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Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Думаете, что художественные шедевры можно создавать только лишь с помощью карандашей и красок? Творческая натура даже в самом непригодном с точки зрения обычного человека материале способна разглядеть идею для реализации самых оригинальных и неожиданных замыслов, которые поражают наше воображение.


В своем желании поразить новаторством окружающих, некоторые из современных художников используют для создания своих произведений самые неожиданные материалы: вино, кофе, продукты питания, угольную пыль, мороженое... в ход идут даже поцелуи и губная помада!


На их фоне картины английского художника Джастина Бейтмана кажутся почти традиционными. Он создает свои произведения при помощи пляжной гальки и камней. Зачастую это портреты известных людей, иногда в качестве источника вдохновения Джастин использует подлинные произведения искусства и на их основе создает собственные работы.


Казалось бы, сейчас этим никого не удивишь, но вы только посмотрите, какого мастерства достиг Джастин в своем творчестве.



Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней
19 август 2021 /
Фоторепортаж
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