Ажурные узоры на паутине

На фото — ловчая сеть паука Cyclosa insulana, украшенная необычным cпиральным узором, состоящим из плотно сплетенных белых нитей. Завораживающая декорация хорошо выделяется на фоне остальных, малозаметных, нитей паутины, невольно притягивая взор. Ее эстетическая ценность несомненна, но какая биологическая роль может быть у подобной структуры?

Такой дополнительный узор на паутине, получивший название «стабилимент» (см. Web decoration), характерен для многих пауков, строящих колесовидные ловчие сети. Это пауки из семейств кругопрядов (Araneidae), тетрагнатид (Tetragnathidae) и улоборид (Uloboridae). Формы стабилимента весьма разнообразны: это может быть и одна заметная вертикальная полоса на паутине, выполненная в виде зиг-зага, и крест, и диск в центре паутины, и спиральный рисунок.

Зигзагообразный стабилимент аргиопы Argiope aurantia. фото с сайта en.wikipedia.org, 17 июля 2010 года

Некоторые пауки оставляют лишь небольшие белые «флажки». Так поступают, например, рогатые пауки Gasteracantha cancriformis (см. картинку дня Устрашающая красота). А представители рода Cyclosa также нередко вплетают в орнамент несъеденные останки жертв и прочий «мусор».

Аргиопа Argiope aurantia строит вертикальную зигзагообразную полосу стабилимента

Как следует из названия, ученые полагали, что стабилимент нужен для дополнительного механического укрепления ловчей сети. Сейчас эта версия представляется маловероятной, хотя прямых доказательств ее несостоятельности нет. Против нее говорит то, что стабилимент часто слишком непрочно прикреплен к остальной паутине, чтобы как-то влиять на ее устойчивость. Кроме того, предположение, что в ветреных местообитаниях пауки должны чаще дополнительно декорировать паутину, не подтвердилось.

Изящная гипотеза, что узоры служат для романтической встречи, облегчая самцу поиск самки, увы, не находит достаточных оснований. Ведь даже юные, не достигшие половой зрелости особи склонны к плетению украшений. Кроме того, в специально поставленных экспериментах самцы паука-осы (Argiope bruennichi; см. статью Полосатая аргиопа движется на север) не демонстрировали повышенного интереса к самкам, чья паутина была украшена стабилиментом.

Дисковидный стабилимент аргиопы (Argiope sp.). фото © budak с сайта flickr.com, Сингапур, 4 января 2019 года

Что несомненно — заметные белые структуры на паутине встречаются только у пауков, которые проводят дневное время, поджидая добычу в центре ловчей сети. По всей видимости, стабилимент служит каким-то сигналом для дневных животных — для хищников или для жертв пауков.

Пожалуй, наиболее популярна среди арахнологов гипотеза о роли стабилимента в привлечении добычи. Ведь узоры стабилимента отражают ультрафиолет, а многие насекомые слетаются на ультрафиолетовое излучение. И эта функция действительно подтверждается во многих исследованиях. Например, у уже упомянутого паука-осы «крупная» добыча — насекомые от 5 мм в длину — вдвое чаще попадается в сетях со стабилиментом, чем в «неукрашенных» сетях. А у родственного вида Argiope versicolor строящие стабилимент особи ловят больше насекомых и быстрее набирают вес.

В то же время трудно объяснить наличие стабилимента на паутине, которая не используется для поимки добычи — например, он встречается в не-ловчих сетях (их строят сытые пауки для отдыха) Gasteracantha cancriformis и Philloponella vicina, состоящих из разреженных, нелипких нитей.

Другая широко обсуждаемая предположительная функция стабилимента — защитная, причем способов защитить своего создателя может быть несколько. Возможно, белый узор визуально преувеличивает размеры паука-хозяина, чтобы отпугивать потенциальных хищников. На эту мысль наталкивают некоторые формы стабилимента — например, крестообразная фигура, где полосы словно бы продолжают лапы паука, превращая его в устрашающего монстра.

Паук Argiope keyserlingi на ловчей сети с крестообразным стабилиментом. фото © Graham Winterflood с сайта flickr.com, Австралия, 7 декабря 2017 года

Кроме того, стабилимент может сигнализировать о препятствии — так, что крупные животные замечают паутину и обходят ее стороной — и некоторые исследования свидетельствуют в пользу этой версии. Не исключено, что видимый стабилимент может и самостоятельно отпугивать потенциальных хищников. Так, в экспериментах голубые сойки (Cyanocitta cristata) избегали охотиться на пауков, сидящих на паутине, — видимо, чтобы не оказаться облепленными липкими нитями — и реже нападали на счастливых обладателей стабилимента.

Впрочем, такая защита — палка о двух концах: хорошо заметные фрагменты паутины могут, наоборот, приманивать виды, специализирующиеся на охоте на пауков, например, паука-скакунчика Portia labiata. Вполне вероятно, что в каждом конкретном случае пауку приходится «оценивать» возможные плюсы и минусы декорирования сети стабилиментом, учитывая условия окружающей среды.

Интересная тактика пауков Cyclosa — вплетать в сеть остатки детрита — также, как считается, нужна в первую очередь для защиты от хищника. Паук умело мастерит из подручного материала свое подобие, и хищники клюют на удочку, принимая обманку за съедобный объект, оставляя настоящего хозяина сети живым и невредимым (см. картинку дня Паук-хитрец).

Спиральный стабилимент паука Cyclosa sp. с вплетенным в него мусором. фото © Bernard Dupont с сайта flickr.com, Малайзия, 9 марта 2007 года

По всей видимости, роли стабилимента многогранны — и у разных видов на первый план выходят разные функции. Показательно, что в различных таксономических группах пауков стабилимент возникал независимо — как минимум, девять раз, — а значит, скорее всего, умение строить нарочито заметную паутину дает виду какие-то ощутимые эволюционные преимущества.

фото © Charles J. Sharp с сайта en.wikipedia.org, остров Борнео, 10 мая 2015 года.

Анастасия Вабищевич