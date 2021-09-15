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Момидзи: шестое время года в Японии

Момидзи: шестое время года в Японии




Времен года у японцев не четыре, как во всем мире, а целых шесть. У японцев кроме обычных четырех времен года есть и пятое — сезон дождей цую. Этот период разительно отличается по погоде от поздней весны и от последующего лета, а длится около шести недель. Дождливая пора всегда приходится на июнь.


Есть еще у японцев и шестое время года, аналог нашего бабьего лета. По сравнению с нашим этот период весьма продолжительный и регулярный. По-японски есть, по крайней мере, два названия этого сезона — akibare (Осенняя прозрачность) и nihonbare (Японская ясность). Это время года дает сухую солнечную погоду после окончания периода тайфунов и продолжается вплоть до зимы.



Момидзи: шестое время года в Японии



Октябрь в Японии — сезон красных кленовых листьев момидзи (Momiji) и время поклонения японцев этому символу осени. Момидзи — не просто название вида растений, а камертон настроения времени года. Япония географически вытянута с севера на юг, поэтому фронт красных листьев начинает свой путь с северных районов, постепенно прокладывая свой путь на юг, страна постепенно меняет свою окраску с летней зеленой в пламенно красную и желтую. Вначале кленовые листья краснеют в районе горной цепи Тайсэцу-дзан на острове Хоккайдо, а затем фронт красных листьев три месяца медленно движется на юг. Если температура воздуха не выше 10 градусов тепла, то листья клена начинают приобретать красный и желтый цвет, а когда наиболее низкая температура снижается еще на 5 градусов — деревья моментально превращаются в бушующее море пламенных красок. Обычно это занимает около одного месяца.



Момидзи: шестое время года в Японии



С приходом сезона красных листьев, японцы отправляются любоваться листьями клена, наступает пора момидзи-гари — охота за красными листьями клена. Момидзи в переводе с японского означает «красные листья», а наиболее яркие оттенки в осеннюю палитру вносят именно листья клена каэдэ, поэтому в обиходе японцы часто называют сам клен момидзи. Осеннее любование клёнами на природе не уступает весеннему любованию сакурой, а в чем-то и превосходит это увлечение японцев. Сами кленовые листья считаются изысканным украшением интерьера дома, их часто преподносят в качестве подарка.



Момидзи: шестое время года в Японии


О красные клены

На высотах горы Огура,

Когда у вас есть сердце,

Дождитесь еще одного,

Высочайшего посещенья.


Тэйсинко



Момидзи: шестое время года в Японии


Торопясь в дорогу,

Мы даров собрать не успели,

О гора Приношений!

Но утешься: на склонах твоих –

Облетающих кленов парча.

Канкэ



Момидзи: шестое время года в Японии


После себя

Что я оставлю на свете?

Цветы – весной,

Летом – кукушки напевы,

Осенью – красные клёны…


Рёкан



Момидзи: шестое время года в Японии


Как я завидую тебе!

Ты высшей красоты достигнешь

И упадёшь, кленовый лист!


Сико






Момидзи: шестое время года в Японии

Момидзи: шестое время года в Японии

Момидзи: шестое время года в Японии

Момидзи: шестое время года в Японии

Момидзи: шестое время года в Японии
15 сентябрь 2021 /
Фоторепортаж
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