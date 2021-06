Синие голуби Маскарен

На этом рисунке художника и палеонтолога Джулиана Юма (Julian Pender Hume) изображен вымерший в XIX веке маврикийский синий голубь (Alectroenas nitidissimus). Острова Маврикий, Реюньон и Родригес формируют небольшой архипелаг в западной части Индийского океана, известный как Маскаренские острова. Большинство местных пернатых эндемиков вымерли после заселения островов европейцами в XVII веке. Четыре с лишним века исследований этих островов, которые предпринимались выходцами из Европы, оставившими письменные свидетельства, а также изучение ископаемых остатков позволили оценить изначальное разнообразие фауны птиц этого региона.

Из местных пернатых значительным разнообразием отличались голуби. Мы уже писали о трех наиболее знаменитых маскаренских голубях — вымерших дронте (см. картинку дня Додо, уникальный и... обыкновенный), отшельнике (см. картинку дня Нелетающий дронт, вознесшийся на небо) и едва не разделившем их судьбу розовом голубе (см. картинку дня Ядовитый розовый голубь). Теперь настала очередь рассказать о самых красочных представителях отряда с этого архипелага.

Речь идет о небольших, но превосходно окрашенных фруктовых голубях рода Alectroenas. Характерными отличиями этих птиц от другой их родни являются преобладающий темно-синий цвет оперения и участки яркой голой кожи вокруг глаз. Три ныне живущих вида этого рода украшают собой другие острова той же части Индийского океана: мадагаскарский синий голубь (A. madagascariensis) обитает в сохранившихся лесах восточной части Мадагаскара, сейшельский (A. pulcherrimus) живет на Сейшельских островах, а два подвида коморского (A. sganzini) — на Коморских островах и на административно принадлежащем Сейшелам атолле Альдабра (см. картинку дня Атолл Альдабра). Анализ ДНК представителей семейства голубиных указал на факт родства синих голубей с пестрыми голубями рода Ptilinopus, которые имеют широкое распространение по другую сторону Индийского океана.

Три ныне живущих вида синих голубей рода Alectroenas. Слева — коморский синий голубь, фото © W. Falcon с сайта flickr.com. В центре — сейшельский синий голубь, фото © Tony (tickspics) с сайта flickr.com, остров Бёрд, Сейшельские острова, 15 ноября 2015 года. Справа — мадагаскарский синий голубь, фото © Arnaud Delbergne с сайта flickr.com, 10 июня 2013 года

Есть основания предполагать, что на момент открытия человеком Маскаренского архипелага каждый из трех его островов поддерживал жизнь особого, эндемичного вида синих голубей, каждый из которых впоследствии исчез. Один из них, обитавший на острове Маврикий (A. nitidissimus), был открыт и описан еще при жизни птицы. Его облик был классическим для представителей рода: голова, шея и верх груди были покрыты длинными, узкими жемчужно-белыми перьями, хвост и надхвостье были бордово-красными, а основания внешних рулевых перьев и всё остальное оперение — цвета индиго. Голая, «бородавчатая» кожа на лбу, уздечке и вокруг глаз была ярко-красной. Радужина глаз была оранжевой с внутренним желтым кольцом, клюв — зеленоватым с темным кончиком, ноги — свинцово-серыми. Размером маврикийский синий голубь превосходил все сохранившиеся виды и достигал 30 см в длину.

Образ жизни синих голубей острова Маврикий почти не был изучен, но с большой долей вероятности он был примерно как и у других видов рода. Излюбленным биотопом птиц были вечнозеленые тропические леса, где особи встречались парами или небольшими группами. Субфоссильные (не полностью окаменелые) находки в разных частях острова указывают на то, что в голоцене вид был распространен практически по всей его территории. Основу питания маврикийских синих голубей составляли фрукты и семена местных плодовых деревьев. Так, в XVIII веке французский исследователь Жозеф-Франсуа де Косиньи (Joseph-Francois Charpentier de Cossigny), вскрыв тушку голубя, обнаружил у него в желудке семена то ли калофиллума Calophyllum tacamahaca из семейства калофилловые, то ли Labourdonnaisia calophylloides из семейства сапотовые.

Два известных изображения маврикийского синего голубя: слева — за авторством Йоханнеса Келеманса, 1907 год; справа — Полин Рифер де Курсель (Pauline Rifer de Courcelles), 1811 год. Можно отметить более точную передачу цвета тела птицы на левом изображении, однако корректный цвет ног всё же на правом. Рисунки с сайта en.wikipedia.org

С 1638 по 1710 годы Маврикий был владением Голландской Ост-Индской компании. Остров использовался как перевалочный пункт для торговых кораблей и стал держать первые постоянные поселения именно под голландским протекторатом. Любопытным образом окраска маврикийского синего голубя, сочетавшая в себе красный, белый и синий цвета, перекликалась с цветами голландского флага. По этой причине птиц нередко называли Pigeon Hollandais («голландские голуби»); так, в частности, их называл давший первоначальное описание вида французский натуралист Пьер Соннера.

Примерно через век после ухода компании с Маврикия были навсегда спущены и пернатые «голландские флаги»: порядка 200 лет сосуществования синих голубей и человека закончились для птиц вымиранием. Еще в 1601 году во время плавания голландского корабля «Гелдерланд» один из участников экспедиции нарисовал в бортовом журнале пару свежеубитых экземпляров синего голубя. Колонисты высоко оценили вкусовые качества этих птиц и при случае не отказывали себе в удовольствии заполучить их к себе на стол. Аналогичным образом, надо полагать, вели себя и вселенные человеком на остров макаки-крабоеды. Другим серьезным негативным фактором стало почти полное сведение низинных лесов Маврикия, в результате которого синие голуби к началу XIX века оказались оттеснены к долинам рек центральной части острова.

Рисунки свежеубитых маврикийских синих голубей из бортового журнала «Гелдерланда». Рисунок © Joris Joostenz Laerle с сайта en.wikipedia.org, 1601 год

Сейшельский синий голубь авторства Гийсбертуса Хаасброека, 1790 год. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

В высшей степени привлекательный облик маврикийского синего голубя не мог не вызвать у современников желание содержать птицу в неволе. Долгое время считалось, что как минимум одна особь этого вида около 1790 года содержалась среди других заморских диковин в зверинце Вильгельма V Оранского; впоследствии она была изображена в работе художника Гийсбертуса Хаасброека (Gijsbertus Haasbroek). Однако выпущенная в 2020 году статья известного специалиста по фауне данного региона Энтони Чика (Anthony S. Cheke) вскрыла существенную ошибку: на картине был очевидным образом изображен сейшельский синий голубь, а поскольку Сейшельские острова в те годы имели статус зависимой территории Маврикия, нет ничего удивительного в неверной интерпретации места происхождения птицы. По-видимому, именно работу Хаасброека использовал Джулиан Юм в качестве референса для своего изображения маврикийского синего голубя, поэтому мы видим у него красную макушку и оранжевый клюв, однако хвост и надхвостье всё-таки красные.

Таким образом, в настоящий момент доказательств содержания маврикийских синих голубей в Европе нет. Однако на родине этих голубей подобные попытки были осуществлены участником Голландской Ост-Индской компании Йоханнесом Преториусом. В 1666–1669 годах он служил на Маврикии и вел архивные записи, в которых фиксировал факты своих взаимодействий с уникальными эндемиками острова, многие из которых впоследствии вымерли. Про синих голубей он писал: «Голуби красиво окрашены, отличаются хохолками на голове и бородавками на лице. Я пытался выращивать молодых и приручать взрослых, но в моих руках они всегда умирали».

Последний из известных экземпляров вида был добыт на территории округа Саван в 1826 году. Французский зоолог Жюльен Дежарден писал, что в 1832 году отдельные особи голубей еще встречались в труднодоступных участках леса в центральной части Маврикия. Согласно воспоминаниям местных жителей, маврикийский синий голубь еще присутствовал в фауне острова в 1837 году, но позже этих птиц не видели. Помимо субфоссильных костей, известно три экземпляра данного вида, сохраненные в виде чучел. В настоящее время они хранятся в трех музеях: Музее естественной истории Маврикия в Порт-Луи, Национальном музее Шотландии в Эдинбурге и Национальном музее естественной истории в Париже.

Чучела маврикийского синего голубя. Слева — из Национального музея Шотландии, Эдинбург. фото с сайта en.wikipedia.org. Справа — из Национального музея естественной истории в Париже. фото © J.P. Hume из статьи J.P. Hume, 2011. Systematics, morphology, and ecology of pigeons and doves (Aves: Columbidae) of the Mascarene Islands, with three new species

Второй вид синих голубей с Маскаренских островов — родригесский синий голубь (Alectroenas payandeei) — был описан в 2011 году по найденной в 2005 году кости в пещере Пул-Руж на острове Родригес. Строение этой кости — правой цевки — более всего напоминает таковое для маврикийской формы, однако ее длина была значительно меньше, превосходя при этом значения всех остальных видов рода. Еще одно голубиное бедро, соответствовавшее размерами родригесскому голубю, было описано с этого же острова зоологами Альфредом Ньютоном и Альбертом Гюнтером в 1879 году; правда, местонахождение данной кости в настоящее время неизвестно. С 1601 года Родригес нередко служил местом остановок для португальских и голландских кораблей ради ремонта и пополнения запасов провианта. Однако никто из компетентных исследователей, обследовавших Родригес начиная с визита Франсуа Лега в 1691 году, не оставил никаких записей о присутствии на острове синих голубей. В указанный промежуток времени на остров проникли крысы, которые, вероятно, могут быть ответственны за вымирание эндемичного вида.

Судя по всему, свой вид синих голубей жил и на острове Реюньон. Материальных доказательств реальности его существования в виде чучел или ископаемых костей нет, однако ряд европейских путешественников XVII века отмечали в фауне острова птиц, описания которых лучше всего соответствуют представителям рода Alectroenas. Первым таким свидетельством стало наблюдение шкипера Голландской Ост-Индской компании Виллема Бонтеке. В 1619 году он писал: «Мы встретили большое количество голубей с синими крыльями. Они позволяли ловить себя голыми руками или оглушать палкой и тростью, даже не пытаясь улететь. Однажды за день мы убили около 200 штук, принесли их к огню, после чего варили и жарили их, дабы накормить как больных, так и здоровых».

Полностью данная популяция синих голубей угасла примерно к 1700 году — судя по всему, в результате прямого истребления моряками и завезенными кошками. В случае находок на Реюньоне голубиных костей, которые можно будет связать по их анатомии с уже описанными видами рода, и эта птица сможет приобрести научное описание. В таком случае синие голуби Alectroenas смогут формально встать в один ряд с голубями Nesoenas (к этому роду относится розовый голубь с Маврикия), совками (Otus) и кваквами (Nycticorax). В составе каждого из этих родов на каждом из трех крупных Маскаренских островов сформировался эндемичный вид птиц, который впоследствии не пережил колонизацию своей среды обитания человеком и завезенными им чужеродными видами.

Рисунок © Julian Pender Hume с сайта pinterest.ca.

Павел Смирнов