) могут охотиться на добычу значительно крупнее себя: нанду (эти птицы весят до 27 кг), оленей мазам (до 25 кг), капибар (до 66 кг) и посягают даже на равнинных тапиров (до 320 кг!). Это им удается благодаря коллективной охоте. Недаром видовое название venaticus переводится с латыни как «охотник».

Охота кустарниковых собак в воде

Кустарниковые собаки активны днем, живут в норах, выкопанных самостоятельно, занимают норы броненосцев и муравьедов, либо селятся под упавшими стволами деревьев и в укрытиях среди камней. В природе наблюдали одиночных собак, парами, группами, на открытых участках или в густом лесу. Но социальное поведение изучено только на зверьках, живущих в неволе. Группа кустарниковых собак состоит из альфа-пары и их потомков. Размножается только альфа-самка, рождая по 3–6 щенков, иногда до 10. Заботятся о них все члены группы. Собаки постоянно поддерживают контакт с помощью звуков: скуля, лая, рыча, ворча — всего ученые выделяют до 10 типов звуков. Члены группы проводят почти всё время вместе и стремятся к физическому контакту: например, спят не просто рядом, а сплетаясь телами в большой клубок. Каждая собака проводит вдали от родичей не больше нескольких минут. Животные также не демонстрируют агрессии при дележке добычи.

Кустарниковые собаки играют с бревном у пруда в Московском зоопарке. фото Юлии Михневич, 16 апреля 2021 года

В природе вокализация помогает собакам общаться в условиях ограниченной видимости густого подлеска. Также играет роль обоняние: все члены группы маркируют территорию мочой и экскрементами. У альфа-самки помимо этого есть любопытная особенность: чтобы пометить какой-либо объект мочой, она становится на передние лапы, задирая зад кверху (см. видео). Считается, что такое поведение могло развиться в первую очередь как сигнал для быстрого определения пола. Среди других хищных животных стойку на руках во время маркировки территории принимают самцы больших панд (см. видео), самцы и самки генет и карликовых мангустов.

В Московском зоопарке кустарниковые собаки появились в 2017 году, когда из Новосибирского зоопарка привезли молодого самца по кличке Вицли-Пуцли (это вариант имени ацтекского бога войны и солнца Уицилопочтли, переводится как «колибри с юга»; см. картинку дня Колибри-канатоходец). Позже к нему подсадили пожилую самку Майю, чтобы высоко социальный зверек не страдал в одиночестве. Майя стала для Вицли-Пуцли заботливой «тетушкой». Осенью 2018 года привезли молодую самку Фрею из Дании, которая сразу же дала всем понять, кто тут хозяйка. Майю пришлось отсадить в соседний вольер во избежание конфликтов, так как размножающаяся самка не терпит рядом других взрослых самок. Через год, в сентябре 2019 года, у пары родились первые детеныши — трое самцов. Вицли-Пуцли и Фрея оказались заботливыми родителями. В мае 2020 года у них появилось еще четверо щенков: один сын и три дочери, а в конце декабря еще пятеро щенков (три самки и два самца).

Фрея со щенками из второго выводка. фото Натальи Назаровой с сайта Московского зоопарка moscowzoo.ru

Я наблюдала за семейством кустарниковых собак в апреле 2021 года, все 14 были на месте (о судьбе Майи мне неизвестно, вообще в неволе кустарниковые собаки живут всего до 10 лет). Мне удалось лично убедиться в социальности этих чудесных зверьков, они всё делали вместе: играли, возились, обходили вольер, грызли бревна на берегу пруда, наблюдали, как кто-то решился поплавать, плавали вместе, либо ждали, когда же плывущий выйдет на берег. Один из щенков поскользнулся и упал в пруд — так другие собаки стали суетиться, бегать вокруг пруда, внимательно наблюдая за плывущим и встречая его после выхода на берег. Еще интересно наблюдать, как собаки ныряют: они могут оставаться под водой до 30 секунд, а когда выбираются на сушу, с мокрой шерстью и длинным телом, становятся еще больше похожи на выдр.

Кустарниковые собаки напоминают смесь собаки и выдры, а иногда выражение их морд напоминает то ли медведя (как на фото слева), то ли мангуста (на фото справа). фото Юлии Михневич, Московский зоопарк, 16 апреля 2021 года

Вольер кустарниковых собак расположен на Старой территории зоопарка неподалеку от Дома птиц. Спешите с ними познакомиться. Правда, их стало уже меньше: одного из молодежи недавно передали в Новосибирский зоопарк, откуда родом гордый отец семейства.

фото Юлии Михневич, Московский зоопарк, 16 апреля 2021 года.

Юлия Михневич