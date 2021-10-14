Чистики темные и светлые

На фото — обыкновенный, или атлантический, чистик (Cepphus grylle). Эта небольшая, чуть крупнее голубя, птица относится к сугубо морской группе чистиковых. В Европейской России это один из немногих представителей семейства, которые заселили внутренние моря — Белое и Балтийское; кроме чистиков там встречаются только гагарки (Alca torda) и тупики (Fratercula arctica). Название «атлантический» может ввести в заблуждение: на самом деле ареал вида образует прерывистое кольцо вокруг Северного полюса, так что правильнее было бы назвать его «арктическим», как в некоторых иностранных языках.

А вот у его ближайшего родственника — тихоокеанского чистика (Cepphus columba) — видовой эпитет описывает распространение верно. Ареал этого вида протянулся от Алеутских островов до Калифорнии, южнее области распространения обыкновенного чистика. Внешне два вида почти неотличимы: с темным «фоном» оперения контрастируют только белые «эполеты» на крыльях (у тихоокеанского чистика на белое пятно заходит черный «клин») и красные ноги; в полете виден и белый низ крыла. К слову, эти элементы окраса сигнализируют о возрасте и готовности к размножению: у птиц-первогодок белые пятна расчерчены темными полосами, а ноги (и ротовая полость) приобретают насыщенный цвет лишь в период гнездования.

Тихоокеанский чистик с рыбой. Обратите внимание, что на белое пятно заходит черный клин. фото Юлии Михневич, Командорские острова, 21 июля 2009 года

Еще один вид — очковый чистик (Cepphus carbo): как нетрудно догадаться, его отличительная черта — белые круги вокруг глаз, а вот пятна на крыльях отсутствуют. Ареал очкового чистика ограничен восточным побережьем Азии — от Камчатки до Кореи — и близлежащих островов.

Очковый чистик. фото Валерия Шохрина с сайта fareastru.birds.watch, Приморский край, 19 мая 2017 года

Три вида чистиков сходны не только внешне, но и по образу жизни. Если большинство представителей семейства — «морские бродяги», которые охотятся за много километров от гнездовых колоний и могут нырять за добычей более чем на 100 м, то чистики больше тяготеют к побережьям. Питаются они мелкой рыбой, а также ракообразными и другими беспозвоночными, которых обычно ловят у самого дна на небольших глубинах (менее 35 м). Когда чистики не заняты гнездованием, они часто держатся вдали от суши, но тоже не на открытой воде, а у границы плавучих льдов. Зимовки обычно расположены на ближайших незамерзающих акваториях. Некоторые северные популяции вынуждены совершать довольно длительные миграции, однако они обычно не выходят за пределы гнездового ареала.

Брачная окраска чистиковых необычна для морских птиц: она не вписывается в распространенный стандарт «светлый низ — темный верх», типичный для пингвинов, большинства чаек, трубконосых и многих других морских обитателей. Такой «наряд» (так называемая скрадывающая окраска) делает подводных охотников незаметными для жертв, которые видят их на фоне светлого неба, и в то же время защищает от взглядов сверху, маскируя пловца на фоне неосвещенных глубин. Возможно, чистики не нуждаются в подобных уловках, поскольку обычно охотятся вблизи дна, где всегда царит полумрак.

Однако зимой с их окрасом происходит удивительная трансформация: после осенней линьки птицы из черных или темно-коричневых становятся почти полностью светлыми. Может быть, именно с таким «очищением» и связано название птицы в славянских языках? Впрочем, слово «чистый» в древности могло выступать синонимом «светлого» — в таком случае название птицы просто описывает ее зимнее оперение. Как бы то ни было, светлая окраска низа оказывается в это время года совсем не лишней, потому что птицы переходят к питанию на небольших глубинах.

Обыкновенный чистик в зимнем оперении. фото © Jeremiah Trimble с сайта macaulaylibrary.org

Чистики ныряют под воду с поверхности, а под водой гребут не только лапами, но и крыльями. Передвигаются по суше они довольно неуклюже, держа туловище почти вертикально и опираясь не только на пальцы, как это делает большинство птиц, но и на цевку. Эти черты, как и вообще весь облик и образ жизни чистиковых, поразительно схожи с пингвиньими (даже само слово «пингвин» первоначально обозначало птицу семейства чистиковых — бескрылую гагарку (Pinguinus impennis), окончательно истребленную в XIX веке). Однако пингвины и чистиковые не состоят даже в близком родстве: их родственники по отряду ржанкообразных — чайки, крачки, поморники и кулики. Любопытно, что у пингвинов тоже есть родственники, точнее предки, внешне очень похожие на чаек: это отряд буревестникообразных, или трубконосых, к которому помимо буревестников относятся всем известные альбатросы, а также качурки и некоторые другие птицы.

По сути, предки чистиковых совершили тот же эволюционный путь, что и предки пингвинов, — хотя и не зашли по нему так далеко, сохранив (за исключением бескрылой гагарки) способность к полету. Впрочем, если чайки хорошо летают, отлично плавают и совсем неплохо передвигаются по суше, то чистиковые уже не столь «гармоничны»: их крыло задействовано в подводном плавании, что накладывает ограничения на его аэродинамические качества. Полет чистиковых — один из самых энергозатратных в классе птиц, а начиная с определенного размера совмещать подводный и настоящий полёт и вовсе невозможно. Так что чистиковые летают неохотно и обычно невысоко. В случае опасности они предпочитают нырять, а не взлетать — хотя и могут совершать в воздухе сложные пируэты, уходя от погони.

Очковые чистики в заповеднике «Курильский», можно полюбоваться на их полет и послушать их забавный писк

Из-за укороченного хвоста приводнение тоже выглядит неуклюже: при посадке им приходится тормозить лапами. То, что лапы сдвинуты далеко назад, позволяет чистиковым эффективно грести под водой, но по суше они передвигаются довольно неуклюже, а некоторые могут только ползти на брюхе. Этим они напоминают других «профессиональных ныряльщиков» — гагар и поганок, которые опять-таки сходны лишь конвергентно — в силу похожего образа жизни.

Обыкновенный чистик уходит под воду. фото с сайта otlibrary.com

А настоящие родственники ржанкообразных — птицы совсем не морские. По иронии эволюционной судьбы, этот типично околоводный отряд относится к ветви эволюционного древа, получившей название «базальные наземные птицы» (Basal land birds, см. Classification of bird orders). Слово «базальные» здесь означает «находящиеся вблизи основания древа», а по образу жизни представители группы по большей части сухопутные: сюда относятся, например, рябки и голуби. Кстати, раньше именно голубей считали ближайшими родственниками ржанкообразных: внешнее сходство этих групп нередко отражено и в названиях видов. Так, обыкновенный чистик в Великобритании известен как «гренландский голубь» (Greenland dove — именно так называется гравюра британского натуралиста XVIII века Джорджа Эдвардса, изображающая молодую особь). Эпитет латинского названия тихоокеанского чистика (columba) тоже переводится как «голубь». Однако по современным представлениям ближайшие родственники ржанкообразных — всё-таки не голуби, а журавлеобразные. До появления молекулярных методов реконструкции филогении о близком родстве этих групп никто не догадывался, ведь по своему облику они мало напоминают друг друга. Впрочем, это не покажется таким уж странным, если вспомнить, что к отряду журавлеобразных помимо журавлей относится и семейство пастушковых: на вид многие из них смахивают на слегка располневших куликов.

фото © Bill Dix с сайта audubon.org.

Антон Морковин