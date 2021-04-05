Гибридная шилохвость

Перед вами гибрид белощекой, или багамской, шилохвости (Anas bahamensis) и чилийской желтоклювой шилохвости (Anas georgica spinacauda). И встретила я его не на Багамах, и даже не в Южной Америке, а в... Москве — в парке Кузьминки, в скоплении крякв (Anas platyrhynchos) на незамерзшем кусочке реки. От белощекой шилохвости у этой птицы, конечно же, белая щека и горло, от чилийской — желтый цвет на клюве. Нетрудно догадаться, что птица родом из Московского зоопарка, на прудах которого в последнее время отмечается рост числа гибридов между разными видами уток и гусей.

Слева — чилийская желтоклювая шилохвость. фото © Mathurin Malby с сайта flickr.com, Чили, 11 октября 2018 года. Справа — белощекая шилохвость. фото © William Hull с сайта flickr.com, остров Исабела, Галапагосские острова, 8 июля 2018 года

Природный ареал белощекой шилохвости — острова Карибского моря, Галапагосские острова, Южная Америка (северное побережье, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай). Чилийский подвид желтоклювой шилохвости обитает от Колумбии на юг до Огненной Земли, в Аргентине, Бразилии, Уругвае, на Фолклендских островах. То есть их ареалы перекрываются, и теоретически утки могут скрещиваться, но более известны гибриды из зоопарков, где этих уток часто содержат вместе. Например, такой гибрид есть в зоопарке города Галле, Германия.

Гибрид белощекой и желтоклювой шилохвости в зоопарке города Галле, Германия. На заднем плане видна белощекая шилохвость. фото © Joern Lehmus с сайта birdhybrids.blogspot.com, 5 октября 2014 года

Белощекие шилохвости обитают в мангровых болотах, небольших бассейнах и лагунах с соленой или солоноватой водой, реже встречаются на пресноводных водоемах — болотах, водохранилищах, прудах. Питаются растительной пищей, а также беспозвоночными. В основном моногамные, но встречается и полигиния (когда самец спаривается со многими самками). Желтоклювая шилохвость обитает в пресноводных озерах, реках, морских лагунах. Питается водными растениями и беспозвоночными. В неволе самцы желтоклювой шилохвости спариваются не только с постоянной партнершей, но с другими, причем даже не своего вида. Так и получаются гибриды. Шилохвость в Кузьминках чувствовала себя неплохо: конкурировала за хлеб с кряквами. Правда, не всегда успешно (кряквы всё же крупнее), но посетители парка старались докинуть хлеб поближе к ней. Как-никак она — знаменитость в бёрдвотчерском сообществе.

Размерами шилохвость меньше кряквы. фото Юлии Михневич, парк Кузьминки, Москва, 6 февраля 2021 года

В 2015 году в Лосином острове встречали гибрид чилийской шилохвости и кряквы. Это был самец, с зеленой головой, характерной для брачного наряда селезня кряквы. Сезоном ранее там же видели самку чилийской шилохвости: очевидно, она согрешила с местным селезнем. В Московском зоопарке в том же 2015 году встречалась самка, гибрид чилийской шилохвости с каролинкой.

Слева — гибрид кряквы и чилийской шилохвости. фото Н. Г. Сытиной, Лосиный остров, 2015 год, из журнала Московка, Новости программы птицы Москвы и Подмосковья. №22 сентябрь 2015 года. Справа — гибрид чилийской шилохвости и каролинки, самка. фото Иннокентия Сметанина с сайта dipperman.livejournal.com, Большой пруд Московского зоопарка, 2015 год

Вообще, гибридизация — обычное явление среди птиц, но особенно она часта в отряде гусеобразные: около 63% видов замечены за образованием гибридов хотя бы с одним другим видом (и цифра доходит до 75% с добавлением межвидовых скрещиваний в неволе). В Центральной Европе чаще всего (в 60% случаев) встречаются гибриды между разными видами нырковых уток, на втором месте — межвидовые и межродовые гибриды гусей (30%), на третьем — гибриды речных уток, к которым относятся кряквы и шилохвости. Вероятно, причина такого легкого образования гибридов — в медленной скорости формирования репродуктивной несовместимости разных видов гусеобразных в ходе эволюции. Есть и другие причины: гнездовой паразитизм, внебрачные копуляции (см. Extra-pair copulation), недостаток сородичей, условия неволи.

Гнездовой паразитизм и слияние выводков — частое явление у гусеобразных. Самки подкладывают свои яйца в чужие гнезда, в том числе принадлежащие другому виду (так поступает, например, серый гусь, белый гусь, канадская казарка). Допустим, если самка серого гуся (Anser anser) подложила яйцо в гнездо канадской казарки (Branta canadensis), вылупившийся птенец запечатлеет как родителей канадских казарок и, возможно, будет рассматривать похожих на них птиц как половых партнеров. С большой вероятностью это приведет к гибридизации.

Для проверки этой гипотезы шведские ученые в 1970-х годах проводили эксперимент на исследовательской станции в 90 км от Стокгольма. В смешанной гнездовой колонии серых гусей и канадских казарок они подложили яйца серых гусей в гнезда казарок. Вылупившиеся серые гуси последовали за приемными родителями на зимовку, а по возвращении следующей весной все самки спаривались с самцами серых гусей, а 14% самцов спаривались с самками канадских казарок. Причем некоторые самцы, потерявшие партнера, образовали новую пару снова с самкой канадской казарки, то есть они запечатлели другой вид в качестве полового партнера. Слияние выводков или усыновление чужих птенцов других видов тоже могут приводить к гибридизации.

Слева — возможная схема гибридизации в случае, когда самка белолобого гуся подбросила яйца в гнездо белощекой казарки. Рисунок из статьи J. Ottenburghs et al., 2016. Hybridization in geese: a review. Справа — гибрид белолобого гуся и белощекой казарки. фото © Dave Appleton с сайта birdhybrids.blogspot.com, графство Норфолк, Великобритания, 10 февраля 2012 года

У некоторых видов гусеобразных (например, у крякв, белолобых гусей, белых гусей) случаются насильственные внебрачные копуляции. Хотя такие копуляции приводят к отцовству в менее 5% случаев, такая стратегия всё же выгодна для самца: хоть сколько-то дополнительных потомков он получит. Такие копуляции с самками другого вида могут в случае успеха привести к появлению гибридов, однако это всё же редкость. Иногда самки сами не прочь спариться с представителем не своего вида, особенно если это крупный и доминантный самец.

Приходится спариваться с кем попало и при нехватке партнеров своего вида, что нередко случается при расширении ареала, побеге птиц из неволи в природу либо при дисбалансе численности двух видов. Например, на Фолклендских островах численность желтоклювых шилохвостей примерно в десять раз меньше численности желтоклювых чирков (Anas flavirostris), что неизбежно приводит к гибридизации двух видов. В условиях неволи к образованию гибридов могут приводить сразу все вышеперечисленные факторы: и гнездовой паразитизм, и недостаток сородичей, и внебрачные копуляции.

А что же насчет плодовитости (фертильности) гибридов? Большинство гибридов между близкородственными видами фертильны, в случае дальних родственников чаще всего самцы фертильны, а самки стерильны. Стерильность самок укладывается в правило Холдейна (см. Haldane's rule), согласно которому стерильны или нежизнеспособны гибриды гетерогаметного пола (у птиц это как раз самки). Интересно, что плодовиты могут быть даже межродовые гибриды, причем обоих полов, например гибриды канадской казарки (род Branta) с белолобым гусем (род Anser).

Уникальный гибрид трех видов. Слева — пара из гибрида сухоноса (Anser cygnoides) и белого гуся (Anser caerulescens) и белощекой казаркой (Branta leucopsis) с гусенком — гибридом трех видов двух родов, Бавария, 22 июня 2008 года. Справа — подросший гусенок-трехвидовой гибрид, 26 июля 2008 года. фото из статьи D. Peter, C. Gustavsson, 2010. [url="][i][url="][i][url=https://www.semanticscholar.org/paper/Photographic-documentation-of-a-Swan-Goose-x-Snow-x-Peter-Gustavsson/1dd5fcc19c56d33303ced393b6c5f25a2e2d5d49]) — a unique three-species cross

Гибриды иногда могут получать преимущество по сравнению с родительскими видами (это называется гетерозис). В сочетании с плодовитостью это может приводить к весьма печальным последствиям. Например, кряква скрещивается с представителями 40 видов гусеобразных в дикой природе (и еще с 20 видами в неволе). Ареал кряквы постоянно расширяется, также дикие местообитания захватывают домашние утки (которые, по сути, тот же вид), кряквы всегда доминируют над другими видами, рано начинают размножаться, следовательно могут образовываться гибридные пары между селезнями кряквы и самками местных уток.

Такая гибридизация может привести к снижению численности разных аборигенных уток, что особенно тревожно в случае угрожаемых видов. Например, на некоторых островах западной части Тихого океана (Гуам, Тиниан и Сайпан) кряквы и тихоокеанские кряквы ([i]Anas superciliosa) наскрещивались до такой степени, что уже к 1940-м годам на этих островах остались только их гибриды. Похожая ситуация случилась относительно недавно в Южной Каролине (США), где остались только гибриды кряквы и глазчатой кряквы (Anas fulvigula). Гибридизация с кряквой представляет угрозу для таких исчезающих видов, как гавайская кряква (Anas wyvilliana), мадагаскарская кряква (Anas melleri) и других.

Также благодаря зоопарку в Москве периодически встречают крягарей — гибридов огаря (Tadorna ferruginea) и кряквы. Это межродовой гибрид, однако возможно, что фертильный. Огари, как известно, распространились по городу, покинув зоопарк еще в 1950-х годах. фото Анатолия Нестерова с сайта zbulvar.ru

Что же будет дальше с нашей гибридной шилохвостью? Весьма вероятно, она фертильна (это же гибрид между близкородственными видами), но с кем она размножится — с кряквами, с которыми провела зиму? Или вернется в поисках партнера в зоопарк? Поживем — увидим. Последний раз ее видели 1 марта в Люблинском парке. Если вы встретите эту утку (искать следует в Кузьминках, Царицыно, Люблино), пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

фото Юлии Михневич, парк Кузьминки, Москва, 6 февраля 2021 года.

Юлия Михневич