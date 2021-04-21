На этой реконструкции титанофон (Titanophoneus, в переводе с греческого «титанический убийца»), крупный хищный диноцефал среднего пермского периода, только что успешно задрал амфибию трифозуха (Tryphosuchus) и готовится полакомиться свежим мясом. Казалось бы, типичный хищный диноцефал, похожий на огромного голого варана с «собачьими» зубами. Однако с ним связана одна любопытная история, которая в очередной раз доказывает, что, давая имена вымершим животным, палеонтологи ошибались, ошибаются и будут ошибаться, по крайней мере до тех пор, пока не изобретут машину времени!

Увы, но окаменевшие остатки древних животных — плохие рассказчики, и мы можем перерыть всю планету в поисках костей, но так и не выяснить, как выглядело то или иное существо в молодости или чем отличались самцы от самок. Как следствие, в любых наших реконструкциях будет сохраняться элемент неопределенности, и даже самые маститые палеонтологи смогут лишь с некоторой долей вероятности говорить о том, что нанотираннус (Nanotyrannus lancensis) на самом деле никакой не «карликовый тираннозавр», а подросток тираннозавра рекса, что представители «родов» Triceratops, Torosaurus и Nedoceratops — это возрастные стадии одного и того же рода рогатых динозавров, а титанофон и его гигантский «родственник» долиозавриск (Doliosauriscus) — всего лишь молодой титанофон и его гораздо более зрелый соплеменник.

Справедливости ради, этой же точки зрения придерживался и первооткрыватель титанофона, палеонтолог и писатель Иван Антонович Ефремов, в 1938 году описавший обнаруженные в медистых песчаниках Татарстана кости: разломанный череп «долиозавриска» он приписал «большому старому самцу» титанофона, при этом специально подчеркнул принадлежность обоих образцов к одной форме. Путаница началась двадцать лет спустя, когда в 1958 году Юрий Александрович Орлов (палеонтолог, именем которого назван Палеонтологический музей в Москве) описал череп «старого самца» в качестве голотипа нового рода и вида хищных диноцефалов, получивших название «долиозавров» (Doliosaurus). Впрочем, довольно скоро выяснилось, что палеонтологи и тут опоздали: имя «хитрой ящерицы» уже стало синонимом рода жабовидных ящериц (Phrynosoma), после чего гигантского диноцефала с черепом полуметровой длины переименовали в долиозавриска, что переводится как... «маленькая хитрая ящерица»!

Под таким не слишком почетным именем он пробыл довольно долго, и лишь сравнительно недавно ряд палеонтологов, в числе которых Михаил Феодосьевич Ивахненко, начали высказывать мнение, что отличий между титанофоном и долиозавриском недостаточно, чтобы выделять последнего в особый род, а примечательные шишковидные разращения на черепе гиганта — это лишь возрастные изменения, наподобие «рогов» эстемменозухов (см. картинку дня Коронованный «крокодил»).

Часть скелета старой особи титанофона, или «долиозавриска», из коллекции Палеонтологического музея РАН. Обратите внимание на шишковидные разрастания на лбу и над глазами животного. фото с сайта age-of-mammals.ucoz.ru

Поверхность этих «шишек» испещрена бороздками, оставленными крупными кровеносными сосудами, и из-за этого применение животными своих толстых черепов в качестве турнирного оружия выглядит крайне маловероятным: любая травма от слишком сильного удара головой могла привести к обильному кровотечению. Куда вероятнее, что эта своеобразная структура, как и вычурные эстемменозуховые «рога», служила для отведения лишнего тепла, позволяя диноцефалу не перегреваться в субтропическом климате — ведь в среднем пермском периоде Татарстан располагался на широте современного Алжира! «Шишки» также могли использоваться для демонстрации — наверняка при возбуждении они наливались кровью и взбухали, как гребень у современного петуха, — и просто для защиты глаз, особенно когда неуклюжий титанофон углублялся в заросли прибрежных хвощей.

Впрочем, вряд ли эти животные часто появлялись на сухой земле: судя по общему строению скелета (на удивление изящного для такой огромной головы) и, что важнее, слабо окостеневшим эпифизарным областям конечностей, титанофон был полуводным хищником (то есть при жизни вряд ли на хрящевые эпифизарные части приходилась большая нагрузка), наподобие современных крокодилов. Плавал он, правда, не так проворно — хвост у него был самый обычный, «сухопутный», и грести приходилось лапами, в основном совершая лишь резкие и сильные рывки за добычей, тогда как оставшееся время он либо выжидал в засаде, либо неторопливо исследовал береговую линию в поисках неосторожной амфибии или соблазнительной падали. Свою добычу титанофон разрывал на куски с помощью мощных передних зубов: и резцы, и клыки у него были крупными и снабженными зазубренными кантами — тогда как заклыковые зубы служили в основном для удержания пищи во рту и не годились для жевания. Судя по местам прикрепления мышц нижней челюсти, укус этого животного был довольно слабым, но этот анатомический недостаток с лихвой компенсировался мощной шейной мускулатурой и наличием режущих клыков, оставлявших на теле жертвы глубокие кровоточащие раны.

Реконструкция молодого (1) и взрослого (2) титанофонов (Titanophoneus potens). Рисунок Дмитрия Богданова с сайта en.wikipedia.org

Возможно, чем-то способ охоты титанофона напоминал повадки современного комодского варана (Varanus komodoensis), который способен добывать животных, в 5–10 раз превосходящих его по весу: атакуя из засады, варан стремится повалить добычу на землю, хватая ее за ноги или ударяя хвостом, после чего умерщвляет, кусая в область шеи или брюха. Как и у титанофона, сила укуса варана меньше, чем у сопоставимых по размеру современных рептилий, поэтому при охоте он не стремится удержать сопротивляющуюся добычу в пасти, подобно крокодилу, а применяет свою голову наподобие ручной пилы: вцепляясь в жертву своими зазубренными зубами, использует мощную шею и сильные конечности, чтобы буквально вырезать кусок плоти из ее тела. Титанофон же, обладающий мощным черепом и прочными клыками, был еще лучше приспособлен для умерщвления крупных животных, так что в его присутствии не стоило чувствовать себя в безопасности ни гигантским растительноядным диноцефалам улемозаврам (Ulemosaurus), ни амфибиям, ни даже его сородичам — ведь среди таких примитивных хищников каннибализм наверняка был самым обычным делом.

Старая особь титанофона («долиозавриск») у туши мертвого улемозавра. Рисунок Дмитрия Богданова с сайта ru.wikipedia.org

Помимо типового вида титанофона, Titanophoneus potens, обнаруженного в окрестностях села Ишеево (Апастовский район, Татарстан), известны еще два вида этих животных: Titanophoneus adamanteus был описан в 1958 году по почти полному черепу и фрагментам других черепов, найденных на западе Оренбургской области, а остатки Titanophoneus rugosus — фрагмент угловой кости нижней челюсти, часть скуловой дуги и фланг крыловидной кости (см. Pterygoid bone) — попали в руки ученых из окрестностей деревни Бутлеровка, расположенной примерно в ста двадцати километрах от Ишеева. Каких-то ярко выраженных различий между животными (как это было, к примеру, в случае с видами эстемменозухов) выявлено не было, исключая устойчивые, то есть обнаруженные на разных черепах одного и того же вида, особенности формы костей, которые и позволили ученым выделить Titanophoneus adamanteus и Titanophoneus rugosus в отдельные виды.

Несмотря на то, что это были сравнительно примитивные диноцефалы, титанофоны оказались на удивление успешными хищниками, просуществовавшими на планете как минимум в течение трех миллионов лет. Закат их правления наступил со сменой климата, превратившего бескрайние приморские болота в «края блуждающих рек», где вода каждый год текла по новым землям, а зеленая долина превращалась в пустыню всего за несколько лет. В таких непостоянных условиях грузным полуводным хищникам, нуждающимся в многоводных, изобилующих добычей угодьях, было не выжить, и около 257 миллионов лет назад эпоха «титанических убийц» окончательно подошла к концу.

Рисунок Юрия Приймака с сайта deviantart.com.

Анна Новиковская