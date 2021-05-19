Отцовская забота у млекопитающих

На этом фото , сделанном в перуанской Амазонии (см. Peruvian Amazonia), вы видите самца медного прыгуна (Plecturocebus cupreus) с детенышем. Прыгуны необычны, во-первых, тем, что они моногамны, а во-вторых — тем, что основную часть заботы о детенышах у них берут на себя самцы. Среди млекопитающих и то, и другое большая редкость.

Прыгуны — большая группа южноамериканских обезьян из семейства саковых (Pitheciidae), куда также входят саки и уакари. Согласно последним классификациям, прыгуны относятся к трем родам — Callicebus, Cheracebus и Plecturocebus, — в которые входит около 35 видов. Прыгуны населяют широкий ареал от предгорий северных Анд до бразильского атлантического леса. Это небольшие лесные обезьянки с массой тела в среднем около килограмма. Питаются они плодами, насекомыми и листьями и внешне ничем особенно не выделяются. Примечательны же они своей социальной организацией и системой заботы о потомстве.

Медный прыгун ест плод инги съедобной (Inga edulis) из семейства бобовых. фото Софьи Долотовской, Перу, 2018 год

У прыгунов самец берет на себя все виды заботы о потомстве, которые ему доступны, — то есть всё, кроме кормления молоком. В отличие от большинства других приматов, у которых детенышей носят на спине или на животе матери, у прыгунов это делают отцы. Самцы же играют с детенышами, делятся с ними едой и проводят с ними большую часть времени — в то время как самка занимается своими делами и приближается к детенышу только чтобы его покормить. Поэтому в случае опасности маленький прыгун, уже научившийся ходить самостоятельно, в первую очередь бросается к папе, а не к маме.

Самец прыгуна с детенышем на спине. фото Софьи Долотовской, 15 сентября 2018 года

Для млекопитающих такая отцовская забота — огромная редкость. У большинства (больше 90%) видов самки заботятся о потомстве в одиночестве. Когда в 1974 году самцовую заботу о потомстве обнаружили у полосатых мангустов (Mungos mungo), эта новость казалась настолько удивительной, что была опубликована в журнале Nature. И если сама по себе забота самцов о детенышах нечасто встречается у млекопитающих, то случаи, когда самцы заботятся больше самок, можно назвать исключительными. Интересно, что сразу несколько из них встречаются у обезьян Нового Света, или широконосых обезьян (Platyrrhini). Помимо прыгунов, такую исключительную заботу о детенышах проявляют ночные обезьяны (род Aotus) из семейства капуциновых (Cebidae) и тамарины и мармозетки из семейства игрунковых (Callitrichidae).

Эти примеры — хорошая иллюстрация того, с какими типами социальной организации и системы размножения чаще всего ассоциировано проявление самцовой заботы о потомстве. Ночные обезьяны, как и прыгуны, живут парами: группа у них включает всего одну пару и ее потомков, которые остаются на родительской территории до полового созревания. Пары формируются на всю жизнь, до смерти одного из партнеров. Отношения между партнерами исключительно нежные: они почти всё делают вместе, поют по утрам дуэтом, сообщая соседям о занятой территории, часами сидят прижавшись друг к другу и обнявшись хвостами и почти никогда не проявляют друг к другу агрессии.

Кроме того, по меньшей мере некоторые прыгуны и некоторые ночные обезьяны генетически моногамны — то есть не только живут парами, но и спариваются исключительно внутри этих пар, что тоже огромная редкость среди млекопитающих. Что касается тамаринов и мармозеток, то у них кооперативная система размножения: в группе, как правило, несколько самцов и самок, и все самцы спариваются с одной доминантной самкой. В некоторых случаях все спаривания монополизирует один из самцов, и тогда получается почти моногамия. О детенышах, которые рождаются у доминантной самки, заботятся все самцы сообща: носят их на спине и делятся с ними едой (правда, у тамаринов и мармозеток, в отличие от прыгунов и ночных обезьян, во всем этом участвуют и самки тоже).

Софья Долотовская рассказывает (по-английски) о своей работе по изучению генетической моногамии медных прыгунов

Именно эти системы размножения — моногамия и кооперативное размножение — наиболее часто ассоциированы с заботой самцов о детенышах. В случае моногамии, как у прыгунов и ночных обезьян, это связано с высокой уверенностью самцов в своем отцовстве, которая побуждает их заботиться о детенышах. В случае же кооперативного размножения, как у тамаринов и мармозеток, работает обратный механизм: поскольку ни один самец не уверен наверняка, что именно он отец детенышей, ему выгоднее участвовать в их воспитании на всякий случай — то есть на случай, если в них всё-таки есть его гены.

В свою очередь, забота самцов о детенышах формирует цикл положительной обратной связи. Во-первых, самки с большей вероятностью остаются с теми самцами, которые хорошо заботятся об их детенышах. А во-вторых, благодаря помощи самца самки тратят меньше энергии на потомство и быстрее возвращаются к следующему циклу размножения после беременности и лактации — а значит, могут родить в общей сложности больше детенышей. В конечном итоге повышается репродуктивный успех как самок, так и самцов.

фото Софьи Долотовской, Перу, 15 сентября 2018 года.

Софья Долотовская