Схватка, застывшая в веках

На фото изображена, пожалуй, самая знаменитая пара динозавров в истории: хищный велоцираптор и растительноядный протоцератопс застыли в вечной схватке, в которой уже не будет ни победителя, ни побежденного. Передняя лапа велоцираптора зажата в крепком «клюве» протоцератопса, а задняя нога хищника, вооруженная серповидным когтем, отчаянно тянется в сторону тела жертвы, надеясь добраться до уязвимого места... И всё это на протяжении семидесяти миллионов лет хранили в своих глубинах песчаниковые отложения южной Монголии, пока в 1971 году «сражающиеся динозавры» (см. Fighting Dinosaurs) не были извлечены из своей каменной могилы и представлены миру.

Копия окаменелостей сражающихся динозавров в Городском музее науки города Нагоя, Япония (Nagoya City Science Museum). фото © Yuya Tamai с сайта en.wikipedia.org

Находка эта стала возможной благодаря организации совместных польско-монгольских палеонтологических экспедиций, которые в общей сложности продолжались с 1963-го по 1971 год. К слову, в этом отношении польские палеонтологи были далеко не первыми: впервые на поиски окаменелостей в Монголию в 1920-х годах отправились американские ученые под предводительством Роя Чепмена Эндрюса (именно они нашли первые окаменелости велоцираптора и протоцератопса, а также первые окаменевшие яйца динозавров), а в 1940-х годах была создана Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР , которая с 1946-го по 1949 год собрала на юге Монголии богатый палеонтологический материал, познакомив мир с таларурусом, тарбозавром и монгольским зауролофом (подробнее можно прочесть о ней в книге Ю. А. Орлова «В мире древних животных»). Польша же стала третьей страной, организовавшей ряд масштабных экспедиций на территории Монголии, и результаты их работы также поражают: помимо десятков новых видов различных животных польским палеонтологам удалось найти местонахождение нескольких скелетов протоцератопсов и велоцирапторов, среди которых была пара намертво сцепленных друг с другом.

Оригинальная фотография 1971 года, изображающая пару динозавров так, как их нашли польские палеонтологи. фото © T. Jerzykiewicz с сайта commons.wikimedia.org

При этом оба динозавра оказались похоронены в весьма динамичных позах, явно свидетельствующих о том, что они не просто погибли рядом, но участвовали в жестокой схватке. Получилось что-то вроде «Помпей мелового периода», в которых жизнь остановилась в самый критический момент: протоцератопс всё еще стоит на всех четырех конечностях, а вот велоцираптор лежит на боку, и его правая передняя лапа оказалась, как в тисках, зажата в покрытых роговым чехлом челюстях несостоявшейся жертвы, напоминающих клюв попугая. Вырваться из захвата у него мало шансов: рогатые цератопсы, к которым принадлежит протоцератопс, отличались невероятно развитыми челюстными мышцами и своими «клювами» были способны как обрезать ветки деревьев, так и срезать пучки жесткой травы, появившейся на Земле как раз в период расцвета этой группы динозавров.

Окаменелость сражающихся динозавров крупным планом. Видно, как лапу велоцираптора зажало в челюстях протоцератопса. фото с сайта indostan.ru, Музей естественной истории Улан-Батора, Монголия

Впрочем, велоцираптор тоже не беспомощен: хотя его изящные челюсти сейчас не слишком эффективны, у него есть еще одно оружие — и, точно кошка, опрокинутая на спину, велоцираптор тянется когтями задних конечностей к шее и брюху протоцератопса, надеясь то ли оттолкнуть, то ли побольнее ударить противника. Хотя гипертрофированные когти дромеозаврид, к которым относится велоцираптор, и не могли служить оружием для расчленения жертвы, точный удар в трахею или артерию был способен нанести протоцератопсу серьезную рану. В любом случае, победитель этой схватки уже определен — и им оказалось время.

3D-реконструкция «сражающихся динозавров»

Обстоятельства гибели этих животных до сих пор тревожат палеонтологов, и однозначного ответа всё еще не найдено. Так, монгольский палеонтолог Ринченгийн Барсболд высказал предположение, что схватка происходила на берегу реки и в пылу сражения животные не заметили, как угодили в зыбучий песок, поглотивший обоих участников сражения (см. второй номер журнала «Природа» за 1974 год). Также не исключено попадание их в болото или в вязкий ил. Так или иначе, поглощенные битвой друг с другом, динозавры могли просто не обратить внимание на смертельную опасность и продолжать сражаться, даже когда шансов спастись не осталось ни у кого из них. В статье 2016 года Барсболд всё еще придерживался своей прежней гипотезы, а также отметил, что скелеты участников сражения подверглись посмертному смещению: вероятно, тут сыграли роль посмертное высыхание мягких тканей, выворачивающее кости из нормального положения, усилия падальщиков или даже попытки других членов стада протоцератопса помочь своему попавшему в ловушку сородичу.

Иное предположение высказала в 1993 году Хальшка Осмульская, польский специалист по динозаврам и участница польско-монгольских экспедиций: возможно, смерть этих животных наступила куда стремительнее, и на самом деле на протоцератопса и велоцираптора просто обрушилась дюна, в результате чего оба динозавра задохнулись под песком. Также она не исключила возможности, что на деле никакой схватки не было: велоцираптор просто наткнулся на уже мертвого протоцератопса и лакомился падалью, когда по невыясненной причине его настигла смерть, после чего обе туши были захоронены вместе.

Реконструкция сражения велоцираптора и протоцератопса на берегу озера: скоро эти животные намертво увязнут в грязи. Рисунок Юрия Приймака с сайта deviantart.com

Гипотезу о случайном захоронении велоцираптора и протоцератопса спустя два года раскритиковал английский палеонтолог Дэвид Анвин (David Unwin). Он и его коллеги пришли к выводу, что она крайне маловероятна ввиду характерного положения частей тел динозавров, свидетельствующих о том, что они не просто умерли одновременно, но при этом еще и активно контактировали друг с другом: например, трудно объяснить, как передняя конечность «лакомящего падалью» велоцираптора оказалась зажата в челюстях протоцератопса! Вдобавок, изучив породу, в которой были найдены динозавры, Анвин и его коллеги пришли к выводу, что животных погребла под собой песчаная дюна либо внезапно налетевшая песчаная буря, в которой динозавры задохнулись, после чего были похоронены под слоем песка.

Еще более зловещую гипотезу образования этой окаменелости в 1998 году предложил американский палеонтолог Кеннет Карпентер: возможно, раны, нанесенные велоцираптором протоцератопсу, привели к тому, что тот погиб от потери крови — но при этом не разжал челюстей, после чего велоцираптор оказался пойман в смертельную ловушку. В результате, не сумев высвободиться, хищник погиб от жары и обезвоживания рядом со своей разлагающейся и уже частично объеденной падальщиками добычей, и даже после смерти намертво зажатая передняя конечность так и осталась торчать между челюстями протоцератопса.

Реконструкция сражения велоцираптора и протоцератопса: надвигается песчаная буря, но увлеченные схваткой животные не торопятся искать убежище. Рисунок © Tuomas Koivurinne с сайта deviantart.com

Долгие годы «сражающиеся динозавры» оставались единственным палеонтологическим свидетельством того, что хищные динозавры вступали в жестокие, а подчас смертельные схватки со своими жертвами. Лишь сравнительно недавно поступили сведения о находке еще одной пары уникальных окаменелостей — скелетов подростка тираннозавра рекса (его длина — всего около шести с половиной метров, вдвое меньше размеров взрослой особи) и трицератопса, обнаруженных в штате Монтана в США в отложениях позднего мелового периода. В отличие от пары протоцератопса и велоцираптора, про новую находку нельзя сказать, что животные погибли именно во время сражения, но об этом косвенно свидетельствуют многочисленные травмы обоих динозавров и зуб тираннозавра, застрявший в костях трицератопса. К сожалению, полноценного исследования этой окаменелости всё еще не сделано: хотя кости были обнаружены еще в 2006 году, долгое время они оставались неизвестны научному миру — сперва из-за того, что сообщения фермеров об уникальной находке никто не слушал, а затем из-за многочисленных (и неудачных) попыток владельцев ранчо продать свою находку в американские музеи или даже сбыть ее через аукцион окаменелостей.

Клэйтон Фиппс, один из владельцев ранчо, на территории которого были обнаружены окаменелости, рядом с куском породы, содержащим скелет одного из «дуэлянтов» — молодого тираннозавра. На то, чтобы с парой друзей извлечь динозавров из горной породы, у Фиппса ушло почти три месяца, а на то, чтобы получить за них деньги, — четырнадцать лет! фото с сайта smithsonianmag.com

В 2016 году Музей естественных наук Северной Каролины собрал необходимую сумму через некоммерческие организации, чтобы выкупить окаменелость, однако процесс приобретения музеем нового экспоната затянулся на четыре года, поскольку владельцы ранчо никак не могли решить, кому принадлежат права на землю, где были найдены динозавры, и кто имеет право распоряжаться находящимися в ней «полезными ископаемыми». В конце концов дело пришлось обжаловать через суд, но в итоге окаменелость всё же была продана, и сейчас она находится в музее: в 2022 году динозавров-дуэлянтов (см. Dueling Dinosaurs) должны наконец-то представить публике.

Схема окаменелости динозавров-дуэлянтов. фото с сайта duelingdinosaurs.org

Так что вполне вероятно, что где-то в земле нас дожидаются и другие «схватки, застывшие в веках». В конце концов, палеонтология любит преподносить сюрпризы, так что, возможно, пара черепах, окаменевших во время спаривания, или самка ихтиозавра, попавшая в палеонтологическую летопись рожающей детеныша, — это еще не самые удивительные находки, которые ждут своих первооткрывателей.

фото © Dr. Michael Ryan с сайта digitaldreammachine.com, Музей естественной истории Улан-Батора, Монголия.

Анна Новиковская