Мегавайтсия, ядовитый медведеящер

В настоящее время ядовитых животных среди млекопитающих сравнительно немного — всего несколько видов, относящихся к отрядам однопроходных, насекомоядных и приматов. Впрочем, так было далеко не всегда. Так, если сегодня отравленные шпоры характерны только для самцов утконоса, то в мезозойскую эру ими могли похвастать множество млекопитающих, наверняка использовавших это оружие в качестве средства защиты от хищных динозавров. Ну а самое впечатляющее животное с ядовитыми клыками, еще не являющееся млекопитающим, но принадлежащее к эволюционной линии синапсид, обитало на Земле примерно 251 миллион лет назад и было размером с барибала, или черного медведя. Имя ему было — мегавайтсия (Megawhaitsia patrichae). Мегавайтсия, которую вы видите на рисунке Михаила Шеханова, собирается поохотиться на стадо растительноядных синапсид дицинодонтов.

История этого звероящера, как прижизненная, так и в качестве окаменелости, непроста. Жила мегавайтсия на территории современных Владимирской и Нижегородской областей в позднем пермском периоде, буквально за несколько тысяч лет до границы палеозойской и мезозойской эр. К тому времени земля по ту сторону Уральских гор уже вот-вот готовилась расколоться под напором подземной магмы, ознаменовав начало Великого вымирания, — и мир, словно предчувствуя грядущую катастрофу, уже начал постепенно меняться, перестраиваясь на новый мезозойский порядок. Саблезубые горгонопсы, подобные иностранцевии (см. картинку дня Саблезубый звероящер), на территории России к тому времени уже вымерли, и на освободившееся место тут же начали претендовать другие хищники. Одним из них был архозавр (Archosaurus rossicus) — огромная, размером с комодского варана рептилия с сорокасантиметровым черепом, напоминающим крокодилий. В триасовом периоде потомкам архозавра предстояло занять доминирующее положение и практически полностью вытеснить хищных синапсид из крупного размерного класса — однако в поздней перми звероящеры пока еще отказывались сдавать позиции...

И появление мегавайтсии — прямое тому доказательство, ведь, подобно польской лисовиции (см. картинку дня Лисовиция), она была великаншей среди своих сородичей-тероцефалов, львиная доля которых была не крупнее дворняжки. Во времена иностранцевии тероцефалы в России тоже встречались — например, бок о бок с саблезубым хищником жил полуводный аннатерапсид (Annatherapsidus petri), что был размером с выдру, — но ни разу за всю свою историю они не имели столь внушительных габаритов. Один только череп мегавайтсии достигал в длину 40–50 сантиметров — как у очень крупного белого медведя! — но, поскольку тероцефалы в целом отличались большеголовостью, вес самого животного, по разным оценкам, составлял «всего» от 100 до 250 килограммов. Впрочем, согласно предположениям некоторых исследователей, этот хищник был опасен скорее не за счет размера, а за счет необычного строения верхней челюсти и располагающейся там железы, благодаря которой даже легкий укус мегавайтсии мог привести к гибели жертвы.

Однако для того, чтобы поподробнее ознакомиться с этой самой челюстью, стоит немного рассказать об истории ее обнаружения. Итак, в 1950-х годах в местонахождении «Вязники-2», что во Владимирской области, была найдена правая верхнечелюстная кость звероящера — просто обломок кости с отсутствующими зубами, на месте которых остались лишь пустые альвеолы. Основываясь на размере образца, его предварительно отнесли к горгонопсидам — крупнейшим из обитавших на территории России хищным синапсидам — и благополучно про него забыли. Лишь много позже выяснилось, что в терминальной перми горгонопсиды на территории нашей страны уже благополучно вымерли, и в 1997 году палеонтолог Михаил Феодосьевич Ивахненко, один из крупнейших российских специалистов по звероящерам, переопределил обломок кости как принадлежащий гигантскому тероцефалу.

Голотип мегавайтсии (а, б — вид снаружи и снизу), а также его расположение на черепе животного (в) и реконструкция внешнего вида (г). Длина масштабного отрезка — 2 см. Рисунок из статьи: М. Ф. Ивахненко, 2008. Первый вайтсиид (Therocephalia, Theromorpha) из терминальной перми восточной Европы

Одного этого открытия уже было достаточно, чтобы выделить мегавайтсию из ряда ей подобных, но дальнейшее изучение окаменелости показало интересную особенность строения зубов животного. Во-первых — что сразу заметно, — у мегавайтсии было три пары верхних клыков, и если двойные клыки были довольно распространены среди тероцефалов, то вот тройные комплекты встречались гораздо реже. Во-вторых, кроме передних зубов и этих самых клыков остальные зубы в челюсти животного были редуцированы: мегавайтсия могла лишь откусывать куски мяса передними зубами, а вот разгрызать или разрезать пищу ей было нечем, приходилось глотать целиком. И наконец, в толще ее верхнечелюстной кости располагались три необычных канала: их исток лежал где-то выше найденного обломка, возможно в районе слёзно-носового протока, а вот три маленьких устьица располагались чуть выше каждой из трех альвеол верхних клыков. Точная функция этих каналов неясна, однако одно из наиболее популярных предположений гласит, что при жизни по этим протокам стекал токсичный секрет, что делает мегавайтсию крупнейшим ядовитым животным из известных человечеству.

Интересно, но среди современных млекопитающих не встречаются животные с таким сложным строением ядовитого аппарата: у насекомоядных яд вырабатывается модифицированными слюнными железами, и при укусе впрыскивается в пасть животного, откуда уже попадает в нанесенную рану. Действует он как паралитическое средство, и в пору изобилия добычи вечно голодные землеройки устраивают настоящие кладовые, в которые стаскивают обездвиженных жуков, улиток, червей... а порой даже молодых мышат! Укушенные жертвы в течение некоторого срока — иногда до нескольких дней! — сохраняют относительную неподвижность, и, учитывая прожорливость землероек, этого времени вполне хватает, чтобы хозяйка кладовой вспомнила о своих запасах и вернулась, чтобы их доесть.

Подчелюстная слюнная железа обыкновенной куторы (Neomys fodiens) вырабатывает парализующее вещество, благодаря чему зверек может делать запасы живых, но обездвиженных беспозвоночных. фото © Adam Polednicek с сайта biolib.cz

В настоящее время палеонтологи точно не могут сказать, действительно ли каналы в челюсти мегавайтсии были протоками ядовитой железы или же выполняли какую-то другую функцию. К сожалению, скудность ископаемого материала изрядно ограничивает наши возможности по восстановлению внешнего облика и особенностей строения этого уникального животного... хотя одно несомненно: из всех хищников позднего пермского периода не известно ни одного другого звероящера, подобного мегавайтсии, и, пожалуй, ее появление можно назвать ярким финальным аккордом тероцефалов перед их погружением в палеонтологическое забвение. Увы, но, даже пережив Великое вымирание, эти животные так и не сумели полностью оправиться: уступив место хищным рептилиям и прямым предкам млекопитающих — цинодонтам, они не выжили даже в мелком размерном классе и окончательно исчезли уже к середине триасового периода, став первой, но далеко не последней потерей синапсид в мезозойскую эру.

Рисунок © Михаил Шеханов из личной фотогалереи художника.

Анна Новиковская