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Пустынные львы

Пустынные львы

На этом снимке запечатлена львица (Panthera leo) со своей добычей — капским морским котиком (Arctocephalus pusillus). Дело происходит в национальном парке Берег Скелетов в Намибии. Здесь обитает небольшая уникальная популяция львов, адаптированная к суровым гиперзасушливым условиям. Морские животные помогают им выживать.


Пустынные львы

Лежбище капских морских котиков. фото © Joanne Goldby с сайта flickr.com, Намибия, 20 августа 2016 года


На западе через всю Намибию вдоль побережья Атлантического океана простирается пустыня Намиб, самая древняя и одна из самых сухих пустынь в мире, где в год выпадает всего 10–13 мм осадков. Но в узкой прибрежной полосе пустыни ощущается влияние океана, воды которого полны жизни. Берег Скелетов находится в северо-западной части пустыни Намиб, львы там жили веками. В 1971 году в сверной части Берега Скелетов был создан одноименный национальный парк, и стали появляться сообщения о питании местных львов бакланами — большим (Phalacrocorax carbo) и капским (Phalacrocorax capensis), — капскими морскими котиками и даже выброшенным на берег китообразным — обыкновенной гриндой (Globicephala melas). Но когда в 1980-х годах местные жители начали пасти скот на границе парка, львы стали нападать на скот, и фермеры в ответ отстреливали и травили хищников. К 1990-м годам все местные львы были изничтожены.

Только в 1997 году была обнаружена небольшая группа примерно из 20 львов на восточной окраине пустыни Намиб. И стартовал проект по их сохранению. С 1980-х годов многое изменилось: после нескольких дождливых лет численность диких животных увеличилась, туризм получил еще большее развитие, в нем стали заинтересованы местные жители, возникли подходящие условия для возвращения львов на Берег Скелетов. И львы вернулись. В 2002 году три львицы из прайда Хоарузиб были замечены на побережье. К 2012 году здесь обитало уже пять прайдов, каждый на своей территории.


Пустынные львы

Участки обитания (см. Home range) пяти прайдов львов Берега Скелетов (на левом фото только четырех). Ни у каких других львов Африки нет таких крупных территорий, это связано с суровыми условиями обитания, пищу приходится искать на большой территории из-за ее неравномерного распределения. Названия прайдам даны по одноименным рекам, вдоль которых они обитают — Хоарузиб (Hoarusib River), Хоаниб (Hoanib), Униаб (Uniab), Хуаб (Huab River), Угаб (Ugab River). Слева — фото с сайта desertlion.info, слева — схема из статьи P.E. Stander, 2019. Lions (Panthera leo) specialising on a marine diet in the Skeleton Coast National Park, Namibia, светло-зеленым отмечена территория национального парка Берег Скелетов


Постепенно львы снова стали осваивать морские пищевые ресурсы, в 2006 году львиц из того же прайда Хоарузиб застали за поеданием морского котика на пляже. В течение последующих десяти лет ученые наблюдали, как львы ели взрослых котиков девять раз, по крайней мере три тюленя были убиты львами. Но это всё были лишь спорадические случаи. В начале 2017 года, когда условия жизни вновь ухудшились из-за малого числа осадков, львы из двух прайдов (Хоаниб и Униаб/Обаб) начали активно использовать морские ресурсы. Если до этого львы прайда Униаб/Обаб охотились в основном на африканских страусов и антилоп ориксов, то весной 2017-го львицы начали кормиться белогрудыми бакланами (Phalacrocorax lucidus) и морскими котиками. Три львицы из прайда Хоаниб в годовалом возрасте потеряли мать и стали на маленьком островке добывать пищу самостоятельно — бакланов, розовых фламинго (Phoenicopterus roseus), уток красноклювых шилохвостей (Anas erythrorhyncha). Затем они начали поедать падаль — туши тюленей, отбирать добычу у бурых гиен (Hyaena brunnea), в 2018 году стали охотиться на морских котиков, сперва на детенышей, потом на подростков и даже взрослых самок. За 18 месяцев наблюдений за тремя юными львицами удалось выяснить, что морская диета составляла 79% от общего числа добытой пищи, причем большую часть — капские бакланы.


Пустынные львы

Львицы охотятся на бакланов. Слева — фото с сайта desertlion.info, справа — из статьи P.E. Stander, 2019. P.E. Stander, 2019. Lions (Panthera leo) specialising on a marine diet in the Skeleton Coast National Park, Namibia


Птицы и морские котики, конечно, редкая добыча, но специализация на необычных видах добычи для львов не редкость: в некоторых регионах они охотятся на дикобразов, носорогов и слонов. Хотя наиболее предпочтительны антилопы ориксы и гну, буйволы, жирафы и зебры.

В засушливом климате с непостоянными осадками и непредсказуемым распределением добычи морские ресурсы — важный и надежный источник пищи для львов. Да и не только для львов — бурые гиены и чепрачные шакалы (Canis mesomelas) тоже поедают трупы капских морских котиков, а также охотятся на их детенышей.


Пустынные львы

Чепрачные шакалы и бурая гиена кормятся на побережье. фото с сайта desertlion.info, Берег Скелетов, Намибия, 2020


Вот так, целых 15 лет понадобилось вернувшимся на Берег Скелетов львам для того, чтобы заново освоить морские ресурсы. Тут невольно задумаешься: может, и у львов есть культурные охотничьи традиции (см. Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явление. И они исчезли вместе со львами в 1980-х, но возродились вновь при благоприятных условиях. Это мне напоминает историю с моими любимыми командорскими песцами (см. картинку дня Песцы командорских островов): на обоих островах песцы регулярно кормились на лежбище северного морского котика (Callorhinus ursinus) и охотились на детенышей, но на острове Медном эта традиция вымерла вместе с большей частью популяции песцов в 1970-х годах (и стала постепенно восстанавливаться в 2000-х годах); а на острове Беринга сохранилась, так как серьезного спада численности там не происходило.

Мини-фильм о проекте по сохранению львов Берега Скелетов. Ученый Филип Стендер (Philip Stander) и его команда надевают на животных спутниковые ошейники и следят за их перемещениями, а также фотографируют и снимают на видео с безопасного расстояния

фото из статьи P.E. Stander, 2019. Lions (Panthera leo) specialising on a marine diet in the Skeleton Coast National Park, Namibia. Больше красивых фото пустынных львов смотрите в Твиттере проекта Desert Lions.

Юлия Михневич

08 август 2021 /
Фоторепортаж
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