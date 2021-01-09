Как выглядели интерьеры древнеримской закусочной

Под конец 2020 года из Помпей пришла новость о закончившихся раскопках термополия – древнеримского заведения общественного питания для небогатых людей.

Само открытие термополия считать чем-то невероятным не стоит. Таких объектов по всему городу за два с лишним века раскопок найдено несколько десятков. Но вот прекрасно сохранившиеся фрески прилавка термополия заставили археологов отказаться от первоначального плана реставрировать лишь фасад заведения. Решено было очистить от грунта всё заведение и сделать его привлекательным объектом для туристов.

Основной объект внимания в любом термополии – это монументальная стойка, в которую по венчик утоплены пузатые горшки-долии. В таких горшках-судках приготовленная на кухне еда долго оставалась горячей безо всякого подогрева. Сторону прилавка, обращённую к покупателю, владельцы харчевен обычно старались украсить росписями. Только археологам нечасто доставались эти свидетельства народного интерьерного дизайна. Поэтому термополий на улице Серебряной Свадьбы в Помпеях в некотором роде действительно особенное открытие.

Какими же картинами расписал владелец помпейской «пиццерии» свой прилавок? Первое, что приходит в голову – еда. И действительно, на одной стороне длинного фасада с изломанной геометрией изображена сценка из самого заведения – стойка с горшками, наверняка наполненными горячей едой, целая батарея амфор и разносчик. Над всей этой суетой подвешены кувшины и прочие полезные вещи.

Другая секция прилавка украшена изображениями уток и петуха. При этом петух жив и здоров, а вот тушки уток лежат на столе, готовые к разделке. В одном из горшков в прилавке археологи обнаружили следы блюда, которое подавали в этом заведении в последний день Помпей. Судя по свиным, козьим, рыбьим и (надо же!) утиным косточкам, а также остаткам наземных улиток, наваристое должно было быть кушанье.

Рядом с птицами в отдельной рамке художник поместил изображение пса. Крупная чёрная собака с вытянутой мордой и острыми ушами в ошейнике привязана за поводок у стены. Она довольно упитанна и не выглядит несчастной. Похоже, художник знал модель или, по крайней мере, нередко видел таких собак. Пёс написан в несколько импрессионистской манере – широкими мазками он запечатлен со слегка приоткрытой пастью переминающимся с лапу на лапу. И вновь историческая реальность идёт рука об руку с искусством: в углу термополия археологи раскопали полный скелет собачки. В отличие от нарисованного, этот пёс был собакой-компаньоном типа левретки.

И последняя картина на прилавке была явно самой представительной. Во-первых, она занимала бОльшую по сравнению с остальными площадь. Во-вторых, её сюжет вообще не связан с заведением общественного питания. На фоне насыщенного синего цвета изображена сидящая верхом на морском коне-гиппокампе водная нимфа-нереида. В левой руке она держит золотую лиру. Всадницу сопровождают две рыбы.

Кто знает, что значила для хозяина термополия эта картина. Может быть, она была связана с названием заведения, или он просто любил море. А может быть, харчевня была знаменита подачей блюд из морепродуктов и местных рыб. В любом случае, на украшение торгового зала своего скромного «фастфуда» он явно не поскупился, и эти фрески наверняка имели успех у публики. Спустя две с лишним тысячи лет оценить их предстоит современным посетителям археологического парка Помпей.