Пилтдаунская муха

Если присмотреться к куску балтийского янтаря на этом фото , то внутри можно разглядеть отлично сохранившуюся муху. Этот образец хранится в Лондонском музее естествознания. Он датирован эоценом (около 38 млн лет) и является абсолютно уникальной окаменелостью — не только потому, что не существует другой такой находки, но и потому, что окаменелых мух в целом крайне мало: насекомые достаточно плохо сохраняются.

Точная дата находки неизвестна, но впервые этот янтарь упоминается в 1850 году в списке коллекций немецкого энтомолога Фридриха Лёва. Лёв был ведущим специалистом своего времени в области изучения двукрылых и отличался классической немецкой точностью и скрупулезностью в своих исследованиях. В 1922 году Лондонский музей естествознания приобрел 300 экземпляров янтаря из коллекции Лёва, в том числе этот с мухой. Еще примерно через 40 лет янтарь попал в руки уже другому немецкому энтомологу — Вилли Хеннигу, который известен нам как создатель кладистики. Изучив насекомое, он определил его как представителя ныне здравствующего и распространенного вида Fannia scalaris. Вид этот описал еще в 1794 году Иоганн Фабриций, ученик Карла Линнея и один из ученых, стоявших у истоков энтомологии. Эта муха не была к тому моменту известна по ископаемым остаткам.

Образец современного представителя вида Fannia scalaris. Этот вид, как и другие представители семейства Fanniidae, используется в судебной энтомологии: личинки этих мух развиваются в трупах. фото с сайта en.wikipedia.org

По забавному совпадению, статья Хеннига была опубликована 1 апреля 1966 года, являясь при этом серьезной научной работой, которую много раз цитировали другие исследователи в последующие десятилетия. Отчасти благодаря достаточно популярной статье (более 100 ссылок) американского палеонтолога и эволюционного биолога Стивена Стэнли (Steven M. Stanley) «Скорость эволюции» (“Rates of evolution”) это насекомое стало известно как классический пример эволюционного стазиса (существования вида в течение геологического времени в фенотипически неизменном состоянии). Муха в янтаре упоминается также в очень высоко цитируемом (более 600 ссылок) исследовании «Разнообразие насекомых в палеонтологической летописи» (“Insect diversity in the fossil record”), опубликованном в июле 1993 года в журнале Science.

К осени 1993 года этот признанно уникальный и достаточно популярный образец был снят с экспозиции для дополнительного изучения. Его проводил молодой куратор Энди Росс (Andrew Ross), а новые данные об этом интригующем двукрылом должны были стать частью его кандидатской диссертации. Росс занимался тогда только начавшей набирать популярность темой ископаемой ДНК, привлекшей внимание широкой публики летом того же года благодаря выходу первой части фильма «Парк юрского периода». Он хотел сделать то же самое, что и ученые из фильма, — извлечь древнюю ДНК, но не воскрешать существо, а только (в случае успеха) разобраться, что же поменялось в геноме этого внешне неизменного вида.

И всё было хорошо, но в один из обыденных рабочих дней лампа микроскопа, за которым работал Энди, слишком сильно нагрела предметный столик, на котором лежал образец. Это обыденная ситуация: во многих микроскопах в системах освещения используются лампы накаливания, и некоторые металлические части прибора за долгие часы работы греются так, что можно поджарить яичницу. Как правило, такие части больше опасны для самих ученых, нежели для их каменных объектов изучения, но не в случае янтаря... Бесценный образец треснул. Расстроенный и напуганный Росс начал рассматривать трещину и заметил странную особенность: трещина была слишком ровной. При дальнейшем изучении выяснилось, что кусок янтаря состоял из двух частей, склеенных смолой, в полость между которыми была заложена совершенно современная муха. История попала в прессу и псевдо-окаменелость быстро окрестили «пилтдаунской мухой», по аналогии с «пилтдаунским человеком», другой известной подделкой окаменелости (ископаемого гоминида) начала XX века.

С этого ракурса хорошо видна полость, в которую заключена муха. фото с сайта nhm.ac.uk

Научное сообщество было крайне разочаровано, потому что в одночасье оно потеряло 40 миллионов лет истории мух: других аналогичных окаменелостей на тот момент известно не было. К счастью, сейчас ситуация меняется, появляются новые находки (о находке мухи возрастом 47 млн лет см. новость Перед смертью эоценовая муха поела пыльцы прибрежных растений и запила цветочным нектаром, «Элементы», 17.03.2021), а пробелы в истории эволюции мух заполняются. С Энди Россом же тоже всё дальше было хорошо. Он успешно защитил диссертацию (но уже по ископаемым тараканам) и сейчас курирует палеонтологическую коллекцию Национального музея Шотландии, многие из его последних публикаций посвящены также животным из янтаря, но уже бирманского (см. сюжет новостей и картинок дня Дары бирманского янтаря).

Кто подделал муху, так и остается тайной: был ли это безымянный торговец, обведший Лёва вокруг пальца, сам ли Лёв или даже Хенниг, первоапрельская шутка которого зашла слишком далеко. Но так или иначе, «пилтдаунская муха» морочила голову ученым почти 150 лет, больше, чем какая-либо другая поддельная окаменелость в истории науки.

фото с сайта Музея естествознания в Лондоне nhm.ac.uk.

Кирилл Власов