» » Колония ностока

Колония ностока

Колония ностока

Песок на заброшенном карьере в Московской области постепенно затягивается растительностью. Среди мхов, молодых сосен и березок, единичных злаков и бобовых то и дело попадаются странные лохмотья коричнево-зеленого цвета, упругие и слегка липкие на ощупь. В сухую погоду они высохнут и станут темно-зелеными корочками, но оживут после дождя. Это колонии ностока, скорее всего ностока обыкновенного (Nostoc commune) — широко распространенного вида цианобактерий, его можно найти даже в Антарктиде. Несмотря на то что эти колонии прокариотические, они могут достигать внушительных размеров — до нескольких десятков сантиметров в длину и в ширину!

Под микроскопом колония ностока выглядит как связки бусин, погруженные в слизь. Каждая бусинка — клетка, а нити — трихомы. Трихомы способны к необычному скользящему движению, о котором можно подробно прочитать в новости Зачем цианобактерии вьют из себя веревки («Элементы», 19.11.2009). Раньше считалось, что это движение обеспечено направленным выделением слизи через внешнюю мембрану цианобактерий. Сейчас появились данные, уточняющие, почему слизь движется направленно: по-видимому, в скольжении цианобактерий участвуют белковые филаменты (нити), заякоренные в этой слизи и способные удлиняться и сокращаться.


Колония ностока

Носток обыкновенный в световом микроскопе. Видны трихомы, состоящие из множества зеленых фотосинтезирующих клеток и редких более крупных желтоватых гетероцист (это клетки, фиксирующие азот). фото © C.F. Carter с сайта algaebase.org


Иногда из трихом образуются более короткие и более быстро скользящие (до 10–11 мкм в секунду) нити — гормогонии, с помощью которых носток расселяется, а симбиотические виды ностока, по-видимому, находят себе подходящих симбионтов: носток встречается в лишайниках и изредка даже в высших растениях (растениям может быть выгодна способность ностока к азотфиксации).


Колония ностока

Носток Nostoc muscorum (красный) в клетках листа сфагнума. фото из статьи D. J. Weston et al., 2014. Sphagnum physiology in the context of changing climate: Emergent influences of genomics, modeling and host-microbiome interactions on understanding ecosystem function


Большинство клеток ностока фотосинтезирует, их можно отличить по зеленой окраске. Естественно, у них нет никаких хлоропластов — они их «двоюродные братья»: хлоропласты в глубокой древности произошли от цианобактерий (см. статью Пластиды: от растений до морских слизней и мозговых паразитов). Но в малоподвижной прокариотической цитоплазме, тем не менее, расположены тилакоиды — мешочки из мембраны, в которую встроены необходимые для световой фазы фотосинтеза белки.

Более крупные бесцветные «бусины» — это гетероцисты, клетки, которые изолируются от кислорода и специализируются на фиксации азота. Способность фиксировать азот — огромное преимущество, если доступных форм азота в субстрате нет или очень мало. Голые скалы, пески или глина — именно такой очень скудный субстрат, поэтому носток часто встречается на ранних стадиях первичной сукцессии — заселения пространств, на которых еще нет почвы.

фото Евгении Правдолюбовой, сентябрь 2021 года.

Евгения Правдолюбова

19 октябрь 2021 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Устьица вьюнка
Фоторепортаж

Устьица вьюнка

На этом снимке, который был отмечен жюри международного конкурса микрофотографии Nikon's Small World — 2020, запечатлена поверхность листа вьюнка (...
Жало крапивы
Фоторепортаж

Жало крапивы

На этой микрофотографии вы видите крупным планом трихому на...
Из жизни антоцероса
Фоторепортаж

Из жизни антоцероса

...
Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерий
Фоторепортаж

Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерий

Палеонтологи из России и Австралии установили природу загадочных эдиакарских ископаемых Beltanelliformis, которых ранее относили к книдариям, губкам, водорослям, грибам, колониальным бактериям и даже
Плодовые тела ягеля
Фоторепортаж

Плодовые тела ягеля

Возможно, вы обращали внимание на яркие красные или коричневые «бусинки» на кустиках ягеля — лишайниках из рода кладония (на фото — «бусинки» на Cladonia pleurota...
Окаменелые пузырьки кислорода
Фоторепортаж

Окаменелые пузырьки кислорода

На фото — фрагмент строматолитовой постройки возрастом 1,6 млрд лет. Сама порода — это литифицированные (окаменелые) бактериальные маты, а круглые пустоты в ней — запечатанные в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Иммерсивная выставка Клода Моне – полное погружение в мир великого импрессионистаВ 2023 году NASA запустит в космос новый луноход VIPER. Чем он займется?Ядерная ракета Vasimr доставит людей на Марс за один месяц. Опасна ли она?Фрэнк Вулворт, создатель ценников и супермаркетовРазработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариуме«Капли дождя» Самуэля Сальседо в парке города ЭтретаЭта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!


Свежие Статьи
Как мозг справляется с непонятными ситуациями

Как мозг справляется с непонятными ситуациями

На Венере никогда не было океана, а Земля могла превратиться в паровой котёл

На Венере никогда не было океана, а Земля могла превратиться в паровой котёл

Любовь к компьютерным играм начинается с семьи

Любовь к компьютерным играм начинается с семьи

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+