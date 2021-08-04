В итальянской часовне Капелла Сан-Северо, расположенной в историческом центре Неаполя, можно увидеть скульптуры удивительной красоты. Множество шедевров итальянских мастеров XVIII века, и очень трудно поверить в то, что это всё сделано из мрамора.Особенно трудно не восхищаться искусной работой скульптуры «Освобождение от обмана».Автором скульптуры является генуэзский художник Франческо Кейроло, изобразивший рыбака, вырывающегося из сети при помощи ангела.Сеть тоже сделана из мрамора и искусность, с которой она была сделана, не может не удивлять.Каждая деталь скульптуры пропитана символизмом.«Скульптура изображает человека, освобождающегося от греха, представленного в виде сети, в создание которой генуэзский художник вложил все свои исключительные способности», — гласит описание скульптуры в музее.«Ангел с небольшими крыльями и пламенем во лбу, представляет собой человеческий интеллект».«Ангел указывает на земной шар у него под ногами, являющийся символом мирских страстей».«Открытая книга рядом с земным шаром — это Библия, священное писание, являющееся одним из „трёх великих светочей" масонства. Барельеф на постаменте с историей об Иисусе, восстанавливающем зрение слепым, сопровождает и усиливает значение аллегории».Скульпторы тех времён вручную полировали свои работы пемзой, однако Франческо Кейроло отказался трогать деликатную сетку, боясь, что на просто разломается на части в его руках.