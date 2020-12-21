Красавец на фото с черным телом и яркими красными надкрыльями — жук-жираф (Trachelophorus giraffa) из семейства трубковёртов (Attelabidae). Найти его можно исключительно во влажных тропиках на северо-востоке острова Мадагаскар. Trachelophorus в переводе с греческого означает ‘с длинной шеей’, giraffa понятно и без перевода. Длинная «шея», давшая название жуку, — это непропорционально вытянутые переднеспинка и головотрубка. У жирафов-самцов шея в 2–3 раза длиннее, чем у самок (на фото как раз самец).

Самец (слева) и самка жука-жирафа. фото © Pere Soler с сайта flickr.com, Мадагаскар, 30 сентября 2010 года

Хотя этот жук — самый большой из известных представителей семейства и может достигать в длину 25 мм, найти его среди тропической растительности может быть непросто, если не знать одной детали: эти жуки неразрывно связаны с двумя видами кустарников — Dichaetanthera arborea и Dichaetanthera cordifolia из семейства меластомовых (Melastomaceae). Их листья поедают личинки жуков-жирафов. Предполагают, что и взрослые насекомые питаются соком этих растений, но исследований на это счет не проводилось.

Самец жука-жирафа, «шея» — это удлиненная головотрубка и переднеспинка. фото © Eugenijus Kavaliauskas с сайта flickr.com, национальный парк Ранумафана, Мадагаскар, август 2018 года

Свою длинную шею самцы применяют в борьбе за право спариться. Ареной для борьбы служит лист Dichaetanthera. Сражаясь за самку, жуки стремятся прогнать друг друга с листа. Победитель спаривается с самкой, после чего начинается удивительное действо. Самка с помощью ног складывает лист пополам по средней жилке и сворачивает в рулон от конца к черешку, используя ноги и длинную шею. В процессе сворачивания листа самка кладет в него одно яйцо так, что оно оказывается в самой серединке рулона, на изготовление которого ей требуется около получаса. Когда лист полностью свернут, самка отрезает его у основания, и готовое гнездо падает в лесную подстилку. Вылупившаяся впоследствии гусеница съест свой лист-колыбель.

Жизнь жуков-жирафов. Два самца дерутся, схлестнувшись длинными шеями. В разгар битвы появляется самка и спаривается с победителем. После этого она начинает заворачивать лист, надкусывая его по краям, чтобы они лучше скреплялись. Наконец, самка отрезает лист от основания, и он падает на землю, где в дальнейшем и вылупится гусеница

Столько трудов, и всего одно яйцо? Да, жуки-жирафы, как и другие трубковерты, не кладут все яйца в одну корзину. Хотя есть сведения, что при нехватке сочных листьев самки трубковертов могут откладывать в один лист несколько яиц. За свою жизнь (самка жука-жирафа живет около года) самка трубковерта может свернуть до 30 листьев, отложив в каждый по яйцу, и каждый раз рядом с ней будут разные самцы. Кстати, самец, хоть и не помогает физически сворачивать лист, не покидает самку до окончания процесса. Считается, что он стоит на страже, охраняя потомство от непрошеных гостей.

Постройка гнезда. Главное — грамотно распределить роли! фото © Галина Клинк, Iaroka Forest, Мадагаскар, ноябрь 2019 года

Гнездовой паразитизм — острая проблема трубковертов. Ведь всегда найдутся те, кто с радостью пристроит своих детишек в сооруженный чужими ногами и шеями дом. Например, осы из семейства трихограмматид (Trichogrammatidae) заползают в листовой лабиринт и откладывают яйца прямо внутрь яиц трубковертов. Иногда опасность могут представлть и нагрянувшие родственники. Так, в Северной Америке живет насекомое по имени долгоносик-вор (Pterocolus ovatus). Строго говоря, это никакой не долгоносик (ведь долгоносики — отдельное семейство Curculionidae), а жук из подсемейства букарок (Rhynchitinae) семейства трубковертов. Листья он, впрочем, не сворачивает, а вместо этого находит гнездо «порядочного» трубковерта Homoeolabus analis, забирается туда и поедает чужое яйцо! Причем ничем, кроме этих яиц, домушник-гурман не питается. Если это самка, то она к тому же еще и откладывает в готовый домик свои собственные яйца.

Слева — яйцо трубковерта Homoeolabus analis, не съеденное долгоносиком-вором, но найденное натуралистами. Справа — личинка. фото © Donald W. Hall с сайта entnemdept.ufl.edu

К остроумному решению заворачивать лист пришли независимо друг от друга разные виды насекомых: помимо трубковертов, так делают многие бабочки и тли. Например, гусеницы бабочек-листоверток (Tortricidae), перед тем как съесть очередной лист, с помощью липкой «паутинки» сворачивают его вокруг себя — и кров, и еда.

Гусеница листовертки из подсемейства Tortricinae устраивает себе столовую из листа черного ореха

Природа всегда найдет, чем удивить и восхитить нас, будь то бегущий жираф или летящий жук-жираф.

фото © Галина Клинк, Iaroka Forest, Мадагаскар, ноябрь 2019 года.