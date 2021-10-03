Палеолитический кузнечик

Перед вами фрагмент кости зубра времен позднего палеолита. Его нашли во французской пещере Энлен (Grotte d'Enlene), у входа в коридор, ведущий от нее к пещере Труа-Фрер («Три брата»; Grotte des Trois-Freres). На кости древний художник изобразил птиц (лежащая фигура внизу и когтистые лапы справа вверху), неопределенные фигуры (похожие на двух сидящих котиков), и, что самое интересное, пещерного кузнечика (вверху в центре).

Прорисовка изображений на кости зубра. 1–4 — птицы, 5 — кузнечик, 6 — неизвестные объекты. Рисунок из статьи C. Begouen, 1929. Sur quelques objets nouvellement decouverts dans les grottes des Trois Freres (Montesquieu-Avantes, Ariege)

Насекомые в палеолитическом искусстве встречаются редко, а это изображение — еще и самое древнее. Его датируют периодом Мадленской культуры, около 13–14 тысяч лет назад. К этому же периоду относится подвеска из бурого угля в виде жука из пещер Арси-сюр-Кюр (Caves of Arcy-sur-Cure), но то подвеска, а не рисунок.

В изображенном на кости зубра насекомом пещерный кузнечик узнается благодаря выгнутой спинке (этих кузнечиков за их горбатость по-английски называют camel crickets — «верблюжьи сверчки»), отсутствию крыльев (передвигаются они прыжками благодаря мощным задним ногам) и шипам на голени. Также у этих кузнечиков очень длинные усики, длиннее тела в 4–5 раз. Странно, что художник их не нарисовал. Есть версия, что он рисовал уже мертвого кузнечика: кроме отсутствующих усиков у него еще отломаны части ног. Также возможно, что это самка: на конце брюшка угадывается длинный яйцеклад. Ученые определили кузнечика даже до рода — Troglophilus, но по каким признакам, мне выяснить не удалось. Ну разве что у представителей этого рода более компактное и мощное тело.

Прорисовка изображения кузнечика на кости. Изображение кузнечика очень точное, выполнено с большим вниманием к деталям. Рисунок с сайта fr.wikipedia.org

Но главная загадка в том, где же мог видеть пещерного кузнечика палеолитический художник. То, что в пещере, это понятно, но в сейчас они не живут во Французских Пиренеях, их ареал ограничивается Восточным Средиземноморьем. Возможно, кузнечики жили раньше в горах, но потом исчезли. Но биологу Робу Данну (Robert Dunn), автору книги «Не один дома», это кажется маловероятным: «В те времена пещеры во Франции были куда холоднее нынешних, а современный ареал рода Troglophilus вообще не включает Францию; эти насекомые распространены гораздо южнее. Другое объяснение состоит в том, что художник видел кузнечика в одной из пещер, расположенных на юге, а потом нарисовал его по памяти. Или, возможно, художник (или художница) сделал этот петроглиф в другом месте и носил его с собой».

Пещерные кузнечики питаются останками мертвых растений и животных, могут переносить длительный голод. Переваривать пищу кузнечикам помогают живущие в их кишечнике бактерии. Коллегам Роба Данна удалось показать, что эти бактерии могут разлагать лигнин, входящий в состав клеточных стенок растений. Если культивировать эти бактерии в промышленных масштабах, в теории они могут помочь перерабатывать отходы от производства бумаги. Но об этом почитайте в книге, вы получите настоящее удовольствие.

Пещерный кузнечик рода Troglophilus в хорватской пещере. фото Юлии Михневич, Национальный парк «Плитвицкие озера», 14 октября 2018 года

фото из каталога Le bestiaire du paleolitique superieur. Хранится кость в Музее человека (Musee de l'Homme) в Париже.

Юлия Михневич