Шонизавр, крупнейший ихтиозавр

На реконструкции изображены шонизавры Shonisaurus sikanniensis. Эти морские рептилии из отряда ихтиозавров жили в конце триасового периода, примерно 237–227 млн лет назад. Ихтиозавры хорошо известны: это рептилии с обтекаемой формой тела, как у дельфинов, только с вертикальным, а не горизонтальным хвостом, которым они гребли из стороны в сторону, как рыбы. Шонизавр среди них выделялся прежде всего своим размером: он достигал 21 метра в длину и весил до 80 тонн, что делает его крупнейшей морской рептилией всех времен.

Те, кто смотрел «Прогулки с динозаврами», могут возразить: а как же лиоплевродон? Действительно, в третьей серии знаменитого сериала BBC под названием «Жестокое море» был показан неимоверный лиоплевродон 25-метровой длины:

Отрывок серии «Жестокое море». Лиоплевродон появляется с 2:50

Увы, BBC слишком сильно увеличила своего лиоплевродона. Полных скелетов этой рептилии очень мало, и по ним можно сделать вывод, что общая длина лиоплевродона примерно в пять раз превышает длину его черепа. Длина самого длинного из найденных черепов — 1,54 м, что дает общую длину 7,7 м. Отдельные фрагменты — позвонки и куски челюстей — позволяют предположить существование и более крупных особей, длиной 17 или даже 20 метров. Но неизвестно, относятся ли эти фрагменты вообще к лиоплевродону. Так что он никак не тянет на крупнейшего.

Лиоплевродон из «Прогулок с динозаврами» показан оранжевым цветом, а его настоящий размер — фиолетовым. Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

Другой кандидат — мозазавр из «Мира юрского периода». В фильме длина мозазавра явным образом не указана, но фанаты подсчитали, что он должен быть длиной почти 40 метров:

Сравнение реальных размеров мозазавра с киношными и с белой акулой. Рисунок с сайта forums.spacebattles.com

Не то чтобы создатели фильма неверно интерпретировали какие-то окаменелости. Просто им нужно было, чтобы мозазавр достаточно грозно смотрелся в финальной схватке с индоминусом рексом, поэтому они немного «подкрутили» размеры. Для сравнения, настоящий мозазавр Гофмана (Mosasaurus hoffmannii) был не более 17 метров в длину.

Остается шонизавр. Впервые остатки шонизавров Shonisaurus popularis были найдены в американском штате Невада еще в 1920-х годах, но полноценные раскопки прошли уже после войны, с 1954-го по 1957 годы. В 240 километрах к югу в это время проходили ядерные испытания, и ученые во время раскопок слышали отдаленный рокот взрывов. К счастью для ученых, радиоактивные осадки сносило в другую сторону, и от радиации они не пострадали.

Всего было найдено 37 скелетов, длиной от 13 до 15 метров. Один скелет вывезли в музей в Лас-Вегасе, а остальные 36 так и остались на месте раскопок. В 1976 году найденные ихтиозавры получили научное название — Shonisaurus popularis.

Второй вид шонизавра был обнаружен в 1991 году в Канаде, на берегу реки Сиканни (Sikanni Chief River). Раскопки под руководством Элизабет Николс (Elizabeth Nicholls) продолжались с 1998-го по 2003 год. Монолиты с костями вывозили при помощи вертолета. В 2004 году гиганта описали под названием Shonisaurus sikanniensis.

Скелет шонизавра Shonisaurus sikanniensis в Королевском Тиррелловском музее, Канада. фото с сайта музея tyrrellmuseum.com

В 2011 году его отнесли было к другому роду — шастазавр (Shastasaurus), — поэтому иногда встречается мнение, что крупнейшей рептилией был именно шастазавр. Но уже в 2013 году вышло другое исследование, которое подтвердило правильность первоначального описания. Так что на сегодня крупнейшей морской рептилией считается Shonisaurus sikanniensis.

Изначально думали, что у шонизавров зубы были только на кончиках челюстей и только у молодых особей, а с возрастом выпадали. А питались шонизавры якобы кальмарами и другими беспозвоночными, засасывая их, как это делают современные клюворылые киты. Высказывалась даже версия, что они были фильтраторами, вроде современных китов-полосатиков, тем более что по размеру они вполне сопоставимы.

Шонизавр Shonisaurus sikanniensis (слева), изображенный как один из видов рода Shastasaurus. Шонизавр представлен здесь в качестве фильтратора, с горловым мешком как у кита-полосатика. Рисунок Дмитрия Богданова с сайта ru.wikipedia.org

Но более позднее исследование показало, что у шонизавров были зубы, причем во всех возрастах. Зубы были острые, с пильчатым краем — зубы хищника. Но кем именно питался шонизавр, неизвестно. Зубы у него относительно небольшие, а пасть узкая, так что, скорее всего, он питался мелкой добычей — рыбой или небольшими морскими рептилиями. Но подробности жизни шонизавра остаются неизвестными.

Рисунок © Julius Csotonyi из твиттера Королевского Тиррелловского музея.

Константин Рыбаков