На фото — западная лысая ворона (Picathartes gymnocephalus), довольно крупная (до 40 см длиной) птица из отряда воробьинообразных, обитающая в Западной Африке от Гвинеи до Ганы. Она принадлежит семейству Picathartidae, в котором всего два вида: западная, или белошейная, и восточная, или серошейная, лысая ворона (Picathartes oreas), обитающая в Центральной Африке. Оба вида занесены в Международную Красную книгу как уязвимые. Западная ворона с 1960-х годов даже считалась в Гане вымершей, пока в 2003 году не была вновь обнаружена в лесах Ганы. Теперь этот вид тщательно охраняется.

1 — восточная лысая ворона. 2 — западная лысая ворона. Рисунок из атласа Ant. Reichenow, 1902. Die Vogel Afrikas

Лысые вороны широко известны среди бёрдвотчеров. Особенно популярна колония западных ворон, расположенная недалеко от деревни Бонкро (Bonkro) в Гане. Туристы приезжают сюда со всего мира и часами ждут появления этих птиц, сидя на лавочках. Считается, что такие посещения не сильно беспокоят птиц. Они и сами с интересом осматривают наблюдающих за ними людей. Кроме того, доход от туризма делает местное население более заинтересованным в сохранности птичьих кладок, тогда как раньше те служили для них одним из источников питания.

Туристы в ожидании западной лысой вороны рядом с деревней Бонкро в Гане. Слева — фото © Daniel Casey с сайта flickr.com, 20 января 2018 года. Справа — фото © Chuck Holliday с сайта flickr.com, 8 апреля 2017 года

Почему же эти птицы так называются? Они действительно лысые. Головы обоих видов покрыты кожей практически без перьев. Кожа западной вороны окрашена в желтый и черный цвета, восточной — в красный, синий и черный. Латинское название рода Picathartes составлено из названий родов Pica (сороки) и Cathartes (грифы-индейки, или катарты). У катарт тоже лысые головы сходных оттенков, а сороку, видимо, напомнила окраска тела западной вороны. Русское же название «ворона», возможно, закрепилось с тех пор, когда впервые описавший западную лысую ворону в 1825 году голландский зоолог Конрад Якоб Темминк отнес ее к роду Corvus — вороны. Либо пошло от английского названия bald crow (собственно, «лысая ворона»), данного за внешнее сходство с вороной, особенно в форме и размере клюва.

Слева — восточная лысая ворона. фото © ixoreus с сайта flickr.com, Национальный парк Кампо-Маан, Камерун, 19 апреля 2017 года. Справа — западная лысая ворона. фото © Nik Borrow с сайта flickr.com, Бонкро, Гана, 16 марта 2019 года.

Но всё же эти птицы не совсем лысые: на макушке есть маленький хохолок. Он хорошо заметен на главном фото . У восточной вороны, в отличие от западной, перья хохолка расположены не вдоль головы, а поперек.

Окраска головы и расположение перьев у восточной лысой вороны (а) и западной лысой вороны (b). Слева — виду сбоку. Справа — вид сверху. Точками и линиями обозначены щетинки. Рисунок из статьи H. Tye, 1986. The erectile crest and other head feathering in the genus Picathartes

Хохолки состоят из простых перьев без опахал (девяти в шахматном порядке у восточной вороны и трех–четырех у западной). Они могут подниматься и стоять вертикально, например, когда к птице приближается другая птица, то есть, вероятно, служат для коммуникации. Кроме хохолка, на голове есть еще щетинки (стержни пера без бородок), обозначенные на рисунке выше точками и черточками. Считается, что такие образования защищают голую кожу, а также глаза и уши, от попадания мелких частиц и насекомых.

Строение пера хохолка лысых ворон. Рисунок из статьи H. Tye, 1986. The erectile crest and other head feathering in the genus Picathartes

Подобная защита становится наиболее актуальной, когда лысые вороны охотятся на насекомых, потревоженных армией муравьев-кочевников. Кочевые муравьи совершают регулярные миграции колониями по несколько миллионов особей. Во время этих перемещений они вспугивают и ловят насекомых. Часть взлетевших насекомых достается сопровождающим эти шествия птицам, в том числе и нашим воронам. Есть мнение, что яркая окраска головы возникла как раз в связи с этим способом питания. Она помогает предупреждать птиц-конкурентов, претендующих на ту же колонию, о том, что этот источник пищи занят. То есть яркая голова нужна для демонстрации агрессии.

Восточная лысая ворона. Увеличьте фото (кликнув на него), чтобы рассмотреть поперечный хохолок. фото © Paul Ellis с сайта flickr.com, Национальный парк Коруп, Камерун, 24 марта 2013 года

Лысые вороны вообще известны своей агрессивностью. Например, для них характерно редкое для птиц явление инфантицида — убийства детенышей своего вида. Взрослые особи бывают часто замечены в разорении чужих гнезд. Причем, известно, что при содержании в неволе лысые вороны часто при этом съедают чужие яйца и птенцов. Однако в природе этого не наблюдали. Скорее всего, гнезда разоряются не ради еды. Это делают птицы, не сумевшие занять гнездовой участок, для того, чтобы заполучить его либо чужого партнера.

Высокая конкуренция за гнездовые территории неудивительна хотя бы потому, что лысые вороны очень привередливы в выборе мест для гнездования. Гнезда свои они прикрепляют на скалах или больших валунах с нависающими стенками, которые защищают их от дождя, на стенах пещер и очень редко на стволах деревьев. Такие предпочтения легли в основу их английского имени — rockfowl означает «каменная птица».

Западная лысая ворона на гнезде. фото © Nik Borrow с сайта flickr.com, Бонкро, Гана, 14 марта 2017 года

Но скала или валун тоже подойдут не любые. Птицы выбирают только те, которые расположены рядом с ручьем или рекой, по берегам которых они собирают глину для постройки гнезда. Поэтому ареал их обитания сильно фрагментирован. Кроме того, не надо забывать, что и скалы, и ручьи должны находиться в лесу. А леса сводят люди. В общем, не удивительно и то, что птицы исчезают, и то, что они готовы убить ради «квартиры».

Фрагмент фильма BBC о жизни западных лысых ворон в Западной Африке (в Конго они не живут). Здесь можно наблюдать, как самец с самкой строят гнездо, прикрепляя кусочки глины к его краям, как затем выкармливают птенцов

Инфантицид — это вторая по частоте причина смертности птенцов. Первая — хищничество со стороны других видов. Кобры, вараны, белки, колобусы, хищные птицы — это примерный список разорителей гнезд лысых ворон. Отдельным пунктом в нем идут мальчишки из местных деревень

А что едят они сами? Помимо уже упомянутой охоты на насекомых, вспугнутых муравьями, лысые вороны занимаются сбором любой съедобной живности: червей, моллюсков, тех же насекомых. Когда выкармливают птенцов, к этому набору присоединяются лягушки и ящерицы.

Кадр из фильма BBC. Западная лысая ворона поймала лягушку, которую сейчас понесет птенцам. В фильме можно увидеть эту лягушку в клюве одного из птенцов

Птенцов в гнезде всего двое. Самка откладывает два яйца с промежутком в сутки, насиживать начинает с первого. Поэтому через три недели птенцы вылупляются не одновременно, а с разницей минимум в 12 часов. Черные пятна на голове появляются на седьмой день, а к концу третьей недели пребывания в гнезде (как раз к вылету) у них желтеет оставшаяся часть головы.

Родитель только что отдал «пучок» беспозвоночных ближайшему к нам птенцу, но ни он, ни его собрат не закрывают клювы, надеясь на следующую порцию (возраст птенцов здесь — примерно две недели). Кадр из фильма BBC

До вылета из гнезда, в силу уже описанных причин, доживут далеко не все: репродуктивный успех, например, в популяции западных лысых ворон Сьерра-Леоне составляет всего 23% (в каждой паре выживает в среднем меньше одного птенца). Что, конечно немного. Но есть и хорошая новость . Лысые вороны долго живут (до 25 лет в неволе). Поэтому есть шанс, что при соблюдении охранных мер, даже при такой смертности птенцов, численность птиц скоро стабилизируется.

фото © Dubi Shapiro с сайта pbase.com, Гана, 29 июля 2016 года.

Мария Монахова