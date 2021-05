Техасский дом для летучих мышей

На фото — один из первых домиков для летучих мышей — если так можно назвать эту огромную девятиметровую башню, — построенный в Техасе еще в начале XX века. Сооружение получило название «башня Кэмпбелла», по имени его создателя, Чарльза Кэмпбелла (вы видите его стоящим на одной из опор башни). Но, в отличие от современных домиков, этот муниципальный насест строился не для изучения или сохранения популяции летучих мышей, а преследовал две совершенно конкретных цели. Он так и назывался — Malaria-Eradicating, Guano-Producing Bat Roost («насест для летучих мышей для искоренения малярии и производства гуано»).

Чарльз Огастас Розенхаймер Кэмпбелл был врачом-инфекционистом. В начале XX века в Техасе, где он жил и работал, свирепствовала малярия: люди умирали от укусов малярийных комаров. Кэмпбелл загорелся идеей построить дом для летучих мышей, чтобы помочь людям. С помощью летучих мышей хотел победить малярию, которую распространяли комары. Насекомоядные летучие мыши могут съедать до 600 насекомых в час — именно поэтому они могли стать, по мнению Кэмпбелла, отличным средством для борьбы с малярией.

Первая башня для летучих мышей, построенная доктором Кэмпбеллом, которую он назвал «Мой памятник», 1907 год. фото из книги C. A. R. Campbell, 1925. Bats, Mosquitoes and Dollars

Доктор Кэмпбелл уподобил летучих мышей пчелам и решил построить для них большой «улей». В 1907 году он потратил 500 долларов (эта сумма примерно равна нынешним 12 500 долларам) на строительство девятиметрового домика недалеко от города Сан-Антонио, где он жил, и называл его «Мой памятник» ("My monument”). Внутри он разместил наклонные полки и тряпочки с пометом летучих мышей, надеясь привлечь маленьких жильцов знакомым запахом.

Домик пустовал, и в 1910 году Кэмпбелл снова потратился, чтобы усовершенствовать жилище, а затем в отчаянии поймал и разместил в домике 500 летучих мышей в надежде, что постояльцам понравится убежище. Но и это не сработало. Через шесть лет домик заселили сотни воробьев, доктор расстроился и продал разобранное строение за 45 долларов. Кэмпбелл был так подавлен, что даже на время оставил семью, уехав в Западный Техас для изучения пещер, где летучие мыши жили в естественных условиях.

Вернувшись, воодушевленный доктор вновь взялся за свой проект, выбрав новое место возле озера Митчелл (Mitchell's Lake) в десяти милях от Сан-Антонио. Это было идеальное место для размножения комаров. Их там обитало так много, что фермеры даже иногда бросали свои посевы, коровы давали мало молока, куры не откладывали яиц.

Чертеж насеста для летучих мышей из патента, зарегистрированного Чарльзом Кэмпбеллом 1 марта 1910 года. Слева — общий вид. Справа — в разрезе. 1 — опорные столбы; 3 — сборник для гуано; 4 — поворотное дно для эвакуации гуано; 8 — отверстия для входа и выхода летучих мышей; 10 — полки-насесты для животных; 11 — крыша; 15 — трубка, через которую можно подать дезинфицирующие средства; 16 — дверь, через которую можно войти, чтобы помочь упавшим вниз зверькам и вернуть их на полки. Рисунки с сайта texashistory.unt.edu

Весной 1911 года Кэмпбелл построил новую башню и заодно обследовал семьи местных жителей: из 87 человек 78 были заражены малярией. Несколько месяцев доктор не трогал домик и 4 июля он наконец решил проверить свое детище. В 19:20 он наблюдал за колонией летучих мышей, которая покидала его башню целых пять минут!

Слева — дом для летучих мышей, построенный Чарльзом Кэмпбеллом на берегу озера Митчелл, недалеко от города Сан-Антонио. Это была уже вторая башня Кэмпбелла, ее строительство было завершено 2 апреля 1911 года. Справа — домик изнутри: внизу — яма, заполненная мышиным гуано; на стене — полки для «летнего» насеста; над наклонными полками видны темные щели, ведущие в другие части летнего насеста. Фотографии сделаны 10 января 1919 года. фото из статьи: Tracy I. Storer, 1926. Bats, Bat Towers and Mosquitoes

Кэмпбелл был так рад удачному эксперименту, что его посетила еще одна гениальная идея — с помощью громких и неприятных звуков для летучих мышей (а именно — какофонии различных музыкальных инструментов) он стал выгонять колонии рукокрылых из соседних заброшенных строений, чтобы окончательно победить малярию там, где построил башню. Если первый раз он наблюдал за вылетом колонии из домика пять минут, то после его «концертов» возле других убежищ летучих мышей и их переселения в его домик колония покидала свой насест уже более двух часов!

За четыре года заболеваемость малярией рядом с озером Митчелл снизилась с 89% до 0%, коровы стали давать молоко, а фермеры спокойно работали на полях. Люди больше не болели. Благодаря Кэмпбеллу летучих мышей даже запретили убивать, введя за это штраф от 5 до 200 долларов. Вскоре башня стала местной достопримечательностью и рядом с ней установили скамейки для наблюдения за вечерним вылетом 250 тысяч летучих мышей.

Всего было построено 16 башен, в них обитали два вида летучих мышей — пещерные ночницы (Myotis velifer) и бразильский складчатогуб (Tadarida brasiliensis). Летучие мыши из домика на озере Митчелл не только боролись с малярийными комарами, но и приносили дополнительную пользу в виде более чем двух тонн удобрения ежегодно.

В 1918 году урожай гуано летучих мышей на озере Митчелл составил более 1800 кг. На фото — Чарльз Кэмпбелл отправляет телегу, груженную удобрением, на рынок. фото с сайта expressnews.com

В 1919 году доктор Кэмпбелл был номинирован на Нобелевскую премию в области медицины, а в 1925 году написал книгу «Летучие мыши, комары и доллары» (Bats, Mosquitoes and Dollars), которая вышла с предисловием известного канадского писателя и художника-анималиста Э. Сетон-Томпсона. Две большие главы этой книги были посвящены оспе, которой болело тогда беднейшее население Мексики и Техаса, и постельным клопам (Part III: Bedbugs and Smallpox) как причине передачи этой болезни (через фомиты, в роли которых выступала постель больного), а также стрекозам как лучшим друзьям человека среди насекомых (Part II: Observations on Dragon Flies Man's Best Friends In The Insect World), поскольку стрекозы, как и лучшие друзья человека летучие мыши, истребляют комаров.

К сожалению, башни, построенные самим Кэмпбеллом, не сохранились. В 1950-е годы Техас охватила эпидемия бешенства, и летучих мышей, как переносчиков этой болезни, исключили из списка охраняемых видов. Из 16 домиков осталось всего три — два на частных территориях в Техасе и один во Флориде, в котором летучие мыши никогда не жили.

Две дошедшие до XXI века башни, построенные по чертежам доктора Кэмпбелла. Слева — башня в округе Кендалл в Техасе, построенная в 1918 году (см. Hygieostatic Bat Roost). фото с сайта en.wikipedia.org. Справа — башня во Флориде, построенная в 1929 году (см. Sugarloaf Key Bat Tower). В 2017 она была разрушена ураганом Ирма. фото с сайта en.wikipedia.org

Но дело Кэмпбелла не забыто. Сегодня во многих городах и странах люди строят и вешают компактные домики для летучих мышей, заботясь о своих маленьких рукокрылых соседях (см. картинку дня Домик для летучих мышей).

Муниципальный насест для летучих мышей, возведенный Городским советом Сан-Антонио; снимок сделан 17 марта 1916 года. фото с сайта en.wikipedia.org. Оригинал фото — на сайте Библиотеки Конгресса США.

Анна Сорокина