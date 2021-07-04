Красочные турако

На этом фото гвинейский турако (Tauraco persa) из зоопарка Пейнтона (Девон, Англия) демонстрирует самые яркие части своего оперения. Когда смотришь на зеленую птицу с более темными пурпурно-бурыми крыльями и хвостом, и вдруг она раскрывает крылья, вспыхивающие ярко-красным, это производит неизгладимое впечатление. Я наблюдала турако в Московском зоопарке и едва успевала следить за красными вспышками у быстро летающих туда-сюда птиц.

Синехохлый турако (Tauraco hartlaubi) в Московском зоопарке. Природный ареал включает Кению, Танзанию и Уганду. фото Юлии Михневич, 16 апреля 2021 года

Такую окраску перьям турако придают уникальные пигменты — турацин и тураковердин (см. Turacoverdin). Оба они представляют собой содержащие медь уропорфирины (см. Порфирины). Турацин придает ту самую красную окраску маховым перьям, тураковердин — зеленую окраску передней части тела. Эти пигменты были открыты еще в XIX веке, но до сих пор недостаточно изучены.

Шлемоносный турако (Tauraco corythaix). В полете турако особенно красивы. фото © Chris van Rooyen с сайта facebook.com, ЮАР

Обычно красная окраска птиц получается за счет пигментов каротиноидов или феомеланинов (см. картинку дня Огненный чиж). Такая окараска встречается довольно часто в мире птиц, чего не скажешь о зеленой: зеленый цвет определяется узким диапазоном волн (510–550 нм) и его сложно воссоздать за счет структурной окраски, которую используют многие птицы для придания оперению блестящих переливающихся цветов. Поэтому зеленый цвет получается благодаря сочетанию структурного синего цвета и желтых пигментов (так бывает, к примеру, у попугаев). Если кратко, структурная окраска — это результат дифракции и интерференции света при отражении от фотонного кристалла, который формируется из волокон кератина в перьях (см. статью Структурный цвет в живой природе и картинку дня Павлин-лейкист). А вот оливково-зеленая окраска некоторых воробьинообразных птиц достигается сочетанием желтых и черных пигментов.

Но у представителей трех родов турако (Tauraco, Menelikornis, Gallirex) из подсемейства Musophaginae, а также у большого голубого турако (Corythaeola cristata) есть самый что ни на есть настоящий зеленый пигмент — тураковердин. Он поглощает свет с длинами волн 410, 605, 570 нм, а отражает с длинами 510–530 нм, который мы и воспринимаем как зеленый цвет. У нескольких неродственных видов птиц также есть зеленые пигменты, по спектральным характеристикам похожие на тураковердин. Это желтолобая якана (Jacana spinosa) из отряда ржанкообразные, обитающая в Центральной Америке, и два представителя курообразных — итагин, или кровавый фазан (Ithaginis cruentus) из Восточной Азии и венценосная куропатка (Rollulus rouloul) из Юго-Восточной Азии. Из-за этого высказывались даже предположения о родстве турако с курообразными. Однако свежие молекулярно-филогенетические исследования свидетельствуют о родстве турако с кукушками и дрофами. Свои зеленые пигменты, непохожие на тураковердин, есть также у гаг (Somateria) и блестящих чирков (Nettapus) из отряда гусеобразные.

Самец (слева) и самка (справа) венценосной куропатки. фото Юлии Михневич, Ботанический сад Мюнстера, Германия, 4 сентября 2019 года

Так как турацин и тураковердин содержат большое количество меди, она должна поступать с пищей. Турако питаются в основном фруктами. Неизвестно, богата ли такая диета медью, но ареал турако соответствует одному из самых богатых медью регионов мира. Турако обитают в Африке к югу от Сахары, в том числе в Замбии и Демократической Республике Конго, через которые проходит Меденосный пояс Центральной Африки.

фото © Bryan Lilly из его твиттера, зоопарк города Пейнтон, Англия.

Юлия Михневич