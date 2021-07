Дьявольские гастроли

На фото тасманийский, или сумчатый, дьявол (Sarcophilus harrisii) доедает куриного гуся (Cereopsis novaehollandiae) на острове Марайа (Maria Island). На этот остров у восточного побережья Тасмании в 2012 году начали выпускать сумчатых дьяволов ради сохранения вида — чтобы создать здоровую устойчивую популяцию (см. картинку дня Сохранение тасманийского дьявола). Ведь на самой Тасмании свирепствует лицевая опухоль тасманийского дьявола — инфекционный рак со стопроцентной летальностью.

Остров Марайа (остров Марии; назван голландским мореплавателем Абелем Тасманом в честь Марии ван Димен, жены Антони ван Димена, генерал-губернатора голландской Ост-Индии) был выбран из ряда близких к Тасмании островов как наиболее подходящий по размерам, доступности пищи и воды. Основную долю рациона дьяволов составляют млекопитающие, хотя в целом вид всеяден и может также питаться птицами, рыбами, насекомыми, рептилиями, собирать падаль или охотиться. На Марайе млекопитающих предостаточно. Тут обитают интродуцированные с Тасмании короткошерстный вомбат (Vombatus ursinus) и три вида кенгуру: гигантский кенгуру (Macropus giganteus), рыже-серый валлаби (Macropus rufogriseus) и тасманийский филандер (Thylogale billardierii), а также нативные виды: кольцехвостый поссум (Pseudocheirus peregrinus), короткомордый кенгуру (Bettongia gaimardi) и австралийская ехидна (см. картинку дня Ехидный нос). На все эти виды вполне успешно охотится тасманийский дьявол, причем на вомбатов даже чаще, чем на Тасмании. Также на острове Марайа обитает 131 вид птиц, в том числе гнездящиеся на земле тонкоклювый буревестник (Puffinus tenuirostris), малый пингвин (Eudyptula minor) и куриный гусь (его интродуцировали в 1960-х годах для сохранения сокращающейся популяции вида).

Куриный гусь с птенцами. фото © Andrew Arch, с сайта flickr.com, Австралия, 15 сентября 2012 года

Наземно гнездящиеся птицы, спокойно живущие на островах без собственных хищников, оказываются беззащитны перед вселением интродуцентов. Так, исследования 220 океанических островов показали, что вероятность истребления какого-либо вида птиц положительно коррелирует с количеством хищных млекопитающих, появившихся на этих островах после европейской колонизации (см. картинки дня об уязвимых птицах островов). Показателен пример Алеутских островов, куда в XVIII–XIX веке русские зверопромышленники стали заселять рыжих лисиц (Vulpes vulpes) и песцов (Vulpes lagopus). Был нанесен непоправимый ущерб популяциям местных птиц, некоторые виды, например алеутская канадская казарка (Branta hutchinsii leucopareia), практически вымерли, и уже в 1949 году пришлось начинать меры по избавлению от завезенных хищников. За 40 лет удалось очистить от хищников 21 остров, после чего численность птиц стала понемногу восстанавливаться.

Учли ли этот печальный опыт специалисты по сохранению тасманийского дьявола? Тем более что на острове Марайя уже обитало два интродуцированных хищника, которые успели подорвать численность тонкоклювого буревестника. Это завезенные вместе с черными крысами (Rattus rattus) в XIX веке кошки (тогда на острове было исправительное поселение, с 1825 по 1850 год) и появившиеся в XX веке (в 1950–1971 годах) лисьи кузу (Trichosurus vulpecula) — сумчатые из семейства кускусовых. Если кошка — очевидный хищник, то кузу, в основном питающиеся листьями и плодами, также могут поедать птенцов и взрослых буревестников. Так зачем же нужен на острове еще один хищник?

Вот этот милый зверек, лисий кузу, способен убить птенчика или взрослую птицу. фото © Pierre Pouliquin с сайта flickr.com, Австралия, 14 июля 2006 года

Ученые рассчитывали, что тасманийские дьяволы повлияют на популяции кузу и кошек и тем самым косвенно снизят их давление на буревестников. Ведь на кузу дьяволы весьма успешно охотятся, а кошки дьяволов явно избегают. Кроме того, дьяволы в материковой части Тасмании мирно сосуществуют с буревестниками, хотя в прибрежных районах могут иногда на них охотиться. Ну и, конечно, сохранение вымирающего вида было важнее возможной гибели популяций птиц, не находящихся под угрозой вымирания.

Тонкоклювый буревестник в гнездовой норе. Буревестники гнездятся на острове Марайа с конца ноября по начало декабря, вылупившийся птенец продолжает находиться в норе, родители по очереди его кормят до апреля. фото © Dr Mary Gillham Archive Project с сайта flickr.com, 10 ноября 2017 года

Что же получилось? В 2012 году на остров выпустили 15 дьяволов, в 2013-м — еще 13, и уже к 2014 году стало понятно, что дьяволы добывают яйца, птенцов и взрослых особей буревестников, гусей и пингвинов, причем достоверно чаще, чем на Тасмании. Высказывалось предложение создать защитные ограждения для нор пингвинов. К 2016 году количество дьяволов уже достигло ста, но их продолжили выпускать еще в 2017-м и 2019 годах.

На численность кошек и лисьих кузу возле колоний тонкоклювых буревестников дьяволы действительно повлияли. Исследования, проведенные с помощью фотоловушек в 2013–2016 годах, показали, что активность посещения колонии кошками плавно снижалась на протяжении четырех лет, по мере сокращения ее численности. А кузу, на которых дьяволы охотились, к 2015 году вообще перестали посещать колонии, так как стали избегать открытых пространств, где можно встретить хищника. Дьяволы не беспокоили буревестников до 2014 года, когда стали убивать птенцов на поверхности или выкапывать из нор (они это делали более эффективно, чем кошки или кузу). С 2015 года дьяволы стали добывать и взрослых. К 2016 году обе колонии буревестников перестали существовать.

Кадры с фотоловушек. A–C — дьявол, кошка и кузу с добытым буревестником; D — дьявол схватил малого пингвина. E, F — дьявол охотится на буревестников. фото из статьи V. P. Scoler et al., 2020. Conservation trade-offs: Island introduction of a threatened predator suppresses invasive mesopredators but eliminates a seabird colony

Положение малых пингвинов с появлением дьяволов тоже значительно ухудшилось: их популяция в 3000 пар стала уменьшаться, а к настоящему времени пингвины вовсе перестали гнездиться на острове Марайа. Хоть этот вид и значится в Международной красной книге как вызывающий наименьшие опасения, некоторые гнездовые колонии в Австралии, на Тасмании и в Новой Зеландии исчезают из-за влияния интродуцированных хищников, гибели на дорогах и в сетях, разрушения среды обитания. Так что потеря еще одной колонии вносит ощутимый вклад в сокращение численности вида.

Малые пингвины выходят из норы. фото © J. J. Harrison с сайта en.wikipedia.org, остров Бруни, 29 ноября 2010 года

Куриные гуси всё еще гнездятся, но, по словам орнитолога Эрика Вёлера (Eric Woehler), руководителя организации BirdLife Tasmania, они стали пытаться гнездиться на деревьях, чтобы избежать дьявольских зубов.

Пикантность ситуации в том, что новые исследования инфекционного рака дьяволов в Тасмании показывают, что репродуктивное число, отражающее заразность заболевания, снизилось с 3,5 в 1996 году до примерно единицы (возможно, это связано с низкой плотностью дьяволов). Поэтому есть надежда, что о вымирании дьяволов речь пока не идет: скорее всего, они просто будут сосуществовать с этим заболеванием. Нужна ли тогда резервная популяция или лучше переселить дьяволов обратно, чтобы дать шанс на возвращение хотя бы малым пингвинам? Посмотрим, что решат ученые.

фото с сайта abc.net.au.

Юлия Михневич