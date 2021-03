Семипалый каренит

На рисунке изображен каренит украшенный (Karenites ornamentatus) — единственный представитель рода каренитов, некрупный хищный тероцефал, которого можно было встретить в речных долинах на территории современной Кировской области в позднем пермском периоде. На первый взгляд животное не выглядит особенно интересным, однако оно, вероятно, является одним из наиболее древних свидетельств того, что и у предшественников млекопитающих — терапсид — в строении скелета присутствовали различные рудиментарные органы (как крылышки у птицы киви, миниатюрные тазовые кости кита или человеческий копчик), доставшиеся им от еще более далеких предков. Речь идет о дополнительных пальцах на обеих передних лапах каренита, превращавших вполне типичную пятипалую конечность наземного четвероногого в куда более вычурный семипалый вариант!

Остатки каренита описал в 1995 году выдающийся российский палеонтолог Леонид Петрович Татаринов. Он назвал этого тероцефала в честь Карена Евгеньевича Богачева — руководителя московского кооператива «Каменный Цветок», который в 1989–1991 годах занимался геологическими раскопками в окрестностях кировского городка Котельнич. С финансированием дела тогда обстояли неважно, поэтому часть найденных окаменелостей и минералов — наиболее массовые и не представляющие интереса для науки образцы — продавалась за рубеж, а на вырученные деньги ученые закупались всем необходимым для продолжения работы. К счастью, обнаруженный в 1991 году каренит не попал ни в категорию «массовых» (не был найден ни один полный скелет), ни уж тем более «безыинтересных», а потому угодил не в иностранный музей и не в частные руки, а в Палеонтологический институт РАН, после чего официальное описание нового рода пермских терапсид стало известно всему научному миру.

Реконструкция черепа каренита. Обратите внимание на ямки на верхней челюсти — благодаря такой скульптурности костей черепа каренит и получил видовое название «украшенный». Рисунок из статьи М. Ф. Ивахненко, 2011. Permian and Triassic Therocephals (Eutherapsida) of Eastern Europe

В строении скелета каренита наблюдается ряд необычных черт, конвергентно схожих с аналогичными чертами у рептилий. Большинство этих особенностей касается строения запястий и предплюсн, однако одна из самых необычных (и наиболее заметных) особенностей связана с количеством пальцев на передних лапах животного — их число на две единицы превышает общепринятую норму в пять пальцев. Правда, так сразу этого можно и не заметить: два дополнительных пальчика, предбольшой (praepollex) и постмизинец (postminimus), относительно невелики (пусть даже в предбольшом целых две фаланги!) и при жизни наверняка были скрыты под кожей и мышцами, подобно грифельным косточкам у лошади. Вот только у лошади такие пальцы — настоящий рудимент и источник незваных болячек вроде хронического периостита, тогда как развитие их у каренита (если это, конечно, был видовой признак, а не аномальная особенность конкретно этой особи) оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

В конце концов, пентадактилия (см. Pentadactyly) — предковое для всех современных позвоночных наличие пяти пальцев на конечностях — более или менее устоялась среди четвероногих еще в раннем каменноугольном периоде, за сто миллионов лет до появления каренита, и хотя среди амфибий и рептилий обладателей «лишних» пальцев во все времена было не так уж мало, внутри нашей эволюционной линии они встречаются довольно редко (напомним, что тероцефалы, к которым принадлежит каренит, — сестринская группа по отношению к прямым предкам современных млекопитающих). Среди современных млекопитающих они тоже есть — например, у грызунов из рода капских пескороев (Bathyergus) в кисти присутствует шестой палец, постмизинец, а у долгоногов (Pedetes) предбольшой палец еще и снабжен когтем! Однако у большинства представителей нашего класса, в числе которых находится и человек, такие рудименты появляются только на ранних стадиях эмбрионального развития, после чего благополучно превращаются в косточки запястья.

Прорисовки посткраниального скелета каренита: А — правая кисть сверху (Prepol. — предбольшой палец, Pm. — постмизинец), Б — правая задняя конечность, В — «панцирный щиток». Рисунок из статьи L. P. Tatarinov, 2004. The postcranial skeleton of the Late Permian Scaloposaurian Karenites ornamentatus (Reptilia, Theriodontia) from the Kirov Region

Еще одной интересной особенностью каренита считалось наличие «спинного панциря» — непарного ряда широких кожных окостенений, пролегающего вдоль позвоночника. Если бы это было так, маленький тероцефал стал бы первым среди ископаемых синапсид обладателем наружной брони, которой сегодня могут похвастаться броненосцы и панголины. Но, как это нередко бывает в палеонтологии, изначальная трактовка необычных костных образований не подтвердилась: при повторном изучении оригинальной окаменелости выяснилось, что «спинные щитки» на деле являются смещенными фрагментами надгрудинника — особой непарной кости, которая из всех современных млекопитающих присутствует только у однопроходных, тогда как у сумчатых и плацентарных ее функции выполняет схожая по форме, но отличная по происхождению грудина.

В остальном же каренит был не особенно примечательным животным, а уж на фоне своего знаменитого современника и земляка горыныча (см. Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов Вятки, «Элементы», 20.06.2018) смотрелся и вовсе карликом: длина его черепа составляла всего около 9,5–10 сантиметров, а общая длина тела оценивается в районе полуметра. В целом тероцефал напоминал этакого безухого большеголового хорька, возможно даже покрытого редкой шерстью — ведь у более поздних терапсид она уже определенно была (см. картинку дня Копролиты и великое вымирание). Предполагается, что это было полуводное или околоводное животное, обитавшее в густых прибрежных зарослях; возможно, образом жизни каренит чем-то напоминал современных норок. Питался он относительно мелкой добычей (судя по строению зубов — разнообразными беспозвоночными) и, скорее всего, одинаково эффективно мог находить себе пропитание как в воде, так и на суше.

Реконструкция внешнего вида каренита. Рисунок Дмитрия Богданова из его книги «Звероящеры и другие пермские монстры»

К сожалению, несмотря на относительно хорошую сохранность, до сих пор были обнаружены только фрагменты скелета каренита, из-за чего некоторые особенности его строения (например, точный размер) всё еще остаются под вопросом. Во многих отношениях это было причудливое животное, сочетавшее как архаичные, так и довольно специализированные черты строения: хорошо развитые нёбные зубы — с трехвершинными заклыковыми зубами, приспособленными для питания панцирной добычей, а несросшиеся элементы шейных позвонков — с формированием особого «слухового аппарата» нижней челюсти.

Ничего особо странного в этом «химеризме» нет — скорее уж он является нормой почти для всех видов ископаемых животных, у которых, к примеру, примитивный мозг может сочетаться с высокоспециализированной зубной системой — однако именно из-за этого довольно трудно оценить положение каренита на эволюционной лестнице. Всего лишь глядя на этого маленького тероцефала и его странные пальцы на передних лапах, кем нам стоит его считать — потомком особой семипалой линии развития синапсид? Генетическим уродцем с внезапно проявившимся атавизмом? Ответы на эти вопросы, увы, всё еще покоятся в глубинах земли.

Рисунок © Smokeybjb с сайта ru.wikipedia.org.

Анна Новиковская