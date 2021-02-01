Художница превращает морские раковины в произведения искусства

Мэри Кенион из Калифорнии создает настоящие произведения искусства из обычных морских раковин. С помощью декупажа она переносит на внутреннюю часть раковин красивые рисунки, а затем вручную расписывает мелкие элементы. Ракушки она также украшает драгоценными камнями, металлами и стразами Swarovski.