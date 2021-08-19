Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камней

Думаете, что художественные шедевры можно создавать только лишь с помощью карандашей и красок? Творческая натура даже в самом непригодном с точки зрения обычного человека материале способна разглядеть идею для реализации самых оригинальных и неожиданных замыслов, которые поражают наше воображение.В своем желании поразить новаторством окружающих, некоторые из современных художников используют для создания своих произведений самые неожиданные материалы: вино, кофе, продукты питания, угольную пыль, мороженое... в ход идут даже поцелуи и губная помада!На их фоне картины английского художника Джастина Бейтмана кажутся почти традиционными. Он создает свои произведения при помощи пляжной гальки и камней. Зачастую это портреты известных людей, иногда в качестве источника вдохновения Джастин использует подлинные произведения искусства и на их основе создает собственные работы.Казалось бы, сейчас этим никого не удивишь, но вы только посмотрите, какого мастерства достиг Джастин в своем творчестве.