» » Освобождение от обмана

Освобождение от обмана

Освобождение от обмана




В итальянской часовне Капелла Сан-Северо, расположенной в историческом центре Неаполя, можно увидеть скульптуры удивительной красоты. Множество шедевров итальянских мастеров XVIII века, и очень трудно поверить в то, что это всё сделано из мрамора.



Освобождение от обмана




Особенно трудно не восхищаться искусной работой скульптуры «Освобождение от обмана».


Автором скульптуры является генуэзский художник Франческо Кейроло, изобразивший рыбака, вырывающегося из сети при помощи ангела.



Освобождение от обмана



Сеть тоже сделана из мрамора и искусность, с которой она была сделана, не может не удивлять.







Освобождение от обмана



Каждая деталь скульптуры пропитана символизмом.



Освобождение от обмана



«Скульптура изображает человека, освобождающегося от греха, представленного в виде сети, в создание которой генуэзский художник вложил все свои исключительные способности», — гласит описание скульптуры в музее.



Освобождение от обмана



«Ангел с небольшими крыльями и пламенем во лбу, представляет собой человеческий интеллект».







Освобождение от обмана



«Ангел указывает на земной шар у него под ногами, являющийся символом мирских страстей».



Освобождение от обмана



«Открытая книга рядом с земным шаром — это Библия, священное писание, являющееся одним из „трёх великих светочей" масонства. Барельеф на постаменте с историей об Иисусе, восстанавливающем зрение слепым, сопровождает и усиливает значение аллегории».



Освобождение от обмана



Скульпторы тех времён вручную полировали свои работы пемзой, однако Франческо Кейроло отказался трогать деликатную сетку, боясь, что на просто разломается на части в его руках.
04 август 2021 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Скульптура мужчины в реальную величину на дне океана
Хочу все знать

Скульптура мужчины в реальную величину на дне океана

“На первый взгляд мои скульптуры могут показаться руинами античной цивилизации. Но это совсем не так, они современные. Я использовал материал, на котором могут закрепляться и расти кораллы –
Неразгаданная тайна скульптуры Криптос.
Хочу все знать

Неразгаданная тайна скульптуры Криптос.

В 1980 годы ЦРУ объявило конкурс на разработку проекта скульптуры для украшениядвора   нового здания своей штаб - квартиры в Лэнгли. По условию конкурса скульптура должна была соответствовать
Скульптуры из мусора.
Хочу все знать

Скульптуры из мусора.

Сью Вебстер и Тим Нобл британские художники. Они создали скульптуры из мусора.Если просто смотреть на скульптуру, то вы ничего не увидите, но  при освещении скульптуры создают различные проекции.
Самые абсурдные скульптуры в мире.
Хочу все знать

Самые абсурдные скульптуры в мире.

Самые невероятные, порой очень нелепые или просто забавные арт-объекты и памятники. 1) Гигантская муха на булавке. Лювен, Бельгия. 2) Клоун в пачке. Лос-Анджелес, США. 3) Хедингтонская акула - это
Интересные памятники и скульптуры мира.
Хочу все знать

Интересные памятники и скульптуры мира.

Самые невероятные памятники и скульптуры, они поражают жителей городов по всему миру.
10 фактов о скульпторах и архитекторах
Хочу все знать

10 фактов о скульпторах и архитекторах

1. В 1972 году Международного Союза Архитекторов возглавлял советский архитектор Георгий Михайлович Орлов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шевалье-девицаНемного «умной одежды»Психолог Джон Готтман о секрете удачных отношенийЗнали, что ракеты в России существовали уже 200 лет назад?О короле, шампанском и учёныхНочь = N+8?Один из самых загадочных парков АнглииНовый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок


Свежие Статьи
Освобождение от обмана

Освобождение от обмана

Памяти Стивена Вайнберга

Памяти Стивена Вайнберга

О том, как в General Motors откликнулись на безумное письмо – и не прогадали!

О том, как в General Motors откликнулись на безумное письмо – и не прогадали!

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+