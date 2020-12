Самый длинный в мире стеклянный мост

Подвесные мосты, протянутые над горными ущельями, уже знакомы туристам, посещающим страны Азии и Южной Америки. Еще совсем недавно знаменитый «Мост храбрецов», находящийся в Национальном геологическом парке Шиньюджай китайской провинции Хунань, был самым длинным в мире подвесным сооружением, чьи мостки полностью состояли из закаленного стекла. Надо отметить, что только отчаянные смельчаки решались пройтись по раскачиваемому ветром прозрачному настилу на высоте 180 метров над землей. Но время не стоит на месте, и вот уже китайцы побили собственный рекорд, открыв самый длинный в мире подвесной мост с пешеходной дорожкой из стекла. Мост спроектирован так, что органично вписывается в живописный ландшафт трех ущелий Хуанчуань в Ланьчжоу. Его протяженность – 526,14 метров, он пересекает скалы и реку на высоте 201 метра, и включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный в мире мост со стеклянным дном.Проект осуществлен архитектурной компанией UAD (The Architectural Design & Research Institute Of Zhejiang University Co., Ltd.). Известно, что округ Ланьчжоу в летний сезон подвержен частым тайфунам, поэтому разработка такого сложного сооружения потребовала изучения характеристик ветровой нагрузки. Исходя из этих соображений, группа инженеров провела испытания в аэродинамической трубе и смоделировала конечные элементы, проанализировав основную частоту и режимы вибрации, затем определила параметры конструкции, исходя из таких характеристик, как критическая скорость флаттера и разумная степень замкнутости ограждений, чтобы обеспечить надежность моста и возможность обслуживания его в будущем. Чтобы улучшить ветроустойчивость и боковую стабильность конструкции, проектировщики использовали наклонную ветрозащитную кабельную систему, которая крепится к бетонным анкерам.Мост вымощен тремя слоями закаленного многослойного стекла толщиной 4,5 см. Стекло настолько прозрачное, что пропускает 99,15 % видимого света и придает настилу хрустальный блеск. Архитектурный ансамбль также сочетает в себе традиционные китайские мотивы с элементами стиля хай-тек и современными строительными технологиями. Конечно, стеклянный мост – развлечение не для слабонервных, но эта инновационная постройка уже вызвала большой интерес туристов, а по мнению властей, поможет оживить местную туристическую индустрию. Все фото : Lianzhou Qingtian Tourism Development Co., Ltd (2020).Из: Dianov-Art.ru