» » Самый длинный в мире стеклянный мост

Самый длинный в мире стеклянный мост

Подвесные мосты, протянутые над горными ущельями, уже знакомы туристам, посещающим страны Азии и Южной Америки. Еще совсем недавно знаменитый «Мост храбрецов», находящийся в Национальном геологическом парке Шиньюджай китайской провинции Хунань, был самым длинным в мире подвесным сооружением, чьи мостки полностью состояли из закаленного стекла. Надо отметить, что только отчаянные смельчаки решались пройтись по раскачиваемому ветром прозрачному настилу на высоте 180 метров над землей. Но время не стоит на месте, и вот уже китайцы побили собственный рекорд, открыв самый длинный в мире подвесной мост с пешеходной дорожкой из стекла. Мост спроектирован так, что органично вписывается в живописный ландшафт трех ущелий Хуанчуань в Ланьчжоу. Его протяженность – 526,14 метров, он пересекает скалы и реку на высоте 201 метра, и включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный в мире мост со стеклянным дном.



Самый длинный в мире стеклянный мост



Проект осуществлен архитектурной компанией UAD (The Architectural Design & Research Institute Of Zhejiang University Co., Ltd.). Известно, что округ Ланьчжоу в летний сезон подвержен частым тайфунам, поэтому разработка такого сложного сооружения потребовала изучения характеристик ветровой нагрузки. Исходя из этих соображений, группа инженеров провела испытания в аэродинамической трубе и смоделировала конечные элементы, проанализировав основную частоту и режимы вибрации, затем определила параметры конструкции, исходя из таких характеристик, как критическая скорость флаттера и разумная степень замкнутости ограждений, чтобы обеспечить надежность моста и возможность обслуживания его в будущем. Чтобы улучшить ветроустойчивость и боковую стабильность конструкции, проектировщики использовали наклонную ветрозащитную кабельную систему, которая крепится к бетонным анкерам.



Самый длинный в мире стеклянный мост



Мост вымощен тремя слоями закаленного многослойного стекла толщиной 4,5 см. Стекло настолько прозрачное, что пропускает 99,15 % видимого света и придает настилу хрустальный блеск. Архитектурный ансамбль также сочетает в себе традиционные китайские мотивы с элементами стиля хай-тек и современными строительными технологиями. Конечно, стеклянный мост – развлечение не для слабонервных, но эта инновационная постройка уже вызвала большой интерес туристов, а по мнению властей, поможет оживить местную туристическую индустрию. Все фото: Lianzhou Qingtian Tourism Development Co., Ltd (2020).



Самый длинный в мире стеклянный мост

Самый длинный в мире стеклянный мост

Самый длинный в мире стеклянный мост

Самый длинный в мире стеклянный мост

Самый длинный в мире стеклянный мост

Самый длинный в мире стеклянный мост



Из: Dianov-Art.ru
21 декабрь 2020 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Городские легенды Нижнего Новгорода: проклятье Мызинского моста
Тайны истории

Городские легенды Нижнего Новгорода: проклятье Мызинского моста

Светящийся 1600-летний римский кубок оказался первым в мире образцом нанотехнологий
Тайны истории

Светящийся 1600-летний римский кубок оказался первым в мире образцом нанотехнологий

Фото: The trustees of the british museumРимский кубок, изготовленный 1600 лет назад, может быть примером нанотехнологий, считают эксперты. Таинственный Кубок Ликурга, сделанный из дихроичного стекла,
Подвиг Николая Сиротинина
Тайны истории

Подвиг Николая Сиротинина

Летом 41-го мы не только отступали. 19-летний мальчишка из Орла в одиночку дрался с колонной немецких танков.
Загадки истории: дольмены для карликов строили великаны
Тайны истории

Загадки истории: дольмены для карликов строили великаны

Фото: №АиФ-Адыгея»Республика богата памятниками одной из самых древних культур – дольменами. Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч подобных мегалитических сооружений.География дольменов
Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде
Тайны истории

Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде

Китайские ученые заявили о полном исчезновении веслоносов — самых крупных пресноводных рыб современности.
Самые необычные факты о московском метрополитене
Тайны истории

Самые необычные факты о московском метрополитене

  Московское метро по праву считается самым красивым в мире. Это место притягивает огромное число людей каждый день.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шифровка прокурора о группе Дятлова по АПВЕРГИДуФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Первая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхЗапах помощиГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарыватьсяСкорая помощь Ebike выезжает на улицы ПарижаВозможно, точка начала старения лежит в первом месяце эмбрионального развития


Свежие Статьи
Стволовые клетки превратили в яйца

Стволовые клетки превратили в яйца

Сверчки поют в мегафон

Сверчки поют в мегафон

Боль вместо ума

Боль вместо ума

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+