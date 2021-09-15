Момидзи: шестое время года в Японии

Времен года у японцев не четыре, как во всем мире, а целых шесть. У японцев кроме обычных четырех времен года есть и пятое — сезон дождей цую. Этот период разительно отличается по погоде от поздней весны и от последующего лета, а длится около шести недель. Дождливая пора всегда приходится на июнь.Есть еще у японцев и шестое время года, аналог нашего бабьего лета. По сравнению с нашим этот период весьма продолжительный и регулярный. По-японски есть, по крайней мере, два названия этого сезона — akibare (Осенняя прозрачность) и nihonbare (Японская ясность). Это время года дает сухую солнечную погоду после окончания периода тайфунов и продолжается вплоть до зимы.Октябрь в Японии — сезон красных кленовых листьев момидзи (Momiji) и время поклонения японцев этому символу осени. Момидзи — не просто название вида растений, а камертон настроения времени года. Япония географически вытянута с севера на юг, поэтому фронт красных листьев начинает свой путь с северных районов, постепенно прокладывая свой путь на юг, страна постепенно меняет свою окраску с летней зеленой в пламенно красную и желтую. Вначале кленовые листья краснеют в районе горной цепи Тайсэцу-дзан на острове Хоккайдо, а затем фронт красных листьев три месяца медленно движется на юг. Если температура воздуха не выше 10 градусов тепла, то листья клена начинают приобретать красный и желтый цвет, а когда наиболее низкая температура снижается еще на 5 градусов — деревья моментально превращаются в бушующее море пламенных красок. Обычно это занимает около одного месяца.С приходом сезона красных листьев, японцы отправляются любоваться листьями клена, наступает пора момидзи-гари — охота за красными листьями клена. Момидзи в переводе с японского означает «красные листья», а наиболее яркие оттенки в осеннюю палитру вносят именно листья клена каэдэ, поэтому в обиходе японцы часто называют сам клен момидзи. Осеннее любование клёнами на природе не уступает весеннему любованию сакурой, а в чем-то и превосходит это увлечение японцев. Сами кленовые листья считаются изысканным украшением интерьера дома, их часто преподносят в качестве подарка.О красные кленыНа высотах горы Огура,Когда у вас есть сердце,Дождитесь еще одного,Высочайшего посещенья.Торопясь в дорогу,Мы даров собрать не успели,О гора Приношений!Но утешься: на склонах твоих –Облетающих кленов парча.После себяЧто я оставлю на свете?Цветы – весной,Летом – кукушки напевы,Осенью – красные клёны…Как я завидую тебе!Ты высшей красоты достигнешьИ упадёшь, кленовый лист!