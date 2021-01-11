Глубоководная живопись

На этом рисунке изображен обыкновенный хаулиод (Chauliodus sloani), охотящийся на мальков луны-рыбы (Mola mola). Хаулиоды — это глубоководные рыбы из отряда стомиеобразных, или иглоротов (Stomiiformes), с крупным ртом и длинными тонкими зубами, напоминающими змеиные, за что по-английски их называют viperfish — «рыба-гадюка». У этих рыб длиной порядка 30 см на боку есть пигментированные участки с одним или несколькими небольшими фотофорами (на рисунке это фиолетово-розовые пятна на нижней челюсти). Хаулиоды встречаются в тропических и умеренных водах на глубине 500–1000 метров, питаются в основном ракообразными и мелкими рыбками — в том числе мальками луны-рыбы, как на рисунке. Мальки луны-рыбы отличаются от взрослых особей не только размером (длина взрослой луны-рыбы может достигать трех метров), но и внешним видом. Только появившиеся на свет мальки имеют длину несколько миллиметров и похожи на рыб-ежей: шипы располагаются по всем сторонам тела для защиты от хищников.

Но интересны даже не столько рыбы, сколько то, как их удалось запечатлеть. Эта картина была сделана американской художницей-натуралисткой немецкого происхождения Эльзой Бостельман (Else Winkler von Roeder Bostelmann) при весьма необычных обстоятельствах. Художницу нанял известный натуралист Уильям Биб (William Beebe), который со своим товарищем Отисом Бартоном с 1929 года совершал погружения в спроектированной Бартоном батисфере «Век прогресса» — первом глубоководном обитаемом аппарате. Именно эта батисфера 15 августа 1934 года первая в мире опустилась с людьми на борту на глубину 923 метра в районе Бермудских островов.

Уильям Биб (слева) и Отис Бартон (справа) рядом с батисферой «Век прогресса» на барже «Реди» («Ready»). фото с сайта sites.google.com

А спустя 15 лет, в 1949 году, усовершенствованный аппарат бентоскоп (см. Benthoscope) побил этот рекорд, опустившись на глубину 1375 метров (пилотом тогда был только Отис Бартон). Батисфера не могла самостоятельно перемещаться, ее погружали на тросе, поэтому со второй половины XX века ее сменили более современные самоходные аппараты — батискафы, которые позже были вытеснены более мобильными глубоководными автономными аппаратами (например, ГОА «Мир»).

Хаулиод, снятый у берегов Сицилии глубоководным аппаратом исследовательского судна «Наутилус» (EV Nautilus) в ноябре 2011 года. Хорошо заметен длинный луч первого спинного плавника

Но в 30-х годах XX века батисфера стала уникальным событием, и каждое ее погружение приводило в восторг и ставило новые рекорды. Кроме того, на борту был натуралист Уильям Биб, который вглядывался в иллюминаторы и пытался увидеть всех обитателей глубин до 1000 метров. В то время фотографировать под водой на большой глубине вне батисферы было невозможно, а изнутри качество фото было недостаточным, но исследователям просто необходимо было запечатлеть всё то, что они увидят. Поэтому была придумана следующая схема действий. В батисферу с баржи «Реди» был проведен телефон, на одном конце которого был Уильям Биб в глубоководном аппарате, а на другом конце — телефонистка Глория Холистер, которая передавала команды экипажу судна и дословно записывала всё, что описывал ей натуралист. После погружения Биб добавлял дополнительные подробности и даже по памяти набрасывал скетчи, пока ничего не забыл. И потом Эльза Бостельман по записям и под чутким руководством ученого создавала изображения глубоководных существ. Чтобы изображения получались реалистичными, художница стремилась понять, как объекты искажаются под водой, поэтому в водолазном шлеме опускалась на небольшую и безопасную глубину (примерно 7,6 метров) и делала там зарисовки местной фауны масляными красками, которые не смешиваются с водой. Рисовать в батисфере было невозможно: три человека в нее просто не помещались; кроме того, часть времени в батисфере было темно, так как прожектор быстро нагревался и его включали только периодически. Жители Бермудских островов, где проходила экспедиция, называли мастерскую Эльзы Бостельман «домом магии».

Так Эльза Бостельман изобразила свою подводную живопись. Слева — синяя рыба-попугай (Scarus coeruleus), которую чистит рыба-губан (см. картинку дня Семейный бизнес губанов-чистильщиков); в центре — художница на дне моря; справа — обыкновенный рогатый кузовок роет грунт в поисках еды. Рисунок из статьи E. Widder, 2016. The fine art of exploration

В погружениях также участвовал конструктор батисферы Отис Бартон. Он не сидел без дела — фотографировал через иллюминаторы. К сожалению, фотографий того времени не сохранилось, остались только фото , сделанные 15 лет спустя из бентоскопа. Зато картины Эльзы Бостельман стали революционными, так как никто до этого не видел глубоководных обитателей в их естественной среде обитания: раньше все найденные с помощью траления глубоководные животные попадали на поверхность мертвыми и зачастую из-за перепадов давления выглядели совсем не так, как живые. Так, рыбу-топорика (Argyropelecus olfersii) исследователи и сам Уильям Биб до этого никогда не видели живьем. «Я заставил Бартона быстро выглянуть, чтобы он смог убедиться в чудесном зрелище. На глубине восьмисот футов, где вода была черновато-синей, я видел группы медленно движущихся огней, и обжигающие лучи прожектора выхватывали из тьмы серебряных топориков», — писал Биб в статье для National Geographic.

Рыбы-топорики работы Эльзы Бостельман. Это небольшие рыбки длиной до 9 см с серебристо-белыми боками, блестящими на свету. На боках и брюхе находятся фотофоры — на рисунке это овальные розовые пятнышки. Изображение с сайта gallery.obs-vlfr.fr

Были и другие интересные находки. Например, удалось запечатлеть мешкорота Saccopharynx harrisoni, которого Биб открыл в 1932 году, пока работал в своей прибрежной лаборатории на Бермудах. У мешкорота, как и у родственника из того же подотряда мешкоротовидных — пеликановидного большерота (см. картинку дня Рыба-пеликан), огромные челюсти и кожистый мешок на нижней части рта. Это отражено в его родовом названии: латинское sacculus оначает «мешок», греческое ?????? — «глотка».

Большерот Saccopharynx harrisoni пожирает рыбу-фонарь Myctophum affine. На кончике хвоста виден биолюминесцентный придаток с фотофором, служащий для приманивания добычи. Рисунок Эльзы Бостельман. Изображение с сайта gallery.obs-vlfr.fr

Кроме уже известных видов Уильям Биб после погружений описал и ранее не зарегистрированных существ. Благодаря своему обширному опыту в изучении глубоководных животных, которых вытаскивали в сетях, Биб мог быстро идентифицировать многих рыб только по их световым узорам. Ученые высмеивали такую «идентификацию» и не принимали описания новых видов только по их внешнему описанию. К сожалению, скептики в отношении Биба оказались правы: ни один зарегистрированный из батисферы вид не был обнаружен до сих пор. Остались только на бумаге такие виды, как Bathysidus pentagrammus (Биб предполагал его родство с рыбами-хирургами или рыбами-бабочками) и гигантские Bathysphaera intacta.

Картины работы Эльзы Бостельман, на которых изображены описанные Бибом виды, так и не встреченные больше никем до сих пор. Слева — Bathysidus pentagrammus; справа — две особи Bathysphaera intacta кружат вокруг батисферы. Изображения с сайта gallery.obs-vlfr.fr

Тем не менее Уильям Биб внес вклад в науку именно своей деятельностью на Бермудах. 37 из 80 описанных им видов рыб считаются валидными, а в 43 научных статьях, опубликованных Бибом с 1926-го по 1952 год, описана экология и стадии развития разных глубоководных рыб.

Как-то раз известного океанолога Сильвию Эрл спросили, что вдохновило ее заниматься океанографией. Она ответила: «В аквариумах мира, какими бы прекрасными и разнообразными они ни были,... нет тех существ, которые Биб описал в своих исследованиях в 1930-х годах. И это, безусловно, меня очень вдохновляет».

Изображение с сайта gallery.obs-vlfr.fr.

Анастасия Шешукова