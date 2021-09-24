Бог-крокодил Себек

Перед вами бронзовая статуэтка Себека — древнеегипетского бога воды и разлива Нила, ассоциировавшегося с крокодилом. Себек изображался целиком в виде крокодила, или в виде крокодила с человеческой головой, или с телом человека и головой крокодила. Статуэтка была изготовлена около 2600 лет назад, во времена XXVI династии (см. Поздний период). Мастер тщательно вырезал чешую и складки на теле животного, а также инкрустировал глаза золотыми камнями. На голове Себека вы видите атеф — вытянутую корону, по бокам украшенную страусиными перьями и фигурами кобр.

Рельеф на храме в Ком-Омбо с антропоморфным изображением бога Себека (второй слева). фото с сайта en.wikipedia.org

Расцвет культа Себека пришелся на период XII династии фараонов, правивших в Древнем Египте в 1991–1802 гг. до н. э., во времена Среднего Царства. Ему посвящали статуэтки, амулеты, храмы и... мумии крокодилов. Особенно Себека почитали в Файюмском оазисе в городе Крокодилополе (так по-гречески назывался древнеегипетский город Шедит). В большом храме жрецы держали земное воплощение Себека — священного крокодила, убранного золотом и алмазами. После смерти священных крокодилов мумифицировали, подобно жрецам и фараонам.

Мумия крокодила длиной 1,8 метра в Египетском музее в Турине, Италия. 722–332 гг. до н. э. фото Юлии Михневич, октябрь 2018 года

Мумификация животных была огромной частью древнеегипетской культуры. Египтяне мумифицировали кошек, змей, птиц и даже жуков. По мнению египтологов, некоторые мумии были обычными домашними животными, похороненными вместе со своими хозяевами, других мумифицировали в качестве продовольственных запасов, чтобы у фараонов была пища в загробном мире. Но были и мумии священных животных, которым поклонялись при жизни.

В Египте найдено несколько сот мумий крокодилов. Самые большие кладбища с бальзамированными крокодилами найдены там, где, по свидетельству древних текстов, Себека особенно почитали. Рядом с храмом в Ком-Омбо на берегу мухафазы Асуан есть музей, посвященный исключительно крокодилам. В музее выставлены 22 мумифицированных крокодила, а всего в этой местности найдено около 300 крокодиловых мумий.

Мумии крокодилов в музее при храме в Ком-Омбо. фото с сайта en.wikipedia.org

Интерес к мумиям возрос после появления современных технологий трехмерной реконструкции. Например, рентгеновская компьютерная микротомография позволяет воссоздать внутреннее устройство мумии, не разрушая ее целостность. Так, в 2016 году голландские ученые из Лейденского музея провели 3D-сканирование мумии, в которой должны были находиться два крокодила, мумифицированные более 2500 лет назад. Рентгеновская томография показала, что вместе со взрослыми особями там покоятся еще 47 детенышей! По одной из версий, захороненные вместе крокодилы разных возрастов могли символизировать то, как свирепый на первый взгляд Себек по-отцовски защищает свой народ. Крокодилы — одни из немногих рептилий, которые заботятся о своем потомстве: перевозят детенышей на спинах и тщательно охраняют яйца и молодых особей от хищников.

Рентгеновский снимок мумии крокодила, на котором видны две взрослые особи (белые), а также останки 47 детенышей крокодилов (синие). фото с сайта news.artnet.com

Исследования мумий нередко преподносят сюрпризы ученым. Во время раскопок в египетской деревне Телль-Умм-эль-Барагат, проводившихся еще в XIX веке, археологи обнаружили мумии крокодилов, набитые папирусами. Некоторые из этих папирусов — литературные произведения, но есть и обычные документы, письма и завещания, которые помогут ученым лучше понять жизнь древних египтян.

Археологи считают, что для создания мумий, посвященных Себеку, египтяне специально охотились на диких крокодилов. Исследование международной группы ученых из США и Франции, в рамках которого был изучен мумифицированный крокодил возрастом около 2000 лет, показало, что животное погибло от рук человека. Метровый самец, которому было 3–4 года, умер от удара по голове тяжелым предметом. Компьютерная томография показала, что перелом черепа затем тщательно замаскировали смолами и маслами во время мумификации животного. Похожие травмы ученые ранее замечали как минимум еще у двух мумий крокодилов.

Древние египтяне посвящали Себеку и храмы. Самый известный — храм в Ком-Омбо, расположенный на побережье Нила. Это единственный храм в Древнем Египте, который имеет два входа и два центральных святилища, расположенных на двух параллельных осях. Дело в том, что храм посвящен одновременно двум богам — Себеку и Гору — богу-соколу, покровителю неба и солнца. Богу с головой крокодила отведена южная часть святилищ храма. Такая двойственность храма не говорит о вражде богов, а, скорее, показывает их мирное сосуществование: изображение Себека есть в части здания, посвященной Гору, и наоборот.

Храм в Ком-Омбо. фото с сайта en.wikipedia.org

На территории храма в Ком-Омбо археологи обнаружили несколько колодцев и бассейнов, в которых, вероятно, выращивали и содержали крокодилов. К северо-западу от главного храма расположена часовня, посвященная Себеку. Возможно, там могла находиться священная камера с живым крокодилом — олицетворением Себека. Считалось, что Себек оберегал других богов, в своем хищном обличии крокодила отпугивая силы зла, также он был добрым и благодетельным по отношению к людям. Себек был настолько популярен, что многие правители носили похожие имена: например, Сехемра-Хуитауи Себекхотеп или Нефрусебек.

фото с сайта Британского музея britishmuseum.org.

Эрика Ефремова