Колибри-канатоходец

Этот снимок под названием «Канатоходец» (Ropewalker) стал финалистом международного конкурса Big Picture в 2021 году. На нем черноухий колибри (Adelomyia melanogenys) балансирует на длинном клюве колибри-мечеклюва (Ensifera ensifera). фото сделано в местечке Папаллакта (Papallacta) в Эквадоре.

Колибри совмещают в себе красоту и агрессивность. Не зря же ацтекский бог войны и солнца Уицилопочтли часто изображался с атрибутами этих птиц, а его имя переводится как «колибри с юга». Эти крошки часто прогоняют чужаков со своих территорий или дерутся между собой за отдельные цветы. Причем бои случаются не только с другими колибри, но и с крупными насекомыми, а порой и с птицами, которые превосходят их по размеру.

Две самочки синегрудых бриллиантов (Heliodoxa jacula) дерутся за доступ к вожделенному нектару, а чернобрюхая эферуса (Eupherusa nigriventris) наблюдает за этим с безопасного расстояния. фото © Yamil Saenz с сайта flickr.com, Коста-Рика, 26 апреля 2014 года

Как и большинство представителей семейства колибри, наши сегодняшние герои — не стайные птицы и живут поодиночке. Самцы этих видов ревностно охраняют свои источники нектара от непрошеных гостей. Прошеными могут быть разве что самки того же вида в сезон размножения. Колибри-мечеклюв на главном фото — самец: у него однотонное горлышко, в отличие от самок с пестрым горлом. Черноухий колибри — мономорфный вид, то есть мы не можем визуально различить особей разного пола. Поэтому на снимке либо два самца делят территорию, либо колибри-мечеклюв прогоняет самочку черноухого колибри. А может, и она его.

Колибри полигамны, сразу после спаривания самец покидает будущую маму и не участвует ни в создании гнезда, ни в заботе о потомстве. Поэтому всем занимается самка: строит, кормит, охраняет. Она сооружает гнездо на тонких ветках деревьев и кустарников или мшистых стволах из растений, шерсти, пуха и паутины. Снаружи птица маскирует свое сооружение мхом и лишайником, откладывает туда как правило два яйца, насиживает кладку и прогоняет от нее тех, в ком видит опасность. После вылупления кормит и продолжает охранять птенцов. Когда малыши подрастают, в гнезде становится тесно, и большую часть времени самка проводит вне его. Она часто сидит неподалеку, ухаживает за оперением и наблюдает за обстановкой вокруг. Поэтому можно предположить, что на главном фото самка черноухого колибри восприняла колибри-мечеклюва как угрозу для потомства и пытается его прогнать.

Однако дело не в цветах и не в потомстве. Похоже, таскание мечеклюва за нос превратилось у колибри в эстафету. На фото ниже ее принял бледнохвостый венценосный колибри (Boissonneaua flavescens). В кадр не попала кормушка с нектаром, которую местные жители установили для птиц. Вероятно, короткоклювая птичка прилетела к ней первой и пыталась помешать колибри-мечеклюву пролезть к еде без очереди. Схватила конкурента за то, что попалось под ногу. Судя по заднему фону, это был всё тот же клюв, всё тот же самец, а значит, и всё та же кормушка за кадром, что и на главном фото . Так что, скорей всего, парочка на нашей картинке дня тоже не поделила угощение.

Бледнохвостый венценосный колибри восседает на клюве колибри-мечеклюва. В 2020 году эта фотография стала бронзовым призером международного конкурса Bird Photographer of the year. Внизу кадра замечен колибри третьего вида, возможно, напоанский саблекрыл (Campylopterus villaviscensio). фото © Nicolas Reusens с сайта ircc.photo, Эквадор, 3 апреля 2020 года

Есть и другие кадры из окрестностей той же кормушки. Всего на них можно заметить пять видов колибри, но, похоже, никому так и не удалось согнать крупного самца мечеклюва с насиженной веточки.

Кадры всё с тем же самцом, у той же кормушки. Слева —бледнохвостый венценосный колибри тянет за «нос» колибри-мечеклюва. Внизу кадра пролетает напоанский саблекрыл. фото © Nicolas Reusens с сайта theepochtimes.com. Справа — каштановогрудый венценосный колибри (Boissonneaua matthewsii) и колибри-мечеклюв. фото © Nicolas Reusens с сайта фотоконкурса Siena International Photo Awards sipacontest.com

Не каждая встреча колибри заканчивается погоней или дракой. Чтобы уменьшить конкуренцию, разные виды поделили между собой ниши, исходя из морфологических характеристик, таких как размер тела, длина стопы, строение клюва и крыльев. Этот момент и различные стратегии кормления позволяют уживаться нескольким видам на одной территории. Например, одни выбирают место с большой скученностью цветов и доминируют на этом участке, а другие — методично облетают внушительные пространства, где цветы растут реже, не тратя ресурсы на охрану. Такие сообщества нередко складываются и у других птиц и насекомых. Роли в них динамичны, устанавливаются в зависимости от анатомии и пищевой стратегии особей, а меняются вместе с сезоном цветения тех или иных растений.

фото © Nicolas Reusens с сайта конкурса Big Picture 2021, категория Winged Life, Эквадор, 2020 год.

Алёна Шурпицкая