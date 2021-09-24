Женская кооперация у альбатросов

На фото — пара темноспинных альбатросов (Phoebastria immutabilis) на гнезде, причем обе птицы — самки. Они объединились для выведения потомства в условиях нехватки самцов. Сразу обеих партнерш, как на фото , удается увидеть нечасто: альбатросы насиживают яйца и кормят птенцов по очереди. В принципе, на фото с тем же успехом могли оказаться и самка с самцом, ведь у альбатросов нет полового диморфизма и различить их трудно. Но благодаря опыту исследователей и молекулярным методам мы точно знаем, что это две самки. Гнездятся они на острове Оаху Гавайского архипелага.

Среди птиц образование однополых пар не является чем-то экстраординарным: такие случаи хорошо известны и для других видов, например некоторых чаек, причем пары могут состоять как из двух самок, так и из двух самцов. В популяциях видов, в которых было задокументировано формирование женской пары для выведения потомства, наблюдается перекос соотношения полов в сторону самок. Может, и у альбатросов так?

Исследование колонии темноспинных альбатросов началось в 2004 году на мысе Каэна (Kaena Point) — западной оконечности гавайского острова Оаху. Биолог Линдси Янг (Lindsay Young) с коллегами изучала демографическую структуру и стратегии размножения местной популяции темноспинных альбатросов.

Ученые Линдси Янг и Эрик Вандерверф (Eric Vanderwerf) проверяют состояние колец на лапах альбатросов, что очень важно для многолетнего мониторинга. фото с сайтов blogs.nicholas.duke.edu и uhfoundation.org

В последующие годы данные удалось расширить, включив в них результаты многолетних наблюдений за взаимоотношениями альбвтросов, а также оценить выживаемость, плодовитость и вероятность перехода самок из однополых отношений к разнополым и наоборот. В колонии мыса Каэна наблюдается явная диспропорция полов: доля самок составляет 60%. 31% гнездящихся пар состоят из двух самок, которые сотрудничают для выведения потомства (это в два раза больше, чем среди чаек, у которых тоже есть однополые пары). Такая социальная стратегия называется коммунальным, или кооперативным, гнездованием Cooperative breeding. Важно отметить, что пары образуют неродственные птицы, что подтверждается при изучении микросателлитов ДНК. Для спаривания самки, по всей видимости, выбирают случайного самца.

В норме в кладке темноспинного альбатроса одно яйцо, поэтому если яйцо откладывали обе самки (что случалось в 44% случаев), то насиживалось в любом случае только одно. Два яйца слишком велики для одной насиживающей птицы, и второе просто выкатывалось из гнезда или прикапывалось. Таким образом, статистически успех размножения самок в таких парах ниже, чем в разнополых, но всё же выше, чем у самок, совсем отказавшихся размножаться в данный сезон.

Темноспинные альбатросы на гнездах на островах Мидуэй. фото © Michael Lusk с сайта flickr.com, 1 марта 2008 года

У пары из двух самок есть еще один минус по сравнению с разнополой парой — это истощение физиологических ресурсов самок. В паре насиживание ведется поочередно: пока один из партнеров насиживает, второй кормится в море. Самец обычно берет на себя инкубацию в течение первых нескольких недель, и за это время самка восстанавливает силы после откладки яйца. В случае однополой пары самка, которая первой насиживает яйцо, не успевает восстановить силы после крайне затратной репродукции и голодает, не имея возможности вернуться в море. О затратности воспроизводства говорит и статистика выживаемости самок (вне зависимости от пола партнера). Гибель самки при успешном размножении в любых парах выше, чем при неудаче или пропуске сезона размножения.

Как известно, альбатросы — моногамные птицы, и в ходе наблюдения за колонией были задокументированы случаи кооперации самок в течение четырех, восьми и даже девятнадцати лет! Таким образом, диспропорция полов — причина образования однополых пар, а естественная тенденция к социальной моногамии — фактор, поддерживающий их на протяжении многих лет. Однако смена партнеров у моногамных птиц всё же иногда наблюдается, и у альбатросов тоже, хотя и редко, поскольку это затратно.

Самки-партнеры чистят друг другу перышки. фото © Alex Wegmann из статьи M. Zuk, N.W. Bailey, 2008. Birds gone wild: same-sex parenting in albatross

Пропуск года после успешного сезона размножения — норма для морских птиц. Для многих видов альбатросов показано, что в колониях существуют пары, для которых более или менее четко прослеживается двухгодовой цикл размножения. Скорее всего, у крупных альбатросов это связано с долгим периодом выращивания птенцов (одно только насиживание длится два месяца, и еще несколько месяцев нужно для выкармливания птенцов), а также тратой большого количества времени и энергии на перемещения во время поиска пищи, покрывающие сотни километров. Всё это вынуждает альбатросов брать паузу и восстанавливать силы.

Темноспинный альбатрос кормит уже вполне подросшего птенца. фото с сайта commons.wikimedia.org, 17 июня 2006 года

В брачный период альбатросы устраивают ритуальные танцы: самцы собираются в тока, как это делают, например, тетерева и глухари. Самки тоже нередко подключаются, но уже в парных демонстрациях. То есть получается, что самцы борются за право выбрать самку. Однако за всю десятилетнюю историю наблюдений за колонией альбатросов на мысе Каэна не происходило переключения самки из пары самка–самка на размножение с самцом, если ее текущий год был неудачным. Зато если самка провела успешный сезон размножения в кооперации с другой самкой, у нее появлялся шанс на то, чтобы в следующий сезон образовать пару с самцом. Таким образом, по-видимому, существует скрытая борьба и самок за самцов. Кроме того, если по каким-либо причинам самка оказывается в ситуации поиска нового партнера, то чаще останавливаеи свой выбор на самце, даже если перед этим она пропустила сезон размножения. Так что переход к разнополой паре всё-таки имеет свой адаптивный смысл, а моногамия в женских парах устроена не так, как в разнополых. По-видимому, все переключения между однополой и разнополой парами имеют одну и ту же цель: увеличение, пусть и небольшое, вероятности успешного размножения.

Ритуальные танцы пары темноспинных альбатросов

В заключение хочется выразить надежду, что естественные и антропогенные причины, вызвавшие диспропорцию полов в популяции темноспинных альбатросов, со временем минимизируются, что будет способствовать повышению репродуктивного успеха этого редкого вида. С 2015 года на Гавайских островах не без участия доктора Янг развернулась программа привлечения морских птиц, в том числе и темноспинных альбатросов, на новые места. План включает в себя проигрывание голоса птиц, использование приманок и вскармливание птенцов альбатросов вручную уже на новом месте будущей колонии. Поскольку взросление и формирование пар у этих птиц — процесс небыстрый, о результатах пока речи не идет, но биологи продолжают работу над методикой и мониторингом.

фото с сайта livescience.com.

Александра Нечаева