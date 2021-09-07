Это скопление гидроидных полипов — на самом деле краб Achaeus spinosus из надсемейства Majoidea. Представители этого надсемейства покрывают себя, как украшениями, различными элементами окружающей среды — водорослями, губками, актиниями, мшанками, — за что и получили прозвище «декораторы». Например, Pelia tumida украшает себя только губками, Stenocionops furcata — актинией Calliactis tricolor, а крабы Macropodia rostrata и Libinia dubia покрывают себя ядовитыми для рыб водорослями — Dictyota linearis и Dictyota menstrualis соответственно. Обитают крабы-декораторы в тропических и субтропических водах и редко перемещаются на большие расстояния.

Краб Pelia tumida украшает себя только губками. фото с сайта flickr.com, Калифорния, США, 3 октября 2020 года

Такое сожительство организмов носит симбиотический характер: губки и актинии получают постоянный ток воды (крабы-декораторы перемещаются медленно, но этого достаточно) и могут поедать остатки пищи «транспорта». Беспозвоночные и водоросли, в свою очередь, помогают крабу слиться с окружающей средой. А благодаря тому, что камуфляж живой, он растет на поверхности тела сам по себе и не требует постоянной замены.

Украшения этих удивительных крабов могут также служить и источником пищи. Так, было установлено, что при отсутствии альтернативы краб-декоратор Notomithrax ursus съедал порядка 4,1% своего «камуфляжа» (это были водоросли), но при наличии другой пищи, когда экспериментаторы подкармливали его мясом мидий, он потреблял только 2,8% водорослей в день. Это значит, что по крайней мере часть крабов-декораторов использует камуфляж не только для маскировки, но и в качестве дополнительного питания.

Pugettia producta в защитной позе. фото с сайта commons.wikimedia.org

Как уже было сказано, краб Libinia dubia выбирает для маскировки ядовитую водоросль Dictyota menstrualis, которая производит дитерпены пахидиктиол А и диктиол Е, уменьшающие «аппетит» рыб. Было показано, что в присутствии этих веществ активность растительноядных рыб снижается и они съедают меньше водорослей. Так что такие декорации защищают не только от хищных рыб, поедающих крабов, но еще и травоядных, которые случайно могут попытаться съесть камуфляж.

Химические компоненты такого костюма могут также скрывать вещества, которые выделяет сам краб, чтобы хищник не смог найти его по «запаху». При этом краб в камуфляже может отлично охотиться. Так, изображенный на главном фото Achaeus spinosus может перехватывать еду у полипов на своем карапаксе. А при внутривидовых столкновениях декорации увеличивают размер особи и позволяют получить преимущество перед противником. Если же скрывающегося краба всё-таки кто-то заметил и попытался схватить, то и тут симбионты на теле могут помочь: хищник хватается за симбионтов, а они очень легко отделяются, оставляя противника ни с чем.

Краб-декоратор Hyastenus elatus на мягком коралле Dendronephthya australis. фото © Richard Ling с сайта flickr.com, Новый Южный Уэльс, Австралия, 21 февраля 2011 года

Более того, такая маскировка оказывается весьма практичной, ведь при смене места обитания крабы очень быстро, за нескольких часов или дней, могут сменить и декорации, которыми себя украсили. Существуют также крабы-декораторы (например, Pugettia producta), которые меняют цвет, но этот процесс занимает уже несколько месяцев и сопровождается линькой. Крабы могут использовать только один из вариантов маскировки либо оба одновременно — это определяется количеством специальных щетинок на карапаксе, на которые и крепятся декорации. Например, у некоторых видов семейства Epialtidae щетинок мало, поэтому эти крабы меняют цвет, чтобы соответствовать немногочисленным водорослям, которых на себе закрепили. Некоторые крабы, у которых щетинок тоже немного, крепят на себя небольшое количество водорослей только ради запаса пищи. Интересно, что у Tiarinia cornigera щетинки могут задерживать водоросли и микроорганизмы из окружающей среды, и краб заодно «обрастает» различными микроорганизмами. Так он еще эффективнее может скрываться от хищников, в частности от крупных рыб.

фото © Rickard Zerpe с сайта flickr.com, Индонезия, 3 января 2016 года.

Анастасия Шешукова