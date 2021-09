На фото — средиземноморский буревестник (Calonectris diomedea), задевающий крылом о воду. Буревестникообразные, или трубконосые, хорошо отличаются от чаек и других морских птиц своим полетом: они летают более стремительно и очень близко к воде. Для набора скорости буревестники и альбатросы используют разницу между скоростями потоков воздуха на разной высоте. Такая разница скоростей часто наблюдается как раз у поверхности, и, в особенности, над водой. Например, если на высоте один метр скорость ветра достигает 10 м/с, то на высоте 10 метров скорость может вырасти уже до 15 м/с. Птицы набирают высоту при движении против ветра, затем разворачиваются и уже по ветру набирают скорость. Этот трюк можно проделывать бесконечно, пока есть ветер. Такой прием называется динамическим парением (см. Dynamic soaring). Птица в динамическом парении набирает значительную скорость, и ей совсем не нужно тратить энергию на взмахи.

Этот средиземноморский буревестник пристроился за нашим морским паромом, идущим из Афин к острову Аморгос (самый восточный остров Киклад), и несколько минут следовал за ним. Буревестники часто следуют за морскими судами, в основном за рыболовецкими. Их в первую очередь интересует еда. Часто рыбаки разделывают улов прямо на судне, а отходы выбрасывают в море. У трубконосых, в отличие от многих других птиц, очень хорошо развито обоняние, поэтому они могут учуять запах рыбы за несколько километров. Но отбросы — это не единственное, что привлекает морских птиц к кораблям. У водных птиц существуют исторически сложившиеся пищевые связи с морскими животными. Крупные животные вспугивают рыбу у поверхности воды, и рыбоядным птицам становится легче ее заметить и поймать. Человеческие суда в этом плане для птиц становятся заменой китов, тюленей и акул.

На острове Аморгос очень маленькое разнообразие птиц. За месяц пребывания там я встретил всего около 30 видов, примерно как в Москве зимой. Найти там что-то интересное практически невозможно. В Средиземном море тоже не очень-то много интересных птиц, хотя они есть. Самые интересные — это буревестники и качурки.

Типичный пейзаж острова Аморгос. Низкорослый кустарник и камни. фото Григория Евтуха, 18 июня 2021 года

Для меня отряд буревестникообразные — одна из самых загадочных групп птиц. Альбатросы и буревестники очень известны, представителей отряда можно встретить во всех океанах, и качурка Вильсона (Oceanites oceanicus) — самая массовая морская птица — тоже принадлежит к этому отряду. Поэтому странно, что в отряде всего около 140 видов. Это очень мало по сравнению с общим числом видов птиц: чуть больше 1% от общего разнообразия.

В нашей стране задокументированы встречи 18 видов из отряда буревестникообразных. Однако жителю России очень сложно увидеть хотя бы пару из них. Внутри континента это сделать невозможно, потому что все буревестникообразные — морские птицы. На побережье Черного моря живет всего один вид — левантский буревестник (Puffinus yelkouan), Белого — глупыши (Fulmarus glacialis), они только изредка туда залетают: во всех северных морях трубконосые редки, они не очень любят Северный Ледовитый океан. Единственный шанс попытать счастья и найти хоть каких-нибудь трубконосых есть на Дальнем Востоке. На побережье Берингова моря много глупышей, живут северные (Oceanodroma leucorhoa) и сизые качурки (Oceanodroma furcata). На побережье Японского моря можно встретить пестролицего буревестника (Calonectris leucomelas). Но для этого должно сильно повезти: за шесть раз, что я был на Дальнем Востоке, я видел стайку этих птиц только однажды.

Левантские буревестники из Эгейского моря. фото Григория Евтуха, 3 июня 2021 года

В Средиземном море обитает помимо средиземноморского также левантский буревестник, его близкий родственник балеарский буревестник (Puffinus mauretanicus), а также прямохвостая качурка (Hydrobates pelagicus).

Гнездятся трубконосые на островах в местах, недоступных для хищников. Часто популяции одного вида с разных островов не скрещиваются между собой. Так, птицы из одной популяции средиземноморского буревестника гнездятся в Средиземном море, из другой — в восточной Атлантике. Эти популяции сейчас относятся к разным подвидам: собственно средиземноморский буревестник (Calonectris diomedea diomedea) и буревестник Кори (C. d. borealis) соответственно. Но некоторые ученые предлагают их выделить в разные виды. Есть в этой группе еще один буревестник — кабовердский (C. edwardsii). Как можно понять из названия, гнездится он только на островах Кабо-Верде. Выглядит он практически так же, только клюв чуть менее желтый.

Все эти популяции гнездятся недалеко друг от друга, особенно по меркам самих буревестников, которые могут пролетать тысячи километров. Но у них сильно развита филопатрия (от греч. «любовь к отечеству»). Эти птицы любят гнездиться не просто на одном и том же острове, а именно в том же месте, где они сами появились на свет. До такой степени, что у средиземноморских буревестников задокументированы случаи инбридинга молодых самцов с собственной матерью. Несмотря на такую консервативность в выборе места для гнезда зимой буревестники разлетаются очень далеко, встретить средиземноморских буревестников можно по всему Атлантическому океану.

Ареал буревестника Кори. фото с сайта ru.wikipedia.org

Но есть места, где концентрация буревестников на зимовке больше, чем в других частях океана. Эти места приурочены к морским течениям, а точнее даже — к местам пересечения этих морских течений. В частности, буревестник Кори зимует в месте, где холодное течение Южного океана — Антарктическое циркумполярное течение — встречается с теплым течением мыса Игольного. Циркумполярное течение огибает Антарктиду по часовой стрелке, течение мыса Игольного направлено в противоположную сторону. Таким образом, в месте их столкновения образуется зона конвергенции (см. Convergence zone), где теплая вода Индийского океана с поверхности опускается вглубь, а холодная вода Южного океана из глубины поднимается наверх. Холодная вода несет с собой питательные вещества, которые запускают развитие первичных продуцентов, что, в свою очередь, запускает трофическую цепь. Тут-то и ищут свою добычу европейские буревестники.

График скоростей перемещения водных масс возле южной оконечности африканского континента в месте столкновения течения мыса Игольного и Антарктического циркумполярного течения. Изображение с сайта en.wikipedia.org

Подъем холодной воды из глубины, или апвеллинг, — явление довольно обычное, на нем построены многие морские экосистемы. Этим пользуются все, от крабов до косаток. Но обычно апвеллинг происходит возле побережья, где холодная вода упирается в берег и поднимается наверх, как это происходит, например, в Перу. Но о том, что течение может сталкивалось с течением, как-то не задумываешься, хотя такое происходит относительно часто. Например, одно из таких мест находится в Северной Атлантике, где холодное Лабрадорское течение встречается с теплым Гольфстримом.

Первые океанологи и океанографы считали, что течения существуют только на поверхности, а в толще воды никакого движения не происходит: движение воды на поверхности происходит из-за ветра, а в глубине такому движению неоткуда взяться. А вот и нет! В толще вода движется за счет изменения температуры и солености, что, в свою очередь, изменяет плотность воды и приводит к движению. Этот процесс носит название термохалинной циркуляции.

Схематическое отражение «океанического конвейера». Стрелки указывают направление термохалинных потоков. Оранжевые стрелки показывают направление теплых поверхностных вод; синие — холодные глубинные воды. Изображение из статьи M. S. Lozier, 2010. Deconstructing the Conveyor Belt

Эта система очень устойчива и сформировалась давно. Трубконосые прекрасно встроились в нее и получают большую выгоду от устойчивых зон повышенной продуктивности, связанных с апвеллингом. В общем-то, им особо незачем меняться. Может быть, этим и объясняется их сравнительно небольшое видовое разнообразие при массовости некоторых представителей.

Всё, что мы знаем про трубконосых, известно в основном благодаря изучению птиц на местах гнездования. Пометить GPS-передатчиком птицу проще всего на колонии. А до появления передатчиков отслеживать перемещения птиц было практически невозможно. Как иначе понять, откуда прилетела птица к мысу Игольному? Каким путем она туда попала? Как она летела и чем питалась по дороге?

С помощью передатчиков ученые, например, выяснили, что в течение жизни средиземноморские буревестники довольно охотно меняют места зимовки. Они переключаются между разными зонами продуктивности, которые часто находятся за тысячи километров в разных частях океана. Эта стратегия в корне отличается от их консервативной стратегии выбора места гнездования.

Зимнее распределение буревестников Кори. Красная звездочка указывает на расположение колонии. Эти места приурочены к морским течениям, названия которых указаны на рисунке. Изображение из статьи M. P. Dias et al., 2010. Breaking the routine: individual Cory's shearwaters shift winter destinations between hemispheres and across ocean basins

фото Григория Евтуха, 3 июня 2021 года.

Григорий Евтух