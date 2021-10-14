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Роб Ричи — художник-гиперреалист
Роб Ричи (Rob Ritchie) создает великолепные натюрморты в стиле «гиперреализм», сочетающие в себе гармонию цвета, тени и композиции. Картины настолько реалистичны, что кажется, что это высококачественная фотография. Стоит заметить, что Роб Ричи учился писать картины самостоятельно, без специализированного образования, но под влиянием работ старых мастеров.
14 октябрь 2021 /
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