Разумный гриб? Увы, в царстве грибов всё гораздо прозаичнее. Обладатель этих мозгов весенний опенок (если это он, по фото определить трудно) вряд ли рад такому приобретению. А вот гриб Syzygospora mycetophila (белая «мозговая» масса на фото ), запустивший свои гаустории в несчастного опенка, чувствует себя просто отлично.

Все представители рода Syzygospora из семейства дрожалковых (см. картинку дня Дрожалки) являются микопаразитами — то есть паразитами других грибов. Типовой вид — Syzygospora alba — был описан в 1937 году американским микологом Джорджем Уиллардом Мартином. Родовое имя Syzygospora происходит от греческих слов ??????? — ‘соединенный’ и ????? ‘посев, семя, потомство’ (интересно, что слово ??????? можно также перевести ‘супруг, супруга’). Название связано с тем, что две споры гриба сливаются на базидии, образуя одну дикариотическую (то есть имеющую два гаплоидных ядра в одной клетке) спору — овальной, цилиндрической или слегка гантелеобразной формы.

Морфология Syzygospora alba. a — цистида (стерильный элемент, защищающий базидии); b — скопление из четырех базидий, две несут споры; c — кластер из трех базидий, в узле расположена одиночная базидия и боковая ветвь; d — скопление из трех базидий, на центральной заметно начало слияния спор; e — две базидии, на большей находятся споры на поздней стадии слияния; f — три дикариотических споры после слияния, размеры: 5–6 на 2,8–3,2 мкм; g — начало образования пряжки на гифе; h — пряжка; i — базидия, несущая четыре споры. Все рисунки сделаны с помощью камеры-люцида при увеличении 2436x и уменьшены при воспроизведении до 1200x. Рисунок из статьи G. W. Martin, 1937. A new type of heterobasidiomycete

Такой тип спор был назван зигоконидиями, по аналогии с образованием зиготы у зигомицетов (Zygomycota). Однако в более поздних работах было показано, что слияние спор характерно только для Syzygospora alba и S. pallida, у остальных видов образуются типичные для базидиомицетов базидиоспоры, которые могут вторично «почковаться», образуя бластоконидии (см. Blastoconidium и Конидиогенез).

Схематическое изображение микроскопических особенностей видов рода Syzygospora. На 2021 год вид Syzygospora solida был перенесен в род Heterocephalacria, остальные виды не изменили таксономического положения. B — базидия; BS — базидоспора; ZC — зигоконидия; ВС — бластоконидия. Рисунок адаптирован из статьи J. Ginns, 1985. The Genus Syzygospora (Heterobasidiomycetes: Syzygosporaceae)

Необычно, что в своей работе для изучения морфологии Syzygospora alba Мартин использовал не бинокуляр или микроскоп, а камеру-люцида (в переводе с латыни «светлая комната») — прибор, изобретенный в 1807 году и использовавшийся для оптического наложения просматриваемого предмета на поверхность (как правило бумагу), на которой рисует художник. Камера-люцида позволяет очень точно срисовывать наблюдаемый объект: когда художник смотрит через призму камеры-люцида, он видит перед собой наложенный на поверхность рисуемый объект и свою руку.

Пример использования камеры-люцида для переноса изображения предмета на бумагу. Рисунок 1879 года с сайта en.wikipedia.org

К сожалению, камера-люцида не успела по-настоящему стать важным инвентарем в среде ученых, так как ее очень быстро вытеснила бурно развившаяся фотография, однако, кажется, в искусстве камера-люцида была куда более востребована, чем в научной среде. Существует интересная гипотеза Хокни — Фалько, согласно которой достижения в искусстве западного реализма со времен Ренессанса были результатом развития оптических инструментов, таких как камера-обскура, камера-люцида и кривые зеркала, а не исключительно художественной техники и мастерства. Сегодня же камера-люцида практически забыта как в науке, так и в искусстве и из-за своей редкости и дороговизны используется только любителями раритетов (которые даже воспроизвели прибор в современных материалах).

Но вернемся к нашим грибам. На сегодняшний день род Syzygospora включает 13 признанных видов, которые образуют близкородственный комплекс из-за сильного сходства видов между собой. До сих пор неясно, представляют ли они формы друг друга или же являются отдельными видами (в настоящее время приняты как отдельные виды). Круг хозяев ограничен видами из семейства негниючниковых (см. картинку дня Симбиоз птиц и грибов) и различными кортициоидными (см. Corticoid fungi) грибами.

Syzygospora mycetophila на шляпке весеннего опенка (Gymnopus dryophilus). фото © Fluff Berger с сайта inaturalist.org, штат Пенсильвания, США, 14 сентября 2015 года

В целом, информации по роду Syzygospora немного, морфология изучена слабо, а молекулярные данные скудны — род всё еще ждет своего исследователя, который проведет полноценную ревизию, ну а нам лишь остается удивляться тому, какие все-таки грибы загадочные и интересные.

фото © Beth с сайта inaturalist.org, штат Пенсильвания, США, 26 июня 2019 года.

Евгений Антонов