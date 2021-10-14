Removed: фотопроект Эрика Пикерсгилла, в котором он «убрал» все гаджеты из рук

Американский фотограф Эрик Пикерсгилл (Eric Pickersgill) создал фотопроект Removed — серию фотографий, призванных напомнить нам, в какой странной позе мы потребляем контент. В каждом портрете Эрик «изъял» гаджеты (прямо перед тем как сделать снимок, он забирал устройство, а не вырезал в фоторедакторе пост-фактум). Люди оставались в той же позе, смотрели на пустое место между руками, если речь шла о планшете, или просто на руку без смартфона и при этом полностью игнорировали окружение, а также стоящих рядом друзей и близких.