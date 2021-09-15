«Дьявольские» шары

В XVII веке в Китае появился такой вид резьбы по кости как «шар в шаре» (вложенные друг в друга костяные ажурные шары, украшенные миниатюрным узором) — вещь, поражающая филигранностью работы.На создание подобного шара у мастеров уходили долгие годы. При этом настоящей жемчужиной среди прочих шедевров, выполненных из слоновой кости, признаны именно «решетчатые» шары (решетчатые шары внутри решетчатых шаров).Так называемый «китайский» или «дьявольский» шар представляет собой последовательно вырезанные из цельного куска кости, но при этом независимые друг от друга идеальные по форме резные шары — один в другом. Принцип аналогичен русской матрешке, с тем лишь отличием, что вся конструкция неразборная (!) и создана из монолитного куска природного материала.Сквозь отверстия во внешнем шаре видны внутренние шары, при этом все они могут независимо друг от друга вращаться (они отделены друг от друга).Эти решетчатые шары в шарах, попавшие в Европу в конце XIX — начале XX сразу же получили название «дьявольских», поскольку европейцы долгое время не могли понять, как вообще возможно создать нечто подобное из одного цельного куска кости.Другое распространенное название этих шедевров мирового искусства: «шар-головоломка», поскольку изначально шары задумывались не как предметы искусства, являющиеся воплощением запредельного мастерства резчиков по кости, а как игра-головоломка, принцип которой заключался в том, чтобы совместить отверстия внешнего и всех внутренних шаров таким образом, чтобы они идеально совпали, однако сделать это при наличии хотя бы 4-5 внутренних шаров уже не так то просто.Технология вырезания тончайших и хрупких внутренних сфер (а толщина стенок внутренних шаров часто не превышает 1 мм) заключалась в выборке больших внутренних пространств через небольшие отверстия при помощи специальных инструментов, которые можно было ввести в это отверстие и потом развернуть в рабочее положение. Легче всего мастеру было вырезать верхний шар, поэтому его украшали ажурной резьбой, узорами и самыми затейливыми рисунками. Затем начиналась подрезка основания и вырезание нового шара через вырезанные узоры в верхнем шаре. Второй шар также искусно украшался. Затем следующий шар, который вырезался уже через два ряда отверстий, затем через три ряда и так далее до последнего шара, который было очень трудно обрабатывать, в связи с чем, как правило, он покрывался только лишь царапинами. Последний, самый маленький шар, являлся сердцевиной системы.В процессе работы мастеру приходилось полагаться лишь на собственное чутье, годы опыта и острое лезвие своего резака, так как даже проделанные отверстия не позволяли ему в полной мере видеть, что именно происходит внутри шара. При этом если мастер ошибался хотя бы на волосок — вся работа шла насмарку, и приходилось начинать сначала.В старом Китае приказ изготовить «дьявольский шарик», по существу, означал для резчика работу до самой смерти.В середине XIX века вырезанные в буддийских монастырях дьявольские шары начали распространяться по всему миру в качестве дипломатических подарков и подарков VIP-персонам, отправной точкой их путешествия по миру являлся Кантонский порт (в настоящее время — город Гуанчжоу). Отсюда и еще одно название этого вида произведений искусства — «кантонский шар».Существуют искусно вырезанные экземпляры, заключающие в себе до 20 и более шаров один в другом. Однако самым сложным среди «решетчатых шариков внутри шариков» считаются шары, выполненные на заводе резьбы по слоновой кости Даси в Гуанчжоу.Вэн Жунбяо — заслуженный работник этой отрасли — в 1977 г. вырезал из слоновой кости 15 см в поперечнике набор из 42 узорчатых шариков, каждый из которых находился в подвижном состоянии внутри другого и был украшен гравированными пейзажами (павильонов и башен, облаков и гор). Центральный шарик был толщиной в бумажный лист. Вэн Жунбяо — резчик по кости в 4-м поколении. В 1915 г. его отец получил международное признание на международной ярмарке в Панаме, вырезав 25 «резных шариков в шариках».Гуанчжоуский мастер Вэн Жунбяо является потомственным мастером художественной резьбы по кости. Его отец вырезал из куска слоновой кости многослойную шаровую композицию из 28 сферических слоев, при диаметре внешней сферы 10 см. Сам Вэн Жунбяо превзошел отца. Он вырезал внутри шара такого же диаметра 40-45-слойную композицию, где каждая из сфер свободно вращалась независимо от соседних и была украшена потрясающими красотой сюжетами.Из дошедших до наших дней дьявольских шаров, подавляющее большинство экземпляров имеет повреждения различной степени тяжести. Как правило, страдают (имеют сколы и раскалываются полностью) внутренние шары, поскольку они очень хрупки. И если внешний шар защитить от механических воздействий несложно, то предотвратить соударение и повреждение внутренних шаров — крайне затруднительно. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на слабую ударопрочность кости, является ее возраст, поскольку у кантонских шаров он составляет, в среднем, — более 100 лет.